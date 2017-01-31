16:04, 31 Ocak 2017 Salı

Birleşmiş Milletler: "FETÖ'den tutuklanan hakimi serbest bırakın"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Burkina Faso Dışişleri Bakanı ile ByLock görüşmesi olduğu için tutuklanan Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (Uluslararası ceza mahkemelerinin soykırım davalarına bakan mahkemesi) Hâkimi Aydın Sefa Akay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Reuters'ın haberine göre, BM Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'nın aldığı kararda, Akay'ın diplomatik dokunulmazlığı olduğu ve hapse atılmasının yargı bağımsızlığı ilkesini ihlal ettiği savunuldu.

BM mahkemesi, Akay'ın 14 Şubat'a kadar serbest bırakılmasını istedi.

Hürriyet'in haberine göre daha önce de BM'nin savaş suçları alanındaki üst düzey yargıçlarından Theodor Meron, Akay’ın serbest bırakılması için çağrı yaparken, Türk hakimin tutuklanması nedeniyle Ruanda’daki yargılamanın felç olduğunu iddia etmişti.

BM Genel Kurulu’nda konuşan ve “Yargılamalar Akay olmadığı için yapılamıyor” diyen Meron, örnek olarak Ruandalı eski bakan Augustin Ngirabatware’nin 1994’teki soykırımdan aldığı cezanın temyiz sürecini göstermişti. Akay, temyiz mahkemesi üyesiydi. Akay "FETÖ'cü değilim Masonum" demişti.