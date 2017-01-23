20:17, 26 Ocak 2017 PerÅŸembe

Ä°stanbul'da hafta sonu 5 ilÃ§ede elektrik kesilecek





Ä°stanbul'un Avrupa yakasÄ±ndaki 5 ilÃ§ede, 28 Ocak Cumartesi ve 29 Ocak Pazar gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi uygulanacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'unÂ Avrupa yakasÄ±ndaki 5 ilÃ§enin bazÄ± bÃ¶lgelerine, 28 Ocak Cumartesi ve 29 Ocak Pazar gÃ¼nÃ¼Â elektrikÂ verilemeyecek. BoÄŸaziÃ§i Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Esenyurt, SarÄ±yer, BeylikdÃ¼zÃ¼, AvcÄ±lar ve BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'de bazÄ± mahalleler 28 ve 29 Ocak'ta elektrik alamayacak. Elektrik kesintisi yapÄ±lacak yerler ve saatleri ÅŸÃ¶yle: "28 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼; Esenyurt'ta 19.00-21.00 saatlerinde Zafer Mahallesi, Ekin Caddesi. 29 Ocak Pazar gÃ¼nÃ¼; SarÄ±yer'de 09.00-11.50 saatlerinde AyazaÄŸa, Maslak, DarÃ¼ÅŸÅŸafaka ve Derbent mahalleleri, BeylikdÃ¼zÃ¼'nde 10.00-12.00 saatlerinde BeylikdÃ¼zÃ¼ OSB Mahallesi, 2. Bulvar, 4, 5, 6, 7, 8. ve 9. caddeler, Yakuplu Mahallesi, Liman Caddesi, AvcÄ±lar'da 10.00-12.00 saatlerinde Ãœniversite Mahallesi, Selvi Sokak, BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece'de 12.00-14.00 saatlerinde Kumburgaz Mahallesi, YalÄ± Caddesi, Åžahika, Åžan ve Umutlu sokaklar, Umut ve Vatan 2 caddeleri, Volkan Sokak, BaÄŸderesi Caddesi, Karanfil 3 Sokak, KÃ¼rk ve D-100 Karayolu caddeleri."

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