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20:49, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe
Politika
19:28, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

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KurtulmuÅŸ: 'Evet' demek gibi 'HayÄ±r' demek de meÅŸrudur
KurtulmuÅŸ: 'Evet' demek gibi 'HayÄ±r' demek de meÅŸrudur

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ "EÅŸit ÅŸartlarda herkesin kampanya yapmasÄ± noktasÄ±nda garanti veririz. NasÄ±l 'evet' demek meÅŸruysa 'hayÄ±r' demek de meÅŸrudur. HayÄ±r kampanyasÄ±nÄ± yapanlarla ilgili herhangi bir kÄ±sÄ±tlama sÃ¶z konusu olmaz, olamaz" dedi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, TGRT'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda TBMM'de kabul edilen anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ± yanÄ±tladÄ±.

DeÄŸiÅŸiklikle ilgili eleÅŸtiriler hatÄ±rlatÄ±larak, iÃ§eriÄŸinin sorulmasÄ± Ã¼zerine KurtulmuÅŸ, halkÄ±n referandum sÃ¼recinde deÄŸiÅŸiklikle ilgili bilgilendirilmesine ihtiyaÃ§ olduÄŸunu belirterek, "Ana muhalefetin ve diÄŸer muhalefet unsurlarÄ±nÄ±n temel yanlÄ±ÅŸlarÄ± ya da bilerek yaptÄ±klarÄ± temel bir hata ÅŸu, 'Efendim bir rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi... TÃ¼rkiye bir rejim deÄŸiÅŸikliÄŸine gidiyor.' Bu hiÃ§bir ÅŸekilde doÄŸru deÄŸildir. TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletimizin egemenliÄŸi nasÄ±l kullanacaÄŸÄ± aÃ§Ä±ktÄ±r. EgemenliÄŸin kaynaÄŸÄ± bizatihi milletin oylarÄ±dÄ±r, milli iradedir. Egemenlik kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z milletindir. Buradan baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman TÃ¼rkiye'deki devletin rejimiyle ilgili tartÄ±ÅŸma, 1923'te sona ermiÅŸtir." diye konuÅŸtu.

"HERKES Ã–ZGÃœRCE KAMPANYASINI YAPACAK"

"Referandumun OHAL ÅŸartlarÄ±nda olmasÄ±nÄ±n anti demokratik bir uygulama" olduÄŸu eleÅŸtirilerinin hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± Ã¼zerine KurtulmuÅŸ, "OHAL'i HÃ¼kÃ¼met efendim bÃ¶yle bir fantazi olsun diye ilan etmedi." ifadesini kullandÄ±. OHAL'i eleÅŸtirenlerin 15 Temmuz gecesini hatÄ±rlamalarÄ± gerektiÄŸini belirten KurtulmuÅŸ, OHAL'in seÃ§imden ayrÄ± bir mesele olduÄŸunu kaydetti.

KurtulmuÅŸ, "Devlet olarak, devletin iÃ§erisine sÄ±zmÄ±ÅŸ olan bu FETÃ–'cÃ¼ unsurlarÄ± ortadan kaldÄ±rmak, terÃ¶re karÅŸÄ± mÃ¼cadelede Ã§ok etkin kararlar alabilmek iÃ§in olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hale ihtiyacÄ±mÄ±z vardÄ±. Sokaktaki vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ± etkilemiyor. Ä°ÅŸinde, gÃ¼cÃ¼nde, vatanÄ±na, milletine baÄŸlÄ± olan insanlarÄ±n OHAL'den hiÃ§bir ÅŸikayeti yok. GÃ¼nlÃ¼k hayatlarÄ±nÄ± etkileyen bir durum yok. Bu mÃ¼cadele devam edecek. HiÃ§bir hÃ¼kÃ¼met, OHAL'in Ã§ok uzun sÃ¼re devam etmesini istemez. Bu mÃ¼cadelemizi bitirip, sonuÃ§ aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z noktada da OHAL'e zaten ihtiyaÃ§ yok." diye konuÅŸtu.

"OHAL sÃ¼recinde muhalefetin, eÅŸit koÅŸullarda kampanya yÃ¼rÃ¼temeyeceÄŸi" yÃ¶nÃ¼ndeki eleÅŸtirilerin de anÄ±msatÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k KurtulmuÅŸ, "Asla, Ã¶yle bir ÅŸey olmayacak. EÅŸit, Ã¶zgÃ¼r ÅŸartlarda herkesin kampanya yapmasÄ± noktasÄ±nda garanti veririz. NasÄ±l 'evet' demek meÅŸruysa 'hayÄ±r' demek de meÅŸrudur. HayÄ±r kampanyasÄ±nÄ± yapanlarla ilgili herhangi bir kÄ±sÄ±tlama sÃ¶z konusu olmaz, olamaz. Onun karÅŸÄ±sÄ±nda biz oluruz. Herkes kalkacak, sÃ¶zÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyecek, Ã¶zgÃ¼rce kampanyasÄ±nÄ± yapacak. Kimseye bir tahdit, kÄ±sÄ±tlama mevzu bahis deÄŸildir. DolayÄ±sÄ±yla kararÄ± da millet verecek." dedi.

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