AB: Ä°srail'in yerleÅŸimleri yasa dÄ±ÅŸÄ±

Avrupa BirliÄŸi (AB) DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, Â dÃ¼n akÅŸam saatlerinde iki gÃ¼nlÃ¼k ziyaret kapsamÄ±nda geldiÄŸi Beyrut'ta, bugÃ¼n LÃ¼bnan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cibran Basil ile DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda bir araya geldi. BasÄ±na kapalÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan ikili basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
Ä°srail yÃ¶netiminin yeni aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 2 bin 500 yeni Yahudi yerleÅŸim birimi inÅŸasÄ± kararÄ±na iliÅŸkin bir soruyu yanÄ±tlayan Mogherini, "Bizler AB olarak yerleÅŸimleri yasa dÄ±ÅŸÄ± kabul ediyoruz. UluslararasÄ± toplum bu konuda birleÅŸmiÅŸ durumda. Bu konuda alÄ±nmÄ±ÅŸ birkaÃ§ BMGK kararÄ± bulunuyor. Bizler iÃ§in BMGK kararlarÄ± esastÄ±r." dedi.
Mogherini, AB'nin amacÄ±nÄ±n Filistin-Ä°srail konusunda taraflarÄ±n bir araya getirilerek mÃ¼zakerelerin devam etmesi olduÄŸunu, Arap giriÅŸiminin bu konuda kilit rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
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Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Betsa, â€œBaskÄ± makinesi fiilen hiÃ§ durmuyor. Rusya Federasyonu, KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin olmadÄ±ÄŸÄ± yer haline gelmesi iÃ§in her ÅŸeyi yapÄ±yor" dedi
UUÄ°'nda geÃ§en yÄ±l 186 gÃ¼n gÃ¶rev yapan astronotlarÄ± taÅŸÄ±yan Soyuz kapsÃ¼lÃ¼, Londra Bilim MÃ¼zesi'nde ziyaretÃ§ilerle buluÅŸacak
AB DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Mogherini, Ä°srail'in aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± yeni Yahudi yerleÅŸim birimi inÅŸasÄ± planÄ±na iliÅŸkin, AB'nin yerleÅŸimleri yasa dÄ±ÅŸÄ± kabul ettiÄŸini ve bu konuda uluslararasÄ± toplumun birleÅŸmiÅŸ olduÄŸunu sÃ¶yledi
Bulgaristan'da istifa eden BaÅŸbakan Boyko Borisov hÃ¼kÃ¼meti iÃ§in parlamentoda dÃ¼zenlenen veda oturumunda Ã¼lkedeki kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n nedeni Ã§evre bakanÄ±na soruldu
KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± AkÄ±ncÄ±, "KÄ±brÄ±s mÃ¼zakerelerinde Ã§ok kritik bir aÅŸamadayÄ±z ve gerÃ§ekten sonuÃ§ alÄ±nabilecek bir noktadayÄ±z. Bu kadar emeÄŸi heba etmememiz gerekir" dedi
Ä°ngiltere Maliye BakanÄ± Hammond, "AvrupalÄ± ortaklarÄ±mÄ±zÄ±n Ä°ngiltereâ€™yi azarlamak istediÄŸi dÃ¶nemin artÄ±k geride kaldÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yorum" dedi
Ä°ngiltereâ€™nin ABâ€™den ayrÄ±lma sÃ¼recini resmen baÅŸlatacak 50. maddenin iÅŸletilmesi yetkisinin hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ± parlamentoya sunuldu
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