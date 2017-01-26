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Çevre bakanına 'Neden bu kadar çok kar yağıyor' sorusu
Çevre bakanına 'Neden bu kadar çok kar yağıyor' sorusu
Bulgaristan'da istifa eden Başbakan Boyko Borisov

Bulgaristan'da istifa eden Başbakan Boyko Borisov hükümeti için parlamentoda düzenlenen veda oturumunda ülkedeki kar yağışının nedeni çevre bakanına soruldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bulgaristan'da istifa eden Başbakan Boyko Borisov hükümeti için parlamentoda düzenlenen veda oturumunda ülkedeki kar yağışının nedeni çevre bakanına soruldu.

Yayınlanan tutanağa göre, Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev, oturumun başında söz alarak "Yılın başında niçin bu kadar çok kar yağıyor ve suçlusu kim?” diye sordu.

Donçev, Çevre Bakanı İvelina Vasileva’ya dönerek "Çevre ve Su Bakanlığına bağlı iklim yönetiminden sorumlu birim iklim yönetimi konusundaki görevini nasıl yerine getiriyor? Neden bu kadar yoğun kar yağışımız var ve aynı zamanda neden hava sıcaklığı bu kadar düşüktür diye sormak istiyorum?” dedi.

ÇEVRE BAKANINDAN CİDDİYETE DAVET

Çevre Bakanı Vasileva da "Ne biz, ne de adı geçen birim iklimi yönetebilir" diyerek Donçev’i ciddiyete davet etti.

Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) ülkedeki barajların boş kaldığına ilişkin iddialarını hatırlatan Vasileva, "Son günlerde sanki bir absürt tiyatro sahnesinde yaşıyoruz" diye konuştu.

Tartışmaya katılan Bölgesel Geliştirme Bakanı Lilyana Pavlova, “(BSP’liler) Karın erimesini beklerken tabii ki barajlardan söz eder. İlkbahardaki karın erimesiyle barajlar yine dolar, BSP’liler de o zaman ‘Onları biz doldurduk’ derler. Kepçeyle mi? Neyle dolduracaklar?” ifadesini kullandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine müdahalede bulunan Borisov, “Sayın vekiller zamanımızın büyük bir bölümünü bomboş konuşarak geçiriyoruz” diyerek tartışmayı sonlandırdı.

Borisov yarın düzenlenecek törende, görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in kurduğu geçici teknokratlar hükümetine devredecek.



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