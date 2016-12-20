19:54, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

BahÃ§eli MHP'nin niÃ§in 'evet' dediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, referandum ile ilgili olarak "YanlÄ±ÅŸ yapmÄ±yoruz ki telaÅŸa kapÄ±lalÄ±m. Biz millet iÃ§in, devlet iÃ§in,TÃ¼rklÃ¼ÄŸÃ¼n bekasÄ± iÃ§in evet diyoruz" dedi.

MHP Lideri BahÃ§eli, sosyal medyadan referandumla ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Ä°ÅŸte BahÃ§eli'nin Twitter'dan verdiÄŸi mesajlar;

"Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸindeki maksat, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kteki hÃ¼kÃ¼met etme sistemini tÄ±kayan, kÄ±rÄ±lmasÄ±na ve daÄŸÄ±lmasÄ±na neden olabilecek engelleri aÅŸmaktÄ±r. SÃ¶z ve yetki TÃ¼rk milletinindir. Toplumdaki deÄŸiÅŸim dinamiklerini fark eden siyaset aklÄ±nÄ±n devlete kiÅŸilik kazandÄ±ran hukuki Ã§erÃ§eveyi belirlemesi doÄŸal, hatta zorunludur. Bunun nihai onay merci TÃ¼rk milletidir. Ã‡areyi vesayet odaklarÄ±nda, yabancÄ± gÃ¼Ã§lerin emellerinde deÄŸil, millette gÃ¶rdÃ¼k."

"Devletin ayaÄŸa dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmemesi, milletin arada kaynayÄ±p gitmemesi, vatanÄ±n hÃ¼r ve baÄŸÄ±msÄ±z olarak devamÄ± iÃ§in mÃ¼dahale gerekiyordu. YÃ¼ksek hedefleri benimsedik. Siyasi ahlak ve uzlaÅŸmayla millete giden yollarÄ± araladÄ±k. Ã‡arpÄ±k niyetlere karÅŸÄ± bÃ¼tÃ¼nleÅŸip netleÅŸtik."Â

"BÄ°ZDE TABAN YOKTUR; DAVA ARKADAÅžLARIMIZ VARDIR"

"Bunlar diyor ki; MHP'nin tabanÄ± ile tavanÄ± farklÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor. DÃ¼n sÃ¶ylenenler bugÃ¼n inkar ediliyor, keskin dÃ¶nÃ¼ÅŸler oluyormuÅŸ. Tekrar hatÄ±rlatÄ±yor, yeniden sÃ¶ylÃ¼yorum, bizde taban yoktur, dava arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z vardÄ±r. Bizde tavan yoktur, Ã¼lkÃ¼cÃ¼ ÅŸuur hakimdir. MÃ¼nkir ile mÃ¼min yan yana gelmez ama yalanla doÄŸruyu aynÄ± kazana atÄ±p TÃ¼rkiye'yi ateÅŸe vermek isteyenler hep diz dize, yanak yanaÄŸadÄ±r."Â

"MHPâ€™li gÃ¶rÃ¼nÃ¼p, Ã¼lkÃ¼cÃ¼ kisvesinde dolaÅŸan kÃ¼Ã§Ã¼k bir sÃ¶zde muhalif azÄ±nlÄ±k kiÅŸisel heves ve hedefleri iÃ§in olmadÄ±k oyunlar iÃ§indedir. Bunlar, fitne Ã§aÄŸcÄ±lar, elinde Ã¼lkÃ¼cÃ¼ kanÄ± bulunan aydÄ±nlÄ±kÃ§Ä±lar, Kandil beslemeleri, FETÃ–'cÃ¼ler, Ã§eyrek aydÄ±nlar, CHP ve HDP'yle birliktedir."

"BÄ°Z MÄ°LLET Ä°Ã‡Ä°N EVET, DEVLET Ä°Ã‡Ä°N EVET DÄ°YORUZ"

"YanlÄ±ÅŸÄ± bilerek iÅŸlemek, sonra yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±n faturasÄ±ndan korkup gerÃ§eÄŸi saklamak bir telaÅŸÄ±n tezahÃ¼rÃ¼dÃ¼r. Siyaset tarihi bunlarla doludur. Biz yanlÄ±ÅŸ yapmÄ±yoruz ki telaÅŸa kapÄ±lalÄ±m. Biz millet iÃ§in evet, devlet iÃ§in evet, Cumhuriyet iÃ§in evet, TÃ¼rklÃ¼ÄŸÃ¼n bekasÄ± iÃ§in evet diyoruz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.