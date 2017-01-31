Trump'tan Ruslar aleyhine vize kararÄ±

AP'den Le Pen'e gece yarÄ±sÄ±na kadar mÃ¼hlet

Avrupa Parlamentosu, Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lider Le Pen'in, bu gece yarÄ±sÄ±na kadar AP'de danÄ±ÅŸmanÄ± olarak gÃ¶sterdiÄŸi ancak kendi seÃ§im kampanyasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiye Ã¶denen 296 bin avroluk danÄ±ÅŸmanlÄ±k Ã¼cretini iade etmesini istiyor