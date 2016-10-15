19:46, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

AB: Ä°srail'in yerleÅŸimleri yasa dÄ±ÅŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸi (AB) DÄ±ÅŸ Ä°liÅŸkiler ve GÃ¼venlik PolitikasÄ± YÃ¼ksek Temsilcisi Federica Mogherini, Â dÃ¼n akÅŸam saatlerinde iki gÃ¼nlÃ¼k ziyaret kapsamÄ±nda geldiÄŸi Beyrut'ta, bugÃ¼n LÃ¼bnan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Cibran Basil ile DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda bir araya geldi. BasÄ±na kapalÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan ikili basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

"BÄ°ZLER AB OLARAK YERLEÅžÄ°MLERÄ° YASA DIÅžI KABUL EDÄ°YORUZ"

Ä°srail yÃ¶netiminin yeni aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± 2 bin 500 yeni Yahudi yerleÅŸim birimi inÅŸasÄ± kararÄ±na iliÅŸkin bir soruyu yanÄ±tlayan Mogherini, "Bizler AB olarak yerleÅŸimleri yasa dÄ±ÅŸÄ± kabul ediyoruz. UluslararasÄ± toplum bu konuda birleÅŸmiÅŸ durumda. Bu konuda alÄ±nmÄ±ÅŸ birkaÃ§ BMGK kararÄ± bulunuyor. Bizler iÃ§in BMGK kararlarÄ± esastÄ±r." dedi.

Mogherini, AB'nin amacÄ±nÄ±n Filistin-Ä°srail konusunda taraflarÄ±n bir araya getirilerek mÃ¼zakerelerin devam etmesi olduÄŸunu, Arap giriÅŸiminin bu konuda kilit rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

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