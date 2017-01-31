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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:47, 31 Ocak 2017 SalÄ±
OrtadoÄŸu
GÃ¼ncelleme: 16:02, 31 Ocak 2017 SalÄ±

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ABD, PYD'ye zÄ±rhlÄ± araÃ§ verdi
ABD, PYD'ye zÄ±rhlÄ± araÃ§ verdi

PYD'nin baÅŸÄ±nda olduÄŸu Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri, ABD'nin kendilerine zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± verdiÄŸini duyurdu

PYD'nin silahlÄ± kanadÄ± YPG'nin baÅŸÄ±nÄ± Ã§ektiÄŸi ABD destekli Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri, ABD'nin kendilerine zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± verdiÄŸini duyurdu.

AÃ§Ä±klamayÄ±, Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leri SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Talal Silo Reuters'e yaptÄ±. SÃ¶zcÃ¼ Silo 4-5 gÃ¼n Ã¶nce ABD'nin kendilerine zÄ±rhlÄ± personel taÅŸÄ±yÄ±cÄ± verdiÄŸini duyurdu. Daha Ã¶nce ABD'den bu tarz bir yardÄ±m almadÄ±klarÄ±nÄ±, sadece hafif silah ve mÃ¼himmat aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen SÃ¶zcÃ¼, bÃ¶ylece, "Donald Trump'Ä±n baÅŸÄ±nda olduÄŸu yeni ABD yÃ¶netiminin kendilerine desteÄŸinin geniÅŸlediÄŸini" ifade etti. SDG'ye gÃ¶re bu yardÄ±m, Trump yÃ¶netiminin (DEAÅž) IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± mÃ¼cadelede kendilerine tam destek verdiÄŸini gÃ¶steriyor.

ZÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±n sayÄ±sÄ±yla ilgili henÃ¼z detaylÄ± bir bilgi yok. Bu yardÄ±mÄ±n nereden, nasÄ±l yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da belli deÄŸil ancak SDG'ye gÃ¶re yardÄ±m az miktarda.

SÃ¶zcÃ¼ Silo ayrÄ±ca, IÅžÄ°D'e karÅŸÄ± birkaÃ§ gÃ¼n iÃ§inde yeni bir saldÄ±rÄ± baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yledi ancak detay vermeyi reddetti.

YPG kaynaklarÄ± ise, Rakka operasyonunda hedeflerinin kenti tÃ¼mÃ¼yle kuÅŸatmak olduÄŸunu belirtti. Yeni aÅŸamanÄ±n, IÅžÄ°D'in kontrolÃ¼ndeki Rakka ile Deyrizor arasÄ±ndaki yolu ele geÃ§irmeyi de kapsadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±lar. Ä°smini vermek istemeyen bir YPG kaynaÄŸÄ±, bunun zor bir gÃ¶rev olduÄŸunu ifade etti.

YPG'YE DESTEK SORUNU

PKKâ€™nÄ±n Suriyeâ€™deki kolu PYDâ€™nin silahlÄ± kanadÄ± olan YPGâ€™ye verilen destek TÃ¼rkiyeâ€™nin tepkisine sebep oluyor. Ã–nceki ABD BaÅŸkanÄ± Barack Obama yÃ¶netimiyle TÃ¼rkiye arasÄ±nda IÅžÄ°D'le mÃ¼cadelede YPG'ye verilen destek sÄ±k sÄ±k karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sert aÃ§Ä±klamalarla ilerledi.

ABD bu desteÄŸi Ekim 2015'ten itibaren yeni bir yapÄ± oluÅŸturarak devam ettirmeye baÅŸladÄ±. Bu tarihte sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da Arap, SÃ¼ryani ve TÃ¼rkmen gÃ¼cÃ¼ de YPGâ€™ye katarak Suriye Demokratik GÃ¼Ã§leriâ€™ni (SDG) kurdu. SDG'nin omurgasÄ±nÄ± ve komutasÄ±nÄ± yine YPG oluÅŸturuyor.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™ndan Marie Harf, Ekim 2014â€™te PYDâ€™yi terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak gÃ¶rmediklerini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ, Washington yÃ¶netimi EylÃ¼l 2015â€™te PYD'nin silahlÄ± kanadÄ± YPG'yi de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ olarak gÃ¶rmediÄŸini ilÃ¢n etmiÅŸti.

GÃœVENLÄ° BÃ–LGE

Ancak Donald Trump yÃ¶netiminin OrtadoÄŸu'da nasÄ±l bir politika izleyeceÄŸi henÃ¼z netleÅŸmiÅŸ deÄŸil.

Trump, Suriye'de "gÃ¼venli bÃ¶lgeler kuracaÄŸÄ±nÄ±" aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±. Trump'Ä±n bu konuda hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve medyaya sÄ±zan karar metninin taslaÄŸÄ±nda, Suriye'ye komÅŸu Ã¼lkelerde de gÃ¼venli bÃ¶lgeler kurulabileceÄŸi belirtiliyordu.

TÃ¼rkiye ise bu aÃ§Ä±klamalar karÅŸÄ±sÄ±nda temkinli. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ HÃ¼seyin MÃ¼ftÃ¼oÄŸlu, "TÃ¼rkiye baÅŸÄ±ndan beri Suriyeâ€™de gÃ¼venli bÃ¶lge oluÅŸturulmasÄ±nÄ± savundu; Trumpâ€™Ä±n bu konudaki Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n neticelerini gÃ¶rmek lÃ¢zÄ±m" demiÅŸti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan da, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± devralÄ±rken yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarla ilgili sorular Ã¼zerine, "Trump'Ä±n OrtadoÄŸu'daki tavrÄ± ne olacaktÄ±r? Ã‡Ã¼nkÃ¼ OrtadoÄŸu ÅŸu anda kaynÄ±yor. Åžu anda OrtadoÄŸu'yla ilgili bazÄ± sÃ¶ylemler kulaÄŸÄ±mÄ±za geliyor ki bu sÃ¶ylemler doÄŸrusu rahatsÄ±z edicidir. Onun iÃ§in tabii bunlarÄ± oturup deÄŸerlendirmek gerekecek" demiÅŸti.

Kaynak: Al Jazeera



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