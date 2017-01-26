Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:48, 26 Ocak 2017 Perşembe
Avrupa
20:33, 26 Ocak 2017 Perşembe

  • Paylaş
Ukrayna Dışişleri'nden 'Kırım' açıklaması
Ukrayna Dışişleri'nden 'Kırım' açıklaması

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Betsa, “Baskı makinesi fiilen hiç durmuyor. Rusya Federasyonu, Kırım’ın, özgürlüklerin olmadığı yer haline gelmesi için her şeyi yapıyor" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maryana Betsa, Rusya’nın Kırım’ı özgürlüklerin olmadığı yer haline getirme çabasında olduğunu söyledi.

"BASKI MAKİNESİ FİİLEN HİÇ DURMUYOR"

Betsa, düzenlediği basın toplantısında son günlerde Kırım’da ev aramalarının ve avukatlara yönelik baskıların arttığını belirterek, "Baskı makinesi fiilen hiç durmuyor. Rusya Federasyonu, Kırım’ın, özgürlüklerin olmadığı yer haline gelmesi için her şeyi yapıyor. Kırım zaten fiili olarak özgürlüklerin olmadığı yer haline geldi.” dedi.

Rusya’nın Minsk Anlaşması'nı yerine getirme ve Donbas’ta tansiyonun düşürülmesine yardımcı olmada isteksiz olduğunu ifade eden Betsa, “Rus askerleri, ayrılıkçıların yönetiminde Ukrayna’nın kontrol dışında bulunan sınırları üzerinden Donbas’a doğrudan yakıt, cephane, silah taşımaya devam ediyor. Bu tür eylemler kesinlikle kabul edilemez.” ifadesini kullandı.

Ukrayna’nın Minsk Anlaşması'nın her maddesini yerine getirmeye devam ettiğini kaydeden Betsa, Rusya’nın anlaşmayı uygulamasının Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaların sona erdirilmesinin tek aracı olduğunu vurguladı. Betsa, Ukrayna’nın bütün ortaklarını anlaşmayı yerine getirmesi için Rusya’ya yönelik baskıyı arttırma çağrısında bulundu.



İlgili Konular Ukrayna kırım rusya
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
Ukrayna Dışişleri'nden 'Kırım' açıklaması
Ukrayna Dışişleri'nden 'Kırım' açıklaması

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Betsa, “Baskı makinesi fiilen hiç durmuyor. Rusya Federasyonu, Kırım’ın, özgürlüklerin olmadığı yer haline gelmesi için her şeyi yapıyor" dedi
Soyuz kapsülü Londra Bilim Müzesi'nde sergilenecek
Soyuz kapsülü Londra Bilim Müzesi'nde sergilenecek

UUİ'nda geçen yıl 186 gün görev yapan astronotları taşıyan Soyuz kapsülü, Londra Bilim Müzesi'nde ziyaretçilerle buluşacak
AB İsrail'in yerleşimleri yasa dışı
AB: İsrail'in yerleşimleri yasa dışı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, İsrail'in açıkladığı yeni Yahudi yerleşim birimi inşası planına ilişkin, AB'nin yerleşimleri yasa dışı kabul ettiğini ve bu konuda uluslararası toplumun birleşmiş olduğunu söyledi
Çevre bakanına 'Neden bu kadar çok kar yağıyor' sorusu
Çevre bakanına 'Neden bu kadar çok kar yağıyor' sorusu

Bulgaristan'da istifa eden Başbakan Boyko Borisov hükümeti için parlamentoda düzenlenen veda oturumunda ülkedeki kar yağışının nedeni çevre bakanına soruldu
Akıncı Kıbrıs müzakerelerinde sonuç alınabilecek bir noktadayız
Akıncı: Kıbrıs müzakerelerinde sonuç alınabilecek bir noktadayız

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Kıbrıs müzakerelerinde çok kritik bir aşamadayız ve gerçekten sonuç alınabilecek bir noktadayız. Bu kadar emeği heba etmememiz gerekir" dedi
Hammond İngiltere yi azarlama dönemi artık geride kaldı
Hammond: İngiltere’yi azarlama dönemi artık geride kaldı!

İngiltere Maliye Bakanı Hammond, "Avrupalı ortaklarımızın İngiltere’yi azarlamak istediği dönemin artık geride kaldığına inanıyorum" dedi
Brexit yasa tasarısı İngiliz parlamentosunda
Brexit yasa tasarısı İngiliz parlamentosunda

İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecini resmen başlatacak 50. maddenin işletilmesi yetkisinin hükümete devredilmesini öngören yasa tasarısı parlamentoya sunuldu
Fransa'dan Karadağ'ın NATO üyeliğine onay
Fransa'dan Karadağ'ın NATO üyeliğine onay

Fransa meclisi ve senatosu, Karadağ'ın NATO'nun 29'uncu üye ülkesi olmasını öngören protokol metnini imzaladı
AB ülkelerinde silah satışı sıkı kurallara bağlanıyor
AB ülkelerinde silah satışı sıkı kurallara bağlanıyor

AP İç Pazar Komitesi, AB ülkelerinde silah alımı, satımı ile ruhsat verilmesi ve yenilenmesini sıkılaştıran yeni tasarıya onay verdi
Suriye'de rejim karşıtı gruplar arasında gerilim
Suriye'de rejim karşıtı gruplar arasında gerilim

Suriye'de, Astana toplantısına katılan rejim karşıtı askeri gruplarla ŞFC arasında gerilim yaşanıyor, ŞFC ile çatışan altı grup, Ahraru'ş Şam'a katıldı
Neonazi davası 2018'e uzayacak
Neonazi davası 2018'e uzayacak

Almanya'da aşırı sağcı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı üyelerinin yargılandığı dava, 2018 yılına kadar uzayacak
Fransa'da 3 bakana inceleme
Fransa'da 3 bakana inceleme

Fransa'da Canard Enchaine gazetesi, 3 bakanın devlet bütçesini denetim dışı kullandığını iddia etti
Yunan mahkemesi darbecilerin iadesini reddetti
Yunan mahkemesi darbecilerin iadesini reddetti

Yunanistan yüksek mahkemesi darbecilerden ikisinin iade talebini reddetti
Rusya'da patlama
Rusya'da patlama

Rusya'nın Penza kentindeki bir termik santral patlama nedeniyle çöktü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti
Katar'dan Trump'a 'güvenli bölge' desteği
Katar'dan Trump'a 'güvenli bölge' desteği

Katar, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'de güvenli bölge oluşturacağız" açıklamasına destek verdi.
Çin de bisikletlere üst geçit
Çin’de bisikletlere üst geçit

Çin'de üst geçit şeklinde bisiklet yolu inşa edildi

Haberler

Ruslar ilk elektromanyetik silahı test etti
Ruslar ilk elektromanyetik silahı test etti

Rusya'dan Esad rejimine 'sert' uyarı
Rusya'dan Esad rejimine 'sert' uyarı

Rusya'ya girenlerin parmak izi alınacak
Rusya'ya girenlerin parmak izi alınacak

Rusya, Suriye'deki deniz üssünü genişletiyor
Rusya Suriye'deki deniz üssünü genişletiyor

Kremlin'den Astana açıklaması
Kremlin'den Astana açıklaması

Astana’da Suriye toplantısı için hazırlıklar tamam
Astana da Suriye toplantısı için hazırlıklar tamam

Kremlin'den siber saldırı açıklaması
Kremlin'den siber saldırı açıklaması

Rusya, Astana'daki görüşmelerden umutlu
Rusya Astana'daki görüşmelerden umutlu






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 