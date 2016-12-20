BahÃ§eli MHP'nin niÃ§in 'evet' dediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, referandum ile ilgili olarak "YanlÄ±ÅŸ yapmÄ±yoruz ki telaÅŸa kapÄ±lalÄ±m. Biz millet iÃ§in, devlet iÃ§in,TÃ¼rklÃ¼ÄŸÃ¼n bekasÄ± iÃ§in evet diyoruz" dedi.
MHP Lideri BahÃ§eli, sosyal medyadan referandumla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Ä°ÅŸte BahÃ§eli'nin Twitter'dan verdiÄŸi mesajlar;
"Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸindeki maksat, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kteki hÃ¼kÃ¼met etme sistemini tÄ±kayan, kÄ±rÄ±lmasÄ±na ve daÄŸÄ±lmasÄ±na neden olabilecek engelleri aÅŸmaktÄ±r. SÃ¶z ve yetki TÃ¼rk milletinindir. Toplumdaki deÄŸiÅŸim dinamiklerini fark eden siyaset aklÄ±nÄ±n devlete kiÅŸilik kazandÄ±ran hukuki Ã§erÃ§eveyi belirlemesi doÄŸal, hatta zorunludur. Bunun nihai onay merci TÃ¼rk milletidir. Ã‡areyi vesayet odaklarÄ±nda, yabancÄ± gÃ¼Ã§lerin emellerinde deÄŸil, millette gÃ¶rdÃ¼k."
"Devletin ayaÄŸa dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmemesi, milletin arada kaynayÄ±p gitmemesi, vatanÄ±n hÃ¼r ve baÄŸÄ±msÄ±z olarak devamÄ± iÃ§in mÃ¼dahale gerekiyordu. YÃ¼ksek hedefleri benimsedik. Siyasi ahlak ve uzlaÅŸmayla millete giden yollarÄ± araladÄ±k. Ã‡arpÄ±k niyetlere karÅŸÄ± bÃ¼tÃ¼nleÅŸip netleÅŸtik."Â
"Bunlar diyor ki; MHP'nin tabanÄ± ile tavanÄ± farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. DÃ¼n sÃ¶ylenenler bugÃ¼n inkar ediliyor, keskin dÃ¶nÃ¼ÅŸler oluyormuÅŸ. Tekrar hatÄ±rlatÄ±yor, yeniden sÃ¶ylÃ¼yorum, bizde taban yoktur, dava arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z vardÄ±r. Bizde tavan yoktur, Ã¼lkÃ¼cÃ¼ ÅŸuur hakimdir. MÃ¼nkir ile mÃ¼min yan yana gelmez ama yalanla doÄŸruyu aynÄ± kazana atÄ±p TÃ¼rkiye'yi ateÅŸe vermek isteyenler hep diz dize, yanak yanaÄŸadÄ±r."Â
"MHPâ€™li gÃ¶rÃ¼nÃ¼p, Ã¼lkÃ¼cÃ¼ kisvesinde dolaÅŸan kÃ¼Ã§Ã¼k bir sÃ¶zde muhalif azÄ±nlÄ±k kiÅŸisel heves ve hedefleri iÃ§in olmadÄ±k oyunlar iÃ§indedir. Bunlar, fitne Ã§aÄŸcÄ±lar, elinde Ã¼lkÃ¼cÃ¼ kanÄ± bulunan aydÄ±nlÄ±kÃ§Ä±lar, Kandil beslemeleri, FETÃ–'cÃ¼ler, Ã§eyrek aydÄ±nlar, CHP ve HDP'yle birliktedir."
"YanlÄ±ÅŸÄ± bilerek iÅŸlemek, sonra yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±n faturasÄ±ndan korkup gerÃ§eÄŸi saklamak bir telaÅŸÄ±n tezahÃ¼rÃ¼dÃ¼r. Siyaset tarihi bunlarla doludur. Biz yanlÄ±ÅŸ yapmÄ±yoruz ki telaÅŸa kapÄ±lalÄ±m. Biz millet iÃ§in evet, devlet iÃ§in evet, Cumhuriyet iÃ§in evet, TÃ¼rklÃ¼ÄŸÃ¼n bekasÄ± iÃ§in evet diyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki 5 ilÃ§ede, 28 Ocak Cumartesi ve 29 Ocak Pazar gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak
MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli "YanlÄ±ÅŸÄ± bilerek iÅŸlemek, sonra yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±n faturasÄ±ndan korkup gerÃ§eÄŸi saklamak bir telaÅŸÄ±n tezahÃ¼rÃ¼dÃ¼r. YanlÄ±ÅŸ yapmÄ±yoruz ki telaÅŸa kapÄ±lalÄ±m. Biz millet iÃ§in, devlet iÃ§in,TÃ¼rklÃ¼ÄŸÃ¼n bekasÄ± iÃ§in evet diyoruz" dedi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± KurtulmuÅŸ "EÅŸit ÅŸartlarda herkesin kampanya yapmasÄ± noktasÄ±nda garanti veririz. NasÄ±l 'evet' demek meÅŸruysa 'hayÄ±r' demek de meÅŸrudur. HayÄ±r kampanyasÄ±nÄ± yapanlarla ilgili herhangi bir kÄ±sÄ±tlama sÃ¶z konusu olmaz, olamaz" dedi
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Yunanistan YÃ¼ksek Mahkemesinin, Yunanistan'a kaÃ§an 8 darbeci askeri TÃ¼rkiye'ye iade etmeme kararÄ±nÄ±n protesto edildiÄŸi, kararÄ±n, ikili iliÅŸkiler Ã¼zerindeki etkilerinin deÄŸerlendirmeye tabi tutulacaÄŸÄ± bildirildi
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