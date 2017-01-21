19:11, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Yunanistan'a bÃ¼yÃ¼k tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Yunanistan YÃ¼ksek Mahkemesinin (Arios Pagos), FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci askeri TÃ¼rkiye'ye iade etmeme kararÄ±na iliÅŸkin yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.

Demokratik anayasal dÃ¼zene karÅŸÄ± 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸimine katÄ±lan 8 darbeci askerin iade talebinin Yunan yargÄ±sÄ± tarafÄ±ndan reddedildiÄŸi hatÄ±rlatÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"TÃ¼rkiye'de demokratik dÃ¼zeni hedef alan, gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimizden ve sivillerden 248 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± ÅŸehit eden, 2 bin 193 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± da yaralayan bir darbe giriÅŸiminde aktif rol alan ve SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n hayatÄ±na kasteden bu ÅŸahÄ±slarÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z TÃ¼rk yargÄ±sÄ± Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kmasÄ±na engel olan bu kararÄ± protesto ediyoruz.

BugÃ¼ne kadar, DHKP/C ve PKK baÅŸta olmak Ã¼zere TÃ¼rkiye'yi hedef alan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri mensuplarÄ±nÄ±n adalet Ã¶nÃ¼nde hesap vermesine engel olan Yunan makamlarÄ±nÄ±n bu kararÄ±yla, mÃ¼ttefik ve komÅŸu bir Ã¼lke olarak Yunanistan'Ä±n terÃ¶rle ve suÃ§la mÃ¼cadelede asgari gerekleri yerine getirmekten kaÃ§Ä±ndÄ±ÄŸÄ± bir kez daha gÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r."

YUNANÄ°STAN DARBECÄ°LERÄ° KOLLAYAN BÄ°R ÃœLKE KONUMUNA DÃœÅžTÃœ

Yunan yargÄ±sÄ±nÄ±n bu tavrÄ±nÄ±n uluslararasÄ± hukuk normlarÄ±na ve ilkelerine aykÄ±rÄ± ÅŸekilde, suÃ§lularÄ±n cezasÄ±z kalmasÄ±na ve maÄŸdurlarÄ±n da haklarÄ±nÄ±n ihlaline yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, "GeÃ§miÅŸinde darbeler yaÅŸamÄ±ÅŸ bir Ã¼lke olarak Yunanistan maalesef bu kararla darbecileri koruyan, kollayan bir Ã¼lke konumuna dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

AÃ§Ä±klamada, Yunan yargÄ±sÄ±nÄ±n bu kararÄ±na karÅŸÄ± tÃ¼m hukuk yollarÄ± kullanÄ±larak, suÃ§lularÄ±n iadesine ve yargÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik giriÅŸimlerin devam edeceÄŸi kaydedildi ve "Siyasi saiklerle alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bu kararÄ±n ikili iliÅŸkilerimiz, terÃ¶rle mÃ¼cadele alanÄ±nda iÅŸ birliÄŸimiz ve diÄŸer ikili/bÃ¶lgesel konulardaki mÃ¼ÅŸterek Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z Ã¼zerindeki etkileri de kapsamlÄ± bir deÄŸerlendirmeye tabi tutulacaktÄ±r." denildi.

Â

Â