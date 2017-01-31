16:25, 31 Ocak 2017 SalÄ±

Filistin'de yerel seÃ§im tarihi aÃ§Ä±klandÄ±





Filistin'de Bakanlar Kurulu, yerel seÃ§imlerin 13 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ±na karar verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Filistin'de geÃ§en yÄ±l ertelenen yerel seÃ§imlerin 13 MayÄ±s'ta yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Ramallah'taki kabine toplantÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Devlet BaÅŸkanÄ± Mahmud Abbas'Ä±n onayÄ±yla Filistin'de yerel seÃ§imlerin 13 MayÄ±s 2017'de yapÄ±lmasÄ±na karar verildi. AÃ§Ä±klamada, seÃ§imin milli bir gÃ¶rev olduÄŸu ve halkÄ±n kendi temsilcilerini seÃ§me hakkÄ±na sahip olduÄŸu vurgulandÄ±. Gazze Åžeridi'nde yÃ¶netimi elinde bulunduran Hamas, 26 Ocakâ€™ta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Filistinli taraflar arasÄ±nda uzlaÅŸÄ± saÄŸlanmadan yapÄ±lacak herhangi bir seÃ§ime katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. Filistin yÃ¶netimi ile Hamas arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±k nedeniyle, Filistin hÃ¼kÃ¼metinin aldÄ±ÄŸÄ± bu seÃ§im kararÄ±nÄ±n sadece BatÄ± Åžeria'da uygulanmasÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu olabileceÄŸi belirtiliyor. BatÄ± Åžeria ve Gazze Åžeridi'nde yerel seÃ§imlerin geÃ§en yÄ±l 8 Ekim'de yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±rken, Filistin YÃ¼ksek Adalet Mahkemesi 3 Ekim'de aldÄ±ÄŸÄ± kararla Gazze Åžeridi'ni seÃ§imlerin dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. Bakanlar Kurulu da bunun Ã¼zerine Filistin genelinde seÃ§imlerin ertelenmesine karar vermiÅŸti. Filistin'de son yerel seÃ§im 2012'de BatÄ± Åžeria'daki 340 seÃ§im bÃ¶lgesinde gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸti. Hamas, Gazze Åžeridi'nde seÃ§im yapÄ±lmasÄ±nÄ± reddetmiÅŸ ve seÃ§ime katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. Hamas ve Fetih hareketlerinin birlikte girdiÄŸi son seÃ§im ise 2006 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ, seÃ§imi Hamas kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

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