16:42, 31 Ocak 2017 SalÄ±

Polis okullarÄ±nÄ±n "AÄŸabeyleri" tutuklandÄ±





FETÃ–'nÃ¼n Ä°stanbul'daki polis okullarÄ± yapÄ±lanmasÄ±nda "aÄŸabeylik" yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 38 kiÅŸiden 17'si tutuklandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±nÄ±n (FETÃ–/PDY) emniyet ayaÄŸÄ±na yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Ä°stanbul'daki polis okullarÄ±nda "aÄŸabeylik" yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 38 kiÅŸiden 17'si tutuklandÄ±. Ä°stanbul Organize SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, 6 Ocak'ta 41 ilde dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n emniyet yapÄ±lanmasÄ± iÃ§erisinde "aÄŸabeylik" yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len 43 sivil ve 27 emniyet personeli 70 kiÅŸiden 38'ini gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen 38 ÅŸÃ¼pheliden 17'si tutuklandÄ±, 21'i ise adli kontrollÃ¼ olarak serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. DiÄŸer 32 kiÅŸinin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor.

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