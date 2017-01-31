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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:47, 31 Ocak 2017 SalÄ±
Avrupa
16:19, 31 Ocak 2017 SalÄ±

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Fransa-Ä°ran dostluÄŸu artÄ±yor
Fransa-Ä°ran dostluÄŸu artÄ±yor

Fransa ve Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Tahran'da biraraya gelerek iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Jean-Marc Ayrault, resmi temaslarda bulunmak Ã¼zere geldiÄŸi Ä°ran'Ä±n baÅŸkenti Tahran'da Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed Cevad Zarif ile DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± BinasÄ±'nda bir araya geldi.â€‹

Ayrault ve Zarif, iki Ã¼lke arasÄ±nda farklÄ± alanlarda iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±.



Ä°lgili Konular Fransa Ä°ran
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