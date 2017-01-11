15:54, 31 Ocak 2017 SalÄ±

Malatya'da Ã¶ÄŸretmenlere FETÃ– operasyonu





Malatya'da FETÃ– kapsamÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen 17 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Malatya'da, FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, meslekten ihraÃ§ edilen 17 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Malatya Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma Ã§erÃ§evesinde, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince, FETÃ– ile iltisaklÄ± ve irtibatlÄ± olduklarÄ± gerekÃ§eleriyleÂ meslekten ihraÃ§ edilen Ã¶ÄŸretmenlere yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlendi. Ekiplerce zanlÄ±larÄ±n evlerinde yapÄ±lan aramanÄ±n ardÄ±ndan 17 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen zanlÄ±lar, emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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