16:58, 31 Ocak 2017 SalÄ±

ElazÄ±ÄŸ'da darbe iddianamesi hazÄ±r

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ElazÄ±ÄŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca, aralarÄ±nda dÃ¶nemin Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral ÃœnlÃ¼'nÃ¼n de bulunduÄŸu tutuklu 61 askeri personel hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame tamamlandÄ±.

ElazÄ±ÄŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Habib Korkmaz adliye binasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 15 Temmuz 2016 gecesi gerÃ§ekleÅŸtirilen darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ nedeniyle eylemi yapan FETÃ–/PYD Ã¼yelerinin askeri unsurlarÄ±nÄ±n Ã¼lkenin meÅŸru hÃ¼kÃ¼metini yÄ±kmak, devletin yÃ¶netimini ele geÃ§irmek, TBMM'nin gÃ¶revini engellemek amacÄ±yla fiili kalkÄ±ÅŸmaya iÅŸtirak ettiklerini belirterek, bu eylemler sebebiyle tÃ¼m Ã¼lke Ã§apÄ±nda adli ve idari soruÅŸturmalarÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.

Korkmaz, darbe bildirisi olarak anÄ±lan ve Yurtta Sulh Konseyi tarafÄ±ndan tÃ¼m bakanlÄ±klara, askeri makamlara iletilen "yÄ±ldÄ±rÄ±m hareket" mesajÄ±nda, darbenin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± halinde gÃ¶rev icra edecek sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanlarÄ±nÄ±n tayin edildiÄŸi ve yine sÄ±kÄ±yÃ¶netim mahkemelerinin ve askeri savcÄ±larÄ±n bizzat darbe yÃ¶netimi tarafÄ±ndan gÃ¶revlendirildiÄŸinin anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

SÃ¶z konusu mesaj formunun ekindeki atama listesinde Tunceli Hozat ilÃ§esinde bulunan eski 51. Motorlu Piyade TugayÄ± KomutanÄ± olarak gÃ¶rev yapan TuÄŸgeneral Abdulkerim ÃœnlÃ¼'nÃ¼n ElazÄ±ÄŸ'Ä±n sÃ¶zde sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanÄ± olarak atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Korkmaz, ÃœnlÃ¼'nÃ¼n darbe gecesi izinli bulunduÄŸu Ankara'dan darbe yÃ¶netimi tarafÄ±ndan verilen emre istinaden uÃ§akla Ankara'ya geldiÄŸini kaydetti.

Korkmaz, ÃœnlÃ¼'nÃ¼n daha sonra gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve sevk edildiÄŸi ElazÄ±ÄŸ Sulh Ceza HakimliÄŸi'nce tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

SIKIYÃ–NETÄ°M LÄ°STESÄ°NÄ° PARTÄ°GÃ–Ã‡'TEN ALDI

BaÅŸsavcÄ± Korkmaz, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talimatÄ± Ã¼zerine Abdulkerim ÃœnlÃ¼'nÃ¼n ElazÄ±ÄŸ E Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu'na giriÅŸinde yapÄ±lan Ã¼st aramasÄ±nda sol arka cebinde katlanmÄ±ÅŸ vaziyette "Orduevi 302 no'lu odanÄ±n bulunduÄŸu koridorun solunda klimanÄ±n Ã¼stÃ¼ndeki poÅŸeti al yok et." ibareli bir pusula, kaÄŸÄ±t parÃ§asÄ±nÄ±n ele geÃ§irildiÄŸini kaydetti.

Bunun Ã¼zerine sÃ¶z konusu yerde yaptÄ±rÄ±lan aramada 302 no'lu odanÄ±n bulunduÄŸu koridorun solundaki salonda siyah bir poÅŸet bulunduÄŸunu vurgulayan Korkmaz, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"PoÅŸet iÃ§erisinde 2 flaÅŸ bellek, 1 tablet ve 2 personel atama listesi ele geÃ§irildi. Atama listelerinin birincisinde 8. Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶revli bir kÄ±sÄ±m personelin sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanÄ± emrinde gÃ¶revlendirildiÄŸi ve yine ikinci listede de ElazÄ±ÄŸ Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶revli bazÄ± askeri personelin yine sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanÄ±n emrine verildiÄŸi ve buna iliÅŸkin atama listesinin olduÄŸu tespit edildi."

ÅžÃ¼phelinin alÄ±nan ifadesinde sÃ¶z konusu atama listelerini 14 Temmuz 2016 gÃ¼nÃ¼ saat 22.30 veya 23.00 yani darbeye teÅŸebbÃ¼sten bir gÃ¼n Ã¶nce Ankara'da askeri lojmanlarda eski Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Personel Plan YÃ¶netim Daire BaÅŸkanÄ± TuÄŸgeneral Mehmet PartigÃ¶Ã§'ten ikametgahÄ±na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul ettiÄŸini vurgulayan Korkmaz, "PartigÃ¶Ã§'Ã¼n bÃ¼tÃ¼n bakanlÄ±klara ve askeri makamlara darbe gecesi gÃ¶nderilen Yurtta Sulh Konseyi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan darbe bildirisini hazÄ±rlayan kiÅŸi olduÄŸu, bu olay Ã¼zerine bu listede baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca bugÃ¼ne kadar yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada 61 ÅŸÃ¼pheli isme ulaÅŸÄ±ldÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Bu ÅŸÃ¼phelilerden 10'unun Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n haberleÅŸme programÄ± olan "ByLock" kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸini kaydeden Korkmaz, bu programÄ± kullananlar ve ÅŸÃ¼pheliler arasÄ±nda bulunanlardan 2 kiÅŸinin 8. Kolordu KomutanÄ±'nÄ±n emir subayÄ± Ãœnal E. ile emir astsubayÄ± Ahmet A. olduÄŸunun tespit edildiÄŸini aktardÄ±.

Yine 5 ÅŸÃ¼phelinin Ã¼zerinde Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifrelerinden olduÄŸu deÄŸerlendirilen ve Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden 1 dolarÄ±n ele geÃ§irildiÄŸi ve 6 ÅŸÃ¼phelide de FETÃ–/PDY Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait kitap, CD ve yayÄ±nlarÄ±n bulunduÄŸu ifade eden Korkmaz, 61 ÅŸÃ¼pheliden birinin general, 2'sinin albay, 3'Ã¼nÃ¼n binbaÅŸÄ±, 5'inin yÃ¼zbaÅŸÄ±, 15'inin teÄŸmen, 35'inin ise astsubay rÃ¼tbesinde olduÄŸunu aktardÄ±.

Korkmaz, iddianame, ElazÄ±ÄŸ 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne sunulduÄŸunu dile getirdi.

Ä°ddianamede, sanÄ±k TuÄŸgeneral ÃœnlÃ¼ ve binbaÅŸÄ± A.Ä°.A'nÄ±n "Anayasal dÃ¼zene ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme ve bu suÃ§un beraberinde baÅŸka suÃ§ iÅŸleme", "TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti'ni ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme" ile "FETÃ–/PDY silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§larÄ±ndan, 59 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda ise "FETÃ–/PDY terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan yargÄ±lanmasÄ± talep edildi.

Ä°ddianamede, ÅŸÃ¼pheli eski jandarma Ã¼steÄŸmen BarÄ±ÅŸ TaÅŸ'Ä±n Fetullah GÃ¼lenâ€™e hitaben yazdÄ±ÄŸÄ± ÅŸiire de yer verildi.