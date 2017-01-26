Soyuz kapsÃ¼lÃ¼ Londra Bilim MÃ¼zesi'nde sergilenecek

UluslararasÄ± Uzay Ä°stasyonu'nda (UUÄ°) geÃ§en yÄ±l 186 gÃ¼n gÃ¶rev yapanÂ astronotlarÄ± taÅŸÄ±yanÂ Soyuz kapsÃ¼lÃ¼,Â Londra Bilim MÃ¼zesi'nde ziyaretÃ§ilerle buluÅŸacak.
BBC'nin haberine gÃ¶re, UUÄ°'de yaklaÅŸÄ±k 6 ay gÃ¶rev yapan Ã¼Ã§ astronotu taÅŸÄ±yan uzay kapsÃ¼lÃ¼, Londra Bilim MÃ¼zesi'nde sergilenecek.
MÃ¼zeden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Rus yapÄ±mÄ± kapsÃ¼lÃ¼n Ä°ngiliz uzay tarihinin Ã¶nemli bir parÃ§asÄ± olduÄŸu ve kamuya ilham kaynaÄŸÄ± olmasÄ±nÄ±n temenni edildiÄŸi bildirildi.
MÃ¼ze direktÃ¶rÃ¼ Ian Blatchford, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, uzay aracÄ±nÄ± almanÄ±n neredeyse bir "dÃ¼rtÃ¼ satÄ±n almak" gibi olduÄŸunu belirtti.
Yaz boyunca Moskova'da uzay aracÄ±nÄ±n satÄ±lÄ±k olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Blatchford, kapsÃ¼lÃ¼n satÄ±lmasÄ±na razÄ± olunmasÄ±nÄ±n kendisi iÃ§in sÃ¼rpriz olduÄŸunu dile getirdi.
Soyuz kapsÃ¼lÃ¼nde gÃ¶rev yapan Ä°ngiliz astronot Tim Peake, kapsÃ¼lÃ¼ Ä°ngiltere'de gÃ¶rmenin sevindirici olduÄŸunu dile getirerek, "KapsÃ¼lÃ¼n ziyaret edecek herkes iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir ilham kaynaÄŸÄ± olmasÄ±nÄ± diliyorum ve belki bu, diÄŸerleri iÃ§in gelecekteki hayallerin tohumunu eker." diye konuÅŸtu.
Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Betsa, â€œBaskÄ± makinesi fiilen hiÃ§ durmuyor. Rusya Federasyonu, KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n, Ã¶zgÃ¼rlÃ¼klerin olmadÄ±ÄŸÄ± yer haline gelmesi iÃ§in her ÅŸeyi yapÄ±yor" dedi
UUÄ°'nda geÃ§en yÄ±l 186 gÃ¼n gÃ¶rev yapan astronotlarÄ± taÅŸÄ±yan Soyuz kapsÃ¼lÃ¼, Londra Bilim MÃ¼zesi'nde ziyaretÃ§ilerle buluÅŸacak
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