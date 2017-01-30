GÃ¼ncelleme: 10:00, 06 Mart 2017 Pazartesi

Prof. Dr. Mehmet HacÄ±salihoÄŸlu ile Balkanlar Ã¼zerine (1)

RÃ¶portaj: Kuzey Haber AjansÄ±

Balkanlar, TÃ¼rkiye iÃ§in Ã¶nemli bir coÄŸrafya. YÃ¼zyÄ±llarca OsmanlÄ± hakimiyetinde kalan bÃ¶lge ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda hala kuvvetli baÄŸlar var. YÄ±ldÄ±z Teknik Ãœniversitesi Siyaset Bilimi ve UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi Prof. Dr. Mehmet HacÄ±salihoÄŸlu ile Balkanlarâ€™Ä±n Ã¶nemini, dÃ¼nÃ¼ ve bugÃ¼nÃ¼nÃ¼ konuÅŸtuk.

SayÄ±n Hocam OsmanlÄ± dÃ¶nemi Balkan tarihine genel olarak bakarsak baÅŸlangÄ±Ã§ olarak Ã¶zetle hangi tespitleri yapabiliriz.

Balkanlar diye tanÄ±mlanan bÃ¶lge, tarihin erken dÃ¶nemlerinden beri farklÄ± egemenlikler altÄ±nda bulunmuÅŸ bir coÄŸrafyadÄ±r. OsmanlÄ± 1300'lerde bu coÄŸrafyaya giriyor. 1912'ye kadar Balkanlardaki mevcudiyetimiz ve hakimiyetimiz devam ediyor. ToplamÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda 550 yÄ±l civarÄ±nda bir sÃ¼re. Fakat bÃ¶lge bÃ¶lge bu sÃ¼re farklÄ±laÅŸabiliyor. Her halÃ¼karda OsmanlÄ± yÃ¶netimi Balkanlarda Ã§ok derin izler bÄ±rakmÄ±ÅŸ. Bu sÃ¼re zarfÄ±nda Balkan topluluklarÄ±nÄ± Ã§ok derinden etkilemiÅŸ ve birÃ§ok topluluÄŸun belki Balkanlarda yok olmasÄ±nÄ± engellemiÅŸ. KÃ¼Ã§Ã¼k, mikro kÃ¼ltÃ¼rlerin ve etnik gruplarÄ±n korunmasÄ±nÄ± da beraberinde getirmiÅŸ bir sÃ¼reÃ§.

DolayÄ±sÄ±yla Balkanlar deyince OsmanlÄ±, OsmanlÄ± deyince Balkanlar bir arada, ayrÄ±lmaz bir bÃ¼tÃ¼n parÃ§adÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.

Balkanlar genel OsmanlÄ± tarihi iÃ§inde ne anlam ifade ediyor?

OsmanlÄ± Devletiâ€™nin kuruluÅŸ dÃ¶nemlerinde asÄ±l merkezi her ne kadar Bursa bÃ¶lgesi olsa da, yine Bursa ilk baÅŸkent olarak belirlenmiÅŸ bulunsa da, Ã¶zellikle 1350'lerden sonra OsmanlÄ± Devleti'nin aÄŸÄ±rlÄ±k bÃ¶lgesi Balkanlar olmuÅŸtur. Edirne ikinci baÅŸkenttir. Daha sonraki baÅŸkent Ä°stanbul biliyorsunuz yine Rumeli tarafÄ±nda bulunan bir ÅŸehirdir

Selanikâ€™i ele alÄ±rsak orasÄ± da bir dÃ¶nem iÃ§in adeta OsmanlÄ± KÃ¼ltÃ¼r baÅŸkenti olarak deÄŸerlendirilmiÅŸti diyebilir miyiz?

Son yÃ¼zyÄ±lda ve Devletin Ã¶zellikle son dÃ¶nemlerinde Selanik adeta OsmanlÄ± kÃ¼ltÃ¼r baÅŸkenti olmuÅŸtur. OsmanlÄ± mimari eserlerinin en Ã§ok bulunduÄŸu bÃ¶lgeler Balkan ÅŸehirleridir. NÃ¼fus bakÄ±mÄ±ndan da Balkanlar OsmanlÄ±'nÄ±n Ã¶nemli bÃ¶lgelerindendir. Yani Balkanlar OsmanlÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan OsmanlÄ± kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n beÅŸiÄŸini oluÅŸturduÄŸu iÃ§in son derece Ã¶nemlidir.





Tabi 550 yÄ±llÄ±k bir hakimiyetten bahsediyoruz. OsmanlÄ± iÃ§in, tabi ki bizler iÃ§in de Balkanlar bÃ¼yÃ¼k bir Ã¶nem arz ediyor. Tarihin bir dÃ¶neminden sonra bu topraklardan geri Ã§ekilme sÃ¶z konusu oluyor. Ã‡ekilmenin arkasÄ±ndan orada bÄ±rakÄ±lan Ã§ok sayÄ±da eser ve Ã¶nemli bir miras var. OsmanlÄ±nÄ±n Balkanlarda Ã§ekilmesi o bÃ¶lgede birÃ§ok aÃ§Ä±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ne tÃ¼r etkiler yapmÄ±ÅŸtÄ±r. KÄ±saca Ã¶zetlememiz mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼dÃ¼r?

Ã–ncelikle ÅŸunu belirtmek lazÄ±m, OsmanlÄ± Devleti'nin Balkanlardan Ã§ekilmesi yaklaÅŸÄ±k 200 yÄ±llÄ±k bir sÃ¼rece yayÄ±lÄ±yor. 1699 KarlofÃ§a AntlaÅŸmasÄ± ile birlikte Macaristan ve Erdel bÃ¶lgesi, ÅŸimdiki Romanya'nÄ±n kuzeybatÄ±sÄ±, Karpat daÄŸlarÄ±nÄ±n batÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturan bÃ¶lge kaybediliyor. Daha sonraki sÃ¼reÃ§lerde 1800'lerde Ã¶nce Yunanistan bir devlet olarak kuruluyor. ArkasÄ±ndan SÄ±rbistan Ã¶zerklik elde ediyor. Ve 1912 Balkan SavaÅŸlarÄ±na kadar Balkan topraklarÄ± silsile halinde mÃ¼temadiyen kaybediliyor.

Bu olaylarÄ±n tabidir ki OsmanlÄ± adÄ±na Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir yÄ±kÄ±m olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz. BalkanlarÄ± biraz evvel de belirttiÄŸimiz gibi OsmanlÄ± iÃ§in adeta bir merkez olarak kabul ediyoruz. Balkanlar'Ä±n kaybÄ± da adeta OsmanlÄ±'nÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ± da beraberinde getirmiÅŸtir. Hemen arkasÄ±nda Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'yla OsmanlÄ± Anadolu ve OrtadoÄŸu'da da Ã§Ã¶kmÃ¼ÅŸ oluyor biliyorsunuz.

OsmanlÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan, OsmanlÄ± yÃ¶netimi aÃ§Ä±sÄ±ndan Balkan egemenliÄŸinin bitmesi OsmanlÄ±'nÄ±n da bitiÅŸini beraberinde getiriyor. OsmanlÄ± adeta Balkanlardaki egemenliÄŸinin bitmesiyle birlikte Ã§Ã¶kmÃ¼ÅŸ oluyor. Daha sonra Anadolu'nun Ã¶n plana Ã§Ä±kmasÄ±, ancak OsmanlÄ±â€™nÄ±n son dÃ¶nemlerinde ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ bir durumdur. Daha sonra Cumhuriyetin kuruluÅŸu ile birlikte Ankara'nÄ±n baÅŸkent olmasÄ± ve sair geliÅŸmeler Anadolu'nun daha Ã¶nemli bir konum kazanmasÄ±nÄ± da beraberinde getirmiÅŸtir.

Esas itibariyle Balkanlar, OsmanlÄ±'nÄ±n Ã§ok Ã¶nem verdiÄŸi bir bÃ¶lgedir. KaybÄ± da o derece bÃ¼yÃ¼k bir Ã¼zÃ¼ntÃ¼ ve yÄ±kÄ±m getirmiÅŸtir.

Peki, Balkanlarda OsmanlÄ±â€™nÄ±n gerilemesi ile baÅŸlayan ve sonra da yÄ±kÄ±lÄ±ÅŸÄ± ile ortaya Ã§Ä±kan boÅŸlukta kurulan devletler var. Bu devletlerin kurulup yerleÅŸmesiyle birlikte de OsmanlÄ± geÃ§miÅŸini silme Ã§abalarÄ± var o sÃ¼reÃ§te. Bunu nasÄ±l okumak ve deÄŸerlendirmek lazÄ±m?

Åžimdiki Balkan devletlerinin bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼, BatÄ± ve Orta Avrupa'nÄ±n da onlara empoze ettiÄŸi ÅŸekilde OsmanlÄ±'yÄ± bir yabancÄ± egemenlik olarak, bir iÅŸgal gÃ¼cÃ¼ olarak, bir boyunduruk olarak adlandÄ±rÄ±yorlar. Yani esaret dÃ¶nemi olarak tanÄ±mlÄ±yorlar.

Bu bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±yla, OsmanlÄ± Devleti'nin Ã¶ncelikle bu bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± ve sonrasÄ±nda da yÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ± Ã§ok doÄŸal bir sÃ¼reÃ§ olarak gÃ¶rÃ¼yorlar. Ã–zellikle de MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n, o bÃ¶lgedeki MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusun katledilmesi veya tehcir edilmesi de aynÄ± ÅŸekilde meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Yani " bunlar iÅŸgalcilerin temsilcileriydi. Biz de bu iÅŸgali ve iÅŸgal yÃ¶netimini yÄ±ktÄ±k. Ä°ÅŸgalcilerin temsilcileri olan bu MÃ¼slÃ¼man nÃ¼fusu da ne yapmÄ±ÅŸ olduk, ortadan kaldÄ±rmÄ±ÅŸ olduk." diyorlar.

Ã‡ok ilginÃ§ bir ÅŸekilde bu anlayÄ±ÅŸa o zamanÄ±n bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§leri, yani 19. yÃ¼zyÄ±lÄ±n bÃ¼yÃ¼k gÃ¼Ã§leri Rusya, Ä°ngiltere, Fransa gibi devletler de destek veriyorlar.

Ã–rnek vermek gerekirse Yunanistan kurulurken 1826 yÄ±lÄ±nda Saint Petersburg'da bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±lÄ±yor Rus Ã§arÄ±yla Ä°ngiliz KralÄ± arasÄ±nda. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ÅŸu karar alÄ±nÄ±yor. Deniyor ki bir Yunanistan BeyliÄŸi kurulsun ve bu beylikteki bÃ¼tÃ¼n MÃ¼slÃ¼manlar tehcir edilsin. Ã‡Ã¼nkÃ¼ MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n o beylikte hayatta kalmasÄ± veya yaÅŸamasÄ± Yunanistan'Ä±n istikrarÄ±nÄ± bozar. Etnik Ã§atÄ±ÅŸmalar olur diyorlar.

Daha sonra SÄ±rbistan'da da aynÄ± ÅŸey oluyor. 1830 yÄ±lÄ±nda SÄ±rbistan'a OsmanlÄ± geniÅŸ bir Ã¶zerklik veriyor. Bu Ã¶zerklikte de aynÄ± talep var. SÄ±rbistan'daki MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n buradan tamamen Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± gerekir diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ MÃ¼slÃ¼manlar orada kalÄ±rsa SÄ±rplarla MÃ¼slÃ¼manlar arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸanÄ±r deniyor. Bu bir gerekÃ§e olarak Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

Fakat asÄ±l gerekÃ§e ÅŸu: MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n orada kalmasÄ± o devletlerin yani baÄŸÄ±msÄ±z olma yolunda giden bu Balkan devletlerinin baÅŸarÄ±lÄ± olamama endiÅŸesine sebep oluyor. Yani MÃ¼slÃ¼manlar orada kalÄ±rsa OsmanlÄ± egemenliÄŸi tekrar geri dÃ¶nebilir. DolayÄ±sÄ±yla MÃ¼slÃ¼manlarÄ± buradan gÃ¶nderelim dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi hakim oluyor bu halklarda ve bunlarÄ±n yÃ¶netici kesiminde.

Peki, 550 yÄ±llÄ±k bir hakimiyet iÃ§erisindeki orada bulunan Balkan halklarÄ±nÄ±n OsmanlÄ±ya bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± nasÄ±ldÄ±?

Tabi oralardaki isyancÄ± olanlar veya salt milliyetÃ§ilik dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine sahip olanlar da aynÄ± ÅŸeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu. Onlar oradaki MÃ¼slÃ¼manlarÄ± kendi kuracaklarÄ± hÃ¼kÃ¼meti tehdit edecek bir unsur olarak gÃ¶rÃ¼yorlardÄ±. Mesela Yunan milliyetÃ§ileri OsmanlÄ± ile mÃ¼zakere ederken, kurulacak Yunanistan'da hiÃ§bir MÃ¼slÃ¼manâ€™Ä±n kalmamasÄ± gerektiÄŸini savunuyorlardÄ±. NÃ¼fusun, diyelim ki bÃ¶lge nÃ¼fusunun Ã¼Ã§te biri, topraklarÄ±n Ã¼Ã§te biri yaklaÅŸÄ±k MÃ¼slÃ¼manlara aitken Yunanistan kurulduÄŸunda 1830 yÄ±lÄ±nda bÃ¼tÃ¼n bu topraklara el konulup MÃ¼slÃ¼manlar oradan tehcir edilmiÅŸtir. Tabi katledilen de Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir nÃ¼fus bulunmaktadÄ±r.

DolayÄ±sÄ±yla Balkan Ulus Devleti kurulma sÃ¼reci yani Bakan Ulus Devleti modeli MÃ¼slÃ¼manlarÄ± tehcir eden, katleden, etnik temizlik yapan, homojenleÅŸtiren bir model olarak geliÅŸiyor maalesef.

TÃ¼m bu geliÅŸmelerden sonra kurulan yeni yapÄ± gereÄŸince yeni tÃ¼r bir tarih yazÄ±mÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± var. Bu yeni tarih yazÄ±mÄ± sÃ¼reci iÃ§inde, o bÃ¶lgelerde var olan OsmanlÄ± mirasÄ±nÄ±, silinip atÄ±lmasÄ± gereken bir olgu gibi gÃ¶steren, kÃ¶tÃ¼ bir miras gibi algÄ±latma Ã§abalarÄ±nÄ± nasÄ±l okumak, nasÄ±l deÄŸerlendirmek lazÄ±m?

Biliyorsunuz OsmanlÄ±'da ilk baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kazanan Yunanistanâ€™dÄ±r. Fakat Yunanistan'Ä±n Ã¶ncesinde OsmanlÄ±â€™dan ilk kopan bÃ¶lge kendisini Balkan olarak saymÄ±yor ama Macaristan'dÄ±r. Åžimdi buradaki AvusturyalÄ±lar Macaristan'a ilk girdiÄŸinde Ã¶nce BudapeÅŸte'deki MÃ¼slÃ¼manlarÄ± olduÄŸu gibi katletmiÅŸlerdi. ArkasÄ±ndan da bÃ¼tÃ¼n Ä°slam eserleri, OsmanlÄ± eserleri tahrip edilmiÅŸti. Yunanistan'da da aynÄ± ÅŸeyler olmuÅŸtur, 1820'lerde ve 30'larda. Mesela Yunanistan kurulduktan sonra ilk yapÄ±lan icraatlardan bir tanesi bÃ¼tÃ¼n minarelerin yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±dÄ±r.

Bu kademe kademe oluyor zaten deÄŸil mi?

Yunanistan 1912'de biliyorsunuz ikiye bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼r. Selanik gibi tarihimiz aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli hatÄ±ralarla dolu olan bir ÅŸehir 1912'den sonra Yunanistan'a dahil olmuÅŸtur. Selanikâ€™te ÅŸu an OsmanlÄ± eserleri aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir tahribat bulunmaktadÄ±r. BatÄ± Trakya daha sonra 1918'lerde yine Yunanistan tarafÄ±nda kalmÄ±ÅŸtÄ±r. 1830 yÄ±lÄ±nda kurulmuÅŸ olan Yunanistan'da Mora bÃ¶lgesindeki bÃ¼tÃ¼n minareler tahrip edilmiÅŸti.

DiÄŸer Balkan Ã¼lkelerinde ki bunlar daha sonra kurulmuÅŸlardÄ±r, aynÄ± ÅŸekilde bu sÃ¼reÃ§ler oralarda da devam etmiÅŸtir. SÄ±rbistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Belgrad ÅŸehrinde ÅŸu an OsmanlÄ± dÃ¶neminden kalmÄ±ÅŸ tek bir cami vardÄ±r. Oysa daha Ã¶nceki dÃ¶nemlerde 50'nin Ã¼zerinde cami ve sair yapÄ± mevcut idi.

Bulgaristan'da Sofya'da bir cami vardÄ±r o da kiliseye Ã§evrilmiÅŸtir, Â Mimar Sinanâ€™Ä±n eseridir. Sofya'da ÅŸu anda kullanÄ±lan tek bir cami vardÄ±r, Sofya'nÄ±n ana camisi veya bir diÄŸer adÄ±yla Cuma Camisi ise ÅŸu anda Arkeoloji MÃ¼zesi olarak kullanÄ±lmaktadÄ±r. Sevinilecek tek husus bu sayede tahrip edilmemiÅŸ olmasÄ±dÄ±r. Fakat tahrip edilmiÅŸ olan Ã§ok sayÄ±da cami gibi dini eserler var, baÅŸka mimari eserler de var.

Tahribat ne derecede?

Tahribat yÃ¼zde 95'in Ã¼zerinde diyebiliriz Ã§ok rahatlÄ±kla. 100 eserden 95'inin tahrip edilmiÅŸ olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz. OldukÃ§a fazla. Tabi bÃ¼tÃ¼n yer isimleri de bu arada deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ oldu. Bulgaristan'da, Yunanistan'da vesaire. Tahribat Ã§ok Ã§ok bÃ¼yÃ¼k. Fakat geriye kalanlar bu yÃ¼zde 5 bile Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir yekÃ»n oluÅŸturuyor. BunlarÄ±n takibi, bunlarÄ±n bir ÅŸekilde yeniden ihya edilebilmesi Ã§ok Ã§ok Ã¶nemli.

Fakat siz baÅŸlangÄ±Ã§ta bana ÅŸu soruyu sormuÅŸtunuz. Neden bunlar bir dÃ¼ÅŸman objesi gibi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor? Neden bunlar yÄ±kÄ±lmak isteniyor? Daha Ã¶nce de belirtmiÅŸ olduÄŸum gibi OsmanlÄ± dÃ¶nemi bir iÅŸgal olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in tabi tarih ders kitaplarÄ±na da bu ÅŸekilde yansÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in iÅŸgalin bir izi, kalÄ±ntÄ±sÄ± gibi algÄ±lanÄ±yor bu. Yani OsmanlÄ± dÃ¶nemi maalesef Balkan halklarÄ±nÄ±n kÃ¶leleÅŸtirildiÄŸi, ezildiÄŸi, sÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼, taciz edildiÄŸi bir dÃ¶nem olarak algÄ±lanÄ±yor.



Prof. Dr. Mehmet HacÄ±salihoÄŸlu

Fetihle iÅŸgal arasÄ±nda arasÄ±ndaki baÄŸÄ± kuramÄ±yorlar herhalde.

Bir Ã¼lkenin iÅŸgali 100 sene sÃ¼rmez, hele 500 sene hiÃ§ sÃ¼rmez. O iÅŸgal belli bir dÃ¶nemdir. Hani savaÅŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ve arkasÄ±ndan askeri bir yÃ¶netimin oluÅŸturulduÄŸu dÃ¶nem iÅŸgal olarak tanÄ±mlanabilir belki. Daha sonra baÅŸarÄ±lÄ± bir yÃ¶netim anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n tesis edildiÄŸi, valilerin, yÃ¶neticilerin ve belirli kurumlarÄ±n iÃ§inde yer aldÄ±ÄŸÄ± bir sisteme artÄ±k iÅŸgal dememek gerekir. Buna egemenlik demek daha isabetli olur. Fakat Balkan topluluklarÄ± bu geliÅŸmeyi bahsettiÄŸimiz gibi deÄŸerlendirmiyorlar. Onlar bÃ¼tÃ¼n bir dÃ¶nemi, iÅŸgal dÃ¶nemi olarak gÃ¶rme eÄŸilimindeler. OsmanlÄ± Devleti'nin de buradan uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± iÅŸgalinin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± olarak deÄŸerlendiriyorlar.

Belki ÅŸunu da sormak lazÄ±m. Åžimdi 550 yÄ±llÄ±k bir hakimiyetten bahsediyoruz. 550 deÄŸil 600-700 sene Ã¶ncesine OsmanlÄ± bu bÃ¶lgelere geldiÄŸinde o topraklarda nasÄ±l bir yÃ¶netim vardÄ±?

Tabi OsmanlÄ± gelmeden Ã¶nceki dÃ¶nemlerle ilgili ÅŸÃ¶yle bir inanÃ§ var. BÃ¼tÃ¼n Balkan halklarÄ±nÄ±n neredeyse tamamÄ±, geÃ§miÅŸ dÃ¶nemlerde bizim Ã§ok bÃ¼yÃ¼k krallÄ±klarÄ±mÄ±z, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k medeniyetlerimiz vardÄ± diyorlar. Mesela Bulgarlar RÃ¶nesans'Ä±n Bulgaristan'da baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±rlar. Avrupa'daki meÅŸhur RÃ¶nesans'Ä±n Bulgaristan'da baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±rlar. Ä°ÅŸte bÃ¼yÃ¼k bir Bulgar KrallÄ±ÄŸÄ±mÄ±z vardÄ±. Ã‡ar Simeon diye bÃ¼yÃ¼k bir imparatorumuz vardÄ±, diyorlar. Bahsi geÃ§en bu Ã‡ar Simeon 900'lÃ¼ yÄ±llarda yaÅŸamÄ±ÅŸ ve bu bÃ¶lgede hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rmÃ¼ÅŸ. Ondan sonra TÃ¼rkler gelip bizim bu bÃ¼yÃ¼k dÃ¼nyamÄ±zÄ± yÄ±ktÄ±lar diyorlar.

AynÄ± ÅŸeyi SÄ±rplar da sÃ¶ylerler. Bizim bÃ¼yÃ¼k Lazar adlÄ± Ã‡arâ€™Ä±mÄ±z vardÄ± derler. Hani Kosova savaÅŸÄ±nda Ã¶len. Onun Ã¶ncesinde de hÃ¼kÃ¼m sÃ¼ren Stefan DuÅŸan Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir Ä°mparatordu diye anlatÄ±rlar. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k bir medeniyet ve siyasi bir gÃ¼Ã§ ortaya koymuÅŸtuk ve TÃ¼rkler geldi bunu yÄ±ktÄ± derler.

YunanlÄ±lar da aynÄ± ÅŸekilde biz bÃ¼yÃ¼k Bizans Ä°mparatorluÄŸunun sahibiydik. Konstantinopolis yani Ä°stanbul bizim merkezimizdi. TÃ¼rkler geldi bu Ä°mparatorluÄŸu yÄ±ktÄ± derler.

Arnavutlar da, belki en az onlarÄ±n OrtaÃ§aÄŸla ilgili anlatacak ÅŸeyleri var. Onlar da Ä°skender Bey geldi Fatih'e karÅŸÄ± ArnavutlarÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu ve bu uÄŸurda savaÅŸtÄ± diye anlatÄ±rlar. Buna raÄŸmen TÃ¼rkler daha sonra bu egemenliÄŸi veya bu yapÄ±yÄ± yÄ±ktÄ± tarzÄ±nda bir tarih anlayÄ±ÅŸlarÄ± var.

Â OsmanlÄ± ile ilgili bu tarih tahribatÄ± oralardaki genÃ§lerde nasÄ±l bir etki bÄ±rakÄ±yor?

Balkanlardaki genÃ§ler iÃ§in dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde, tabi onlar iÃ§in prensip olarak, OsmanlÄ±'yÄ± onlara tarihi hakikatlara uygun olarak anlatsanÄ±z, bizim bahsettiÄŸimiz anlayÄ±ÅŸÄ± almaya daha aÃ§Ä±k olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyebiliriz. YaÅŸlÄ± kuÅŸaklar, orta uÅŸaklar daha kapalÄ±dÄ±rlar bu tÃ¼r ÅŸeylere. Fakat bunu ders kitaplarÄ±yla yapmak lazÄ±m, Ã¶zellikle tarih dersi kitaplarÄ±yla yapmak lazÄ±m.

Biz 2011-2014 arasÄ±nda bir Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±k. BÃ¼tÃ¼n Balkan Ã¼lkeleri Tarih dersi kitaplarÄ±nÄ± incelemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Maalesef beklenen iyileÅŸmeyi tarih ders kitaplarÄ±nda gÃ¶remedik. Neredeyse bÃ¼tÃ¼n bu bahsettiÄŸimiz Balkan Ã¼lkelerinde ders kitaplarÄ± revize edilmiÅŸ durumda ama genel eÄŸilim tamamen bizim aleyhimize. Sadece SÄ±rbistanâ€™daki tarih ders kitaplarÄ±nda biraz daha fazla iyileÅŸme var mesela Yunanistan'a gÃ¶re. Yunanistan'daki tarih ders kitaplarÄ±nda pek iyileÅŸme yok. OsmanlÄ±'yÄ± bir kÃ¶lelik dÃ¶nemi olarak anlatma eÄŸilimindeler.

Bulgaristan ders kitaplarÄ±nda kÄ±smen bir iyileÅŸme var. OsmanlÄ± boyunduruÄŸu yerine OsmanlÄ± egemenliÄŸi demeye baÅŸladÄ±lar. Fakat iÃ§eriÄŸi aynÄ±. Ä°Ã§eriÄŸi iÅŸgal gibi anlatÄ±lÄ±yor. Bulgaristan'da ciddi tartÄ±ÅŸmalar yapÄ±lÄ±yor; buna iÅŸgal mi demek lazÄ±m, boyunduruk mu veya egemenlik mi diye?

Bu konu Bulgaristanâ€™da hÃ¼kÃ¼met ve siyasi partiler arasÄ±nda bir kavga ve sonuÃ§ta oy meselesi olabiliyor. Keza Kosovaâ€™da da benzer tartÄ±ÅŸmalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz.

Siyasete alet edilebiliyor.

Tabi ki TÃ¼rk iÅŸgali mi diyeceÄŸiz, OsmanlÄ± yÃ¶netimi mi diyeceÄŸiz diye Bulgaristan'da siyasi partiler, siyasi gruplar arasÄ±nda Ã§ok ciddi tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu dÃ¶neme TÃ¼rk iÅŸgalidir demeliyiz diyenler daha gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã§Ä±kÄ±yorlar bu tartÄ±ÅŸmadan. Daha fazla taraftar topluyorlar, daha fazla alkÄ±ÅŸ alÄ±yorlar.

Bulgaristan'la ilgili bizim projemiz Ã§erÃ§evesinde Neriman Ersoy bir anket Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Burada ÅŸunu gÃ¶rÃ¼yoruz. 90'lÄ± yÄ±llarda veya 80'li yÄ±llardaki olumsuz OsmanlÄ± algÄ±sÄ±yla gÃ¼nÃ¼mÃ¼zdeki olumsuz OsmanlÄ± algÄ±sÄ± arasÄ±nda maalesef hiÃ§bir fark yok.

Mesela TÃ¼rkiyeâ€™den genel anlamÄ±yla bÃ¶lgeye bakanlar iÃ§in ÅŸÃ¶yle bir algÄ± var: ArnavutlarÄ±n MÃ¼slÃ¼man olmalarÄ± sebebiyle daha olumlu bir OsmanlÄ± imajÄ±na sahip olmalarÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde bir gÃ¶rÃ¼ÅŸ var bazÄ± Ã§evrelerde. Ama bizim araÅŸtÄ±rmamÄ±zÄ±n gÃ¶sterdiÄŸi sonuÃ§lar ÅŸÃ¶yle. SÄ±rp tarih ders kitaplarÄ±ndaki OsmanlÄ± algÄ±sÄ± ile Arnavutluk ve Kosova tarih ders kitaplarÄ±ndaki OsmanlÄ± TÃ¼rk algÄ±sÄ± arasÄ±nda pek bir fark yok. Yani burada ÅŸu haksÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yapmamak lazÄ±m SÄ±rplara veya YunanlÄ±lara. Arnavutlar da en az YunanlÄ±lar ve SÄ±rplar kadar OsmanlÄ±'yÄ± bir iÅŸgal gÃ¼cÃ¼ olarak anlatÄ±yorlar kitaplarÄ±nda.

Maalesef bu TÃ¼rkiye'de pek fazla bilinmiyor. Bir Ã¶rnek vereyim size: BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ktan sonra yani 2008'deki Kosova'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan sonra Kosova'da tarih ders kitaplarÄ± daha Ã¶nceden baÅŸlanmÄ±ÅŸ ve SÄ±rp etkisi olmadan yani sosyalizmin etkisi olmadan kendileri tarafÄ±ndan yazÄ±lmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸ kitaplara baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ÅŸunlarÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz:

Mesela burada bir Kosova savaÅŸÄ± var, 1389 Kosova Meydan SavaÅŸÄ±. Bu Meydan SavaÅŸÄ±'nda MiloÅŸ ObiliÃ§ isimli birisi Sultan Murad'Ä± Ã¶ldÃ¼rmÃ¼ÅŸ. Åžimdi Kosova versiyonu ÅŸÃ¶yle. Daha Ã¶nce bu hep SÄ±rp olarak anlatÄ±lÄ±yordu. Ä°ÅŸte Kosova Meydan SavaÅŸÄ±'nda OsmanlÄ± padiÅŸahÄ± Sultan Murat, SÄ±rp KralÄ± Lazar'a karÅŸÄ± savaÅŸÄ±yor. Sonunda bir SÄ±rp savaÅŸ esiri gelip padiÅŸahÄ± hanÃ§eri ile Ã¶ldÃ¼rÃ¼yordu. Bu bir SÄ±rp'tÄ± deniyordu.

Åžimdi KosovalÄ±lar yeni tarih kitaplarÄ±nda bunu bir Arnavut olarak anlatÄ±yorlar. Kosova Meydan SavaÅŸÄ±'nÄ±, Hristiyan Balkan halklarÄ±nÄ±n TÃ¼rklere karÅŸÄ± Balkanlar'Ä± ve HristiyanlÄ±ÄŸÄ± korumak iÃ§in verdiÄŸi bir savaÅŸ olarak anlatÄ±yorlar. Bu savaÅŸta SultanÄ± Ã¶ldÃ¼ren kiÅŸinin de SÄ±rp deÄŸil de bir Arnavut, KosovalÄ± bir Arnavut olduÄŸunu anlatÄ±yor bu ders kitaplarÄ±.

DolayÄ±sÄ±yla bizim burada hayal ettiÄŸimiz ve gÃ¶rmek istediÄŸimiz o hayali resmi deÄŸil, Balkanlar'Ä±n gerÃ§eklerine baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman orada Ã§ok farklÄ± bir resim gÃ¶rÃ¼yorsunuz. Maalesef Arnavutlar bu konuda bÃ¶yle bir Ã§izgiye kaymÄ±ÅŸ durumdalar.

BÃ¶lgeye giden bir bakanÄ±mÄ±z bir iki sefer uyarÄ±da bulunmuÅŸtu. LÃ¼tfen Ã§ocuklarÄ±nÄ±za bu ÅŸekilde anlatmayÄ±n. Ders kitaplarÄ±nda bu noktayÄ± bir zahmet deÄŸiÅŸtirin. Ä°liÅŸkilerimiz gayet iyi bir noktada geliÅŸiyor, TÃ¼rkiye Kosova'yÄ± ilk tanÄ±yan Ã¼lkedir mesela. Fakat bu tÃ¼r bir talebimiz Ã§ok bÃ¼yÃ¼k tepkilere yol aÃ§tÄ±. Siz bizim tarihimizi mi deÄŸiÅŸtirmek istiyorsunuz, iÃ§ iÅŸlerimize mi mÃ¼dahale etmek istiyorsunuz? diye. Ã–yleydi, Ã¶yle deÄŸil miydi, iÅŸgal deÄŸil miydi gibi konulardaki tartÄ±ÅŸma ve maalesef onlarÄ±n bu sakat bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± aynen devam ediyor. Yani burada YunanlÄ±lar ve SÄ±rplar neyse maalesef Arnavutlar da aynÄ± Ã§izgidedir. Bunun Ã¶zellikle altÄ±nÄ± Ã§izmek istiyorum.

OsmanlÄ± ile alakalÄ± Balkanlardaki Ã¶nyargÄ±nÄ±n azaltÄ±lmasÄ± veya ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± noktasÄ±nda TÃ¼rkiye ile Balkanlardaki ÃœniversitelerarasÄ± bir akademik iÅŸbirliÄŸi sÃ¶z konusu mudur? Bu anlamda ne gibi adÄ±mlar atÄ±labilir? veya atÄ±lmalÄ±dÄ±r?

Åžimdi Ã§ok ÅŸeyler yapÄ±labilir. Ã–ncelikle TÃ¼rkiye'de benim ÅŸahsi dÃ¼ÅŸÃ¼ncem, TÃ¼rkiye'de Balkan uzmanÄ± yetiÅŸtiren kurumlarÄ± oluÅŸturmamÄ±z lazÄ±m. YÃ¼ksek lisans ve doktora programlarÄ± ile birlikte, Balkanlar, Kafkaslar ve Rusya uzmanÄ± yetiÅŸtiren kurumlar oluÅŸturmamÄ±z lazÄ±m ve sistematik bir ÅŸekilde projeler Ã¼retip, Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z lazÄ±m. Bizim TÃ¼rkiye'de yapmamÄ±z gereken temel ÅŸey bu.

Åžimdi iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmalarÄ± yapÄ±yoruz, Erasmus meselesi var. Avrupa BirliÄŸi Ã§erÃ§evesinde desteklenen Erasmus deÄŸiÅŸim programlarÄ±, Ã¶ÄŸrenci deÄŸiÅŸimi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± var. Fakat orada ÅŸu sorunu yaÅŸÄ±yoruz. Ã–ÄŸrencilerimiz Balkan Ã¼niversitelerini tercih etmiyorlar. Bunun yerine Fransa, Ä°talya, Almanya, hatta Kuzey Avrupa, Ä°sveÃ§ Ã¼niversitelerini tercih ediyorlar. Polonyaâ€™ya gidiyorlar, Ã‡ek Cumhuriyeti'ne gidiyorlar ama Bulgaristan'a, Yunanistan'a, Arnavutluk'a, Kosova'ya Ã¶ÄŸrenci gÃ¶nderemiyoruz. Ã–ÄŸrencilerimiz buralarÄ± tercih etmiyorlar. Erasmus AnlaÅŸmasÄ± yapmÄ±ÅŸ olmamÄ±za raÄŸmen mesela Romanyaâ€™ya Ã¶ÄŸrencilerimizi gÃ¶ndermekte Ã§ok zorluk yaÅŸÄ±yoruz. Bunun da Ã¶nlemlerini almak iÃ§in bir takÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalar yapmak lazÄ±m. DediÄŸim gibi iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmalarÄ± Ã§erÃ§evesinde ortak projeler Ã¼retmeye Ã§alÄ±ÅŸmak gerekiyor.

Bu noktada TÃ¼rkiye ile Balkan iliÅŸkilerini de konuÅŸmak lazÄ±m. Akademik baÄŸlamda mesela siz â€˜Ã¼niversiteler arasÄ± iÅŸbirliÄŸi noktasÄ±nda birÃ§ok adÄ±mlarÄ±n atÄ±lmasÄ± lazÄ±mâ€™ dediniz. TÃ¼rkiye'de de bu hedefe yÃ¶nelik olarak belli kurumlarÄ±n kurulmasÄ± lazÄ±m. Bu alanda akademisyenlerin yetiÅŸmesi lazÄ±m. Peki, TÃ¼rkiye Balkan iliÅŸkilerini en azÄ±ndan geldiÄŸi noktayÄ± nasÄ±l gÃ¶rÃ¼yorsunuz siz ÅŸu anda?

Bu nokta ÅŸu anda geÃ§miÅŸe gÃ¶re daha iyi. 90'lara gÃ¶re Ã§ok daha iyi bir noktadayÄ±z. Bunu neye borÃ§luyuz? Onu da sÃ¶yleyelim. Ã–zellikle son dÃ¶nemlerde Balkanlarâ€™da, TÄ°KA'nÄ±n faaliyetleri adeta Ã§ok devrimci bir hamle olmuÅŸtur TÃ¼rkiye aÃ§Ä±sÄ±ndan. Åžimdi bÃ¶lgeye gidip bizzat bÃ¶lgede Ã§alÄ±ÅŸan TÃ¼rkiye'nin resmi bir kuruluÅŸu var. Ä°kincisi Yunus Emre EnstitÃ¼leri ve bunlarÄ±n Balkanlarda aÃ§Ä±lmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli bir adÄ±mdÄ±r. Bunlar yeterli deÄŸildir ama bunlar baÅŸlangÄ±Ã§ iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli adÄ±mlardÄ±r.

Åžimdi Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yapÄ±lmasÄ± gereken ÅŸey TÃ¼rkiye'de bu Balkan uzmanÄ± yetiÅŸtiren veya dediÄŸim gibi yani Kafkas veya Rusya uzmanÄ± yetiÅŸtiren yÃ¼ksek lisans ve doktora programlarÄ± aÃ§an kuruluÅŸlarÄ±, kurumlarÄ± Ã¼niversite Ã§erÃ§evesinde oluÅŸturmak.

Bir sÄ±kÄ±ntÄ±mÄ±z var yine. TÄ°KA ve Yunus Emre EnstitÃ¼leri baÄŸlamÄ±nda Bulgaristan ve Yunanistan hÃ¼kÃ¼metleri bu kuruluÅŸlarÄ±n kendi Ã¼lkelerinde aÃ§Ä±lmasÄ±na, bu Ã¼lkelerde temsilcilik aÃ§masÄ±na izin vermiyorlar. DeÄŸiÅŸik gerekÃ§elerle bunu engelliyor. Orada bir takÄ±m sÄ±nÄ±rlÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±z var. TÃ¼rkiye'nin bu yumuÅŸak gÃ¼Ã§ unsurlarÄ±nÄ±n bÃ¶lgede faaliyetlerini engelleyen bir takÄ±m durumlar var. BunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ iÃ§in tabi ki Ã§ok iyi bir diplomasi gerekiyor.

Ä°lave olarak Ã¼lkeler arasÄ±ndaki ticari faaliyetlerin geliÅŸmesi lazÄ±m. TÃ¼rkiye ÅŸu anda her ne kadar Kosova, Arnavutluk, Makedonya ve Bosna Hersek gibi Balkan Ã¼lkelerine daha yakÄ±n, daha sÄ±kÄ± bir kÃ¼ltÃ¼rel baÄŸÄ± oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ise de bÃ¼tÃ¼n bu Ã¼lkelerin toplamÄ±nÄ±n ticareti, TÃ¼rkiye'nin ihracatÄ±ndaki yeri Romanya'nÄ±n Ã¼Ã§te ikisi kadar bile deÄŸil. BakÄ±nÄ±z yani SÄ±rbistan'Ä± da dahil edelim HÄ±rvatistan'Ä± dahil edelim Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Arnavutluk ve KaradaÄŸ'Ä± hepsini bir araya topluyorsunuz. Onlara TÃ¼rkiye'nin yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu ihracat Romanya'ya yaptÄ±ÄŸÄ± ihracatÄ±n Ã¼Ã§te ikisi kadar aÅŸaÄŸÄ± yukarÄ±.

Demek ki her ne kadar iyi niyet varsa da kÃ¼ltÃ¼rel bir takÄ±m giriÅŸimler yapÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yorsa da bunun ekonomik gÃ¶stergelerinde henÃ¼z karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± yakalanamamÄ±ÅŸ. O zaman ekonomi bakÄ±mÄ±ndan da TÃ¼rkiye'nin o bÃ¶lgeye daha fazla yatÄ±rÄ±m yapmasÄ± en azÄ±ndan yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± teÅŸvik etmesi gerekiyor.

Bu bÃ¶lgelerde ve bu bÃ¶lgelerle kurulan iliÅŸkilerde TÃ¼rkiye'nin her anlamda gÃ¼Ã§lenmesi gerekiyor deÄŸil mi?

O bÃ¶lgelerin bir Ã§oÄŸunda ve Ã¶zellikle Makedonya ve Yunanistanâ€™da ekonomik aÃ§Ä±dan da daha fazla temsil edilir bir durumda olmamÄ±z lazÄ±m

Ä°kinci bir nokta Avrupa BirliÄŸi Ã§erÃ§evesinde ki gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde ÅŸu anda pek popÃ¼ler deÄŸil ama uzun vadede yine oraya dÃ¶nmek durumunda olduÄŸumuzu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Avrupa BirliÄŸi Ã§erÃ§evesinde bir takÄ±m iÅŸbirliÄŸi imkanlarÄ± var. Buna SÄ±nÄ±r Ã¶tesi iÅŸbirlikleri deniyor.

Mesela Karpat bÃ¶lgesinde Slovakya, Romanya ondan sonra Ukrayna ve Macaristan bir iÅŸbirliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapmÄ±ÅŸlar. Ve Ã§ok iyi bir sonuÃ§ Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ buradan. BirkaÃ§ hafta Ã¶nce bir toplantÄ±daydÄ±m. Slovakya'nÄ±n Kosicediye bir ÅŸehri var. Bu iÅŸbirliÄŸi baÅŸlamadan Ã¶nce Slovakya'da yapÄ±lan bir anket "en tehlikeli veya sizi tehdit eden dÃ¼ÅŸman olarak hangi Ã¼lkeye gÃ¶rÃ¼yorsunuz?" sorusuna bu ÅŸehirde yaÅŸayan insanlar yÃ¼zde 60-70 oranÄ±nda "Macaristan" demiÅŸ. Bu iÅŸbirliÄŸinin sonrasÄ±nda yapÄ±lan ankette ise Macaristan'Ä± Slovaklar tarafÄ±ndan tehdit gÃ¶ren sÄ±nÄ±f yÃ¼zde 4'e dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ.

Demek ki somut, sahada yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar mesela TÃ¼rkiye ile Bulgaristan ve Yunanistan arasÄ±nda yapÄ±lacak sÄ±nÄ±r Ã¶tesi iÅŸbirliÄŸi Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ,ile bunlar belediyeler tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼lebilir, iÅŸ adamlarÄ± tarafÄ±ndan yÃ¼rÃ¼tÃ¼lebilir, Ã§ok ÅŸeyler yapÄ±labilir. Bu Ã§alÄ±ÅŸmalar o bÃ¶lgedeki TÃ¼rk imajÄ±nÄ±n iyileÅŸmesini, OsmanlÄ± imajÄ±n iyileÅŸmesine Ã§ok katkÄ± saÄŸlayabilir. Bu, belediyelerin bile bu konuda yapabileceÄŸi Ã§ok ÅŸeyler olduÄŸunu gÃ¶steriyor.

Hocam Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyoruz.

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Not: Prof. Dr. Mehmet HacÄ±alihoÄŸlu ile yapÄ±lan rÃ¶portajÄ±n ikinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftalarda sitemizde yayÄ±nlanacaktÄ±r.

Prof. Dr. Mehmet HacÄ±salihoÄŸlu

YÄ±ldÄ±z Teknik Ãœniversitesi Siyaset Bilimi ve UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi

AynÄ± zamanda Balkan ve Karadeniz AraÅŸtÄ±rmalarÄ± Merkezi (BALKAR) MÃ¼dÃ¼rÃ¼

Lisans eÄŸitimini Ankara Ãœniversitesi, Dil ve Tarih-CoÄŸrafya FakÃ¼ltesi, Tarih BÃ¶lÃ¼mÃ¼â€™nde yaptÄ±

YÃ¼ksek Lisans ve Doktora Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± Ludwig-Maximilians-Universitaet MÃ¼nchen Ãœniversitesi, Geschichte Osteuropas und SÃ¼dosteuropas bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde tamamladÄ±.