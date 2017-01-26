19:01, 26 Ocak 2017 Perşembe

Akıncı: Kıbrıs müzakerelerinde sonuç alınabilecek bir noktadayız

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde kapsamlı çözüm müzakereleri çerçevesinde ara bölgede bulunan BM İyi Niyet Misyonu Ofisi'nde yaklaşık dört saat görüştü.

Görüşmede, Türk tarafının müzakerecisi Özdil Nami, Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile diğer yetkililer hazır bulundu.

Akıncı, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, bugünkü görüşmede, Kıbrıs müzakereleri kapsamında 9-11 Ocak'ta Cenevre’de iki tarafın görüşmesinin ardından 12 Ocak’ta da garantör ülkelerin de katılımıyla beşli konferansın başladığını hatırlatarak “Bugünkü görüşmede 18-20 Ocak arasındaki teknik çalışmaların sunumu yapıldı. Müzakerecilerimiz oradaki gelişmeleri bize aktardılar. Onun üzerinde değerlendirmelerde bulunduk. 1 Şubat Çarşamba günü yeniden bir araya geleceğiz ve Cenevre Konferansı’nda varılan bir mutabakatın gerekliliğini yerine getirmek üzere önümüzdeki sürecin yol haritasını çizeceğiz." diye konuştu.

Cenevre Konferansı’nda varılan mutabakatların birincisinin yerine getirildiğine işaret eden Akıncı, teknik düzeyde güvenlik garantilere ilişkin birtakım sorular ve bu soruların yanıtlarının nasıl sağlanacağına ilişkin mekanizmaların neler olabileceği konusunda listelerin hazırlandığını vurguladı.

Akıncı, Cenevre Konferansı'nın diğer kararının, paralel olarak diğer başlıklarda çözümlenmemiş konulardaki müzakerelerin iki taraf arasında Kıbrıs’ta devam edeceğine ilişkin olduğunu belirterek "1 Şubat’tan itibaren bu noktada devam edeceğiz. Bunun sonrasında da konferansın yeniden siyasi üst düzeyde toplanması gerekecek. Bununla ilgili de bir tarih şu an için söz konusu değildir. Ancak Cenevre Konferansı’nın da 50 yıllık müzakere süreci gibi ucu acık, ilanihaye devam edecek bir süreç olarak algılanmaması gerekir. Böyle bir şey olamaz. Kimsede böyle niyet yoktur. Konferansın siyasi düzeydeki devamının tarihinin belirlenmesi için BM’nin hem iki tarafla hem üç garantör ülke ile çalışmalarını yapması gerekiyor." dedi.

"KIBRIS MÜZAKERELERİNDE ÇOK KRİTİK BİR AŞAMADAYIZ"

"Kıbrıs müzakerelerinde çok kritik bir aşamadayız ve gerçekten sonuç alınabilecek bir noktadayız. Bu kadar emeği heba etmememiz gerekir." diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, "Dolayısıyla bu süreci mümkün olduğu kadar kısa tutmakta ve bu konferansın erken bir zaman dilimi içerisinde toplanmasında yarar var. Kuşkusuz bu tek taraflı bir istekle olmaz. Tüm ilgili tarafların, en azından beş tarafın buna hazır olması gerekecek. Bunu da önümüzdeki günlerde değerlendirip göreceğiz.” şeklinde konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda 15 Mayıs 2015'te yeniden başlayan müzakereler, "Ekonomi , Avrupa Birliği , Mülkiyet , Yönetim-Güç Paylaşımı , Toprak ile Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyor.