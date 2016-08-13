ElazÄ±ÄŸ'da darbe iddianamesi hazÄ±r

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ElazÄ±ÄŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca, aralarÄ±nda dÃ¶nemin Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay KomutanÄ± TuÄŸgeneral ÃœnlÃ¼'nÃ¼n de bulunduÄŸu tutuklu 61 askeri personel hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame tamamlandÄ±.
ElazÄ±ÄŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Habib Korkmaz adliye binasÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 15 Temmuz 2016 gecesi gerÃ§ekleÅŸtirilen darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ nedeniyle eylemi yapan FETÃ–/PYD Ã¼yelerinin askeri unsurlarÄ±nÄ±n Ã¼lkenin meÅŸru hÃ¼kÃ¼metini yÄ±kmak, devletin yÃ¶netimini ele geÃ§irmek, TBMM'nin gÃ¶revini engellemek amacÄ±yla fiili kalkÄ±ÅŸmaya iÅŸtirak ettiklerini belirterek, bu eylemler sebebiyle tÃ¼m Ã¼lke Ã§apÄ±nda adli ve idari soruÅŸturmalarÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msattÄ±.
Korkmaz, darbe bildirisi olarak anÄ±lan ve Yurtta Sulh Konseyi tarafÄ±ndan tÃ¼m bakanlÄ±klara, askeri makamlara iletilen "yÄ±ldÄ±rÄ±m hareket" mesajÄ±nda, darbenin baÅŸarÄ±lÄ± olmasÄ± halinde gÃ¶rev icra edecek sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanlarÄ±nÄ±n tayin edildiÄŸi ve yine sÄ±kÄ±yÃ¶netim mahkemelerinin ve askeri savcÄ±larÄ±n bizzat darbe yÃ¶netimi tarafÄ±ndan gÃ¶revlendirildiÄŸinin anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
SÃ¶z konusu mesaj formunun ekindeki atama listesinde Tunceli Hozat ilÃ§esinde bulunan eski 51. Motorlu Piyade TugayÄ± KomutanÄ± olarak gÃ¶rev yapan TuÄŸgeneral Abdulkerim ÃœnlÃ¼'nÃ¼n ElazÄ±ÄŸ'Ä±n sÃ¶zde sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanÄ± olarak atandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Korkmaz, ÃœnlÃ¼'nÃ¼n darbe gecesi izinli bulunduÄŸu Ankara'dan darbe yÃ¶netimi tarafÄ±ndan verilen emre istinaden uÃ§akla Ankara'ya geldiÄŸini kaydetti.
Korkmaz, ÃœnlÃ¼'nÃ¼n daha sonra gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve sevk edildiÄŸi ElazÄ±ÄŸ Sulh Ceza HakimliÄŸi'nce tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.
BaÅŸsavcÄ± Korkmaz, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talimatÄ± Ã¼zerine Abdulkerim ÃœnlÃ¼'nÃ¼n ElazÄ±ÄŸ E Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu'na giriÅŸinde yapÄ±lan Ã¼st aramasÄ±nda sol arka cebinde katlanmÄ±ÅŸ vaziyette "Orduevi 302 no'lu odanÄ±n bulunduÄŸu koridorun solunda klimanÄ±n Ã¼stÃ¼ndeki poÅŸeti al yok et." ibareli bir pusula, kaÄŸÄ±t parÃ§asÄ±nÄ±n ele geÃ§irildiÄŸini kaydetti.
Bunun Ã¼zerine sÃ¶z konusu yerde yaptÄ±rÄ±lan aramada 302 no'lu odanÄ±n bulunduÄŸu koridorun solundaki salonda siyah bir poÅŸet bulunduÄŸunu vurgulayan Korkmaz, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"PoÅŸet iÃ§erisinde 2 flaÅŸ bellek, 1 tablet ve 2 personel atama listesi ele geÃ§irildi. Atama listelerinin birincisinde 8. Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶revli bir kÄ±sÄ±m personelin sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanÄ± emrinde gÃ¶revlendirildiÄŸi ve yine ikinci listede de ElazÄ±ÄŸ Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶revli bazÄ± askeri personelin yine sÄ±kÄ±yÃ¶netim komutanÄ±n emrine verildiÄŸi ve buna iliÅŸkin atama listesinin olduÄŸu tespit edildi."
ÅžÃ¼phelinin alÄ±nan ifadesinde sÃ¶z konusu atama listelerini 14 Temmuz 2016 gÃ¼nÃ¼ saat 22.30 veya 23.00 yani darbeye teÅŸebbÃ¼sten bir gÃ¼n Ã¶nce Ankara'da askeri lojmanlarda eski Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Personel Plan YÃ¶netim Daire BaÅŸkanÄ± TuÄŸgeneral Mehmet PartigÃ¶Ã§'ten ikametgahÄ±na Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul ettiÄŸini vurgulayan Korkmaz, "PartigÃ¶Ã§'Ã¼n bÃ¼tÃ¼n bakanlÄ±klara ve askeri makamlara darbe gecesi gÃ¶nderilen Yurtta Sulh Konseyi tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan darbe bildirisini hazÄ±rlayan kiÅŸi olduÄŸu, bu olay Ã¼zerine bu listede baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±mÄ±zca bugÃ¼ne kadar yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmada 61 ÅŸÃ¼pheli isme ulaÅŸÄ±ldÄ±." ifadelerini kullandÄ±.
Bu ÅŸÃ¼phelilerden 10'unun Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n haberleÅŸme programÄ± olan "ByLock" kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tespit edildiÄŸini kaydeden Korkmaz, bu programÄ± kullananlar ve ÅŸÃ¼pheliler arasÄ±nda bulunanlardan 2 kiÅŸinin 8. Kolordu KomutanÄ±'nÄ±n emir subayÄ± Ãœnal E. ile emir astsubayÄ± Ahmet A. olduÄŸunun tespit edildiÄŸini aktardÄ±.
Yine 5 ÅŸÃ¼phelinin Ã¼zerinde Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifrelerinden olduÄŸu deÄŸerlendirilen ve Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerinin baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden 1 dolarÄ±n ele geÃ§irildiÄŸi ve 6 ÅŸÃ¼phelide de FETÃ–/PDY Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait kitap, CD ve yayÄ±nlarÄ±n bulunduÄŸu ifade eden Korkmaz, 61 ÅŸÃ¼pheliden birinin general, 2'sinin albay, 3'Ã¼nÃ¼n binbaÅŸÄ±, 5'inin yÃ¼zbaÅŸÄ±, 15'inin teÄŸmen, 35'inin ise astsubay rÃ¼tbesinde olduÄŸunu aktardÄ±.
Korkmaz, iddianame, ElazÄ±ÄŸ 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne sunulduÄŸunu dile getirdi.
Ä°ddianamede, sanÄ±k TuÄŸgeneral ÃœnlÃ¼ ve binbaÅŸÄ± A.Ä°.A'nÄ±n "Anayasal dÃ¼zene ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etme ve bu suÃ§un beraberinde baÅŸka suÃ§ iÅŸleme", "TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÃ¼kÃ¼meti'ni ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etme" ile "FETÃ–/PDY silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§larÄ±ndan, 59 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda ise "FETÃ–/PDY terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" suÃ§undan yargÄ±lanmasÄ± talep edildi.
Ä°ddianamede, ÅŸÃ¼pheli eski jandarma Ã¼steÄŸmen BarÄ±ÅŸ TaÅŸ'Ä±n Fetullah GÃ¼lenâ€™e hitaben yazdÄ±ÄŸÄ± ÅŸiire de yer verildi.
MuÅŸ'ta sosyal medya Ã¼zerinden Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± ve Ã¶rgÃ¼tsel faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri tespit edilen 24 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden sadece TÃ¼rkiye iÃ§inde deÄŸil her yerde hesap sormaya devam edeceÄŸiz" dedi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, Kanada'da camiye yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yla ilgili bu tÃ¼r saldÄ±rÄ±larÄ±n sadece Kanada'da gerÃ§ekleÅŸmediÄŸini, Avrupa'da geÃ§en yÄ±l 356 caminin saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± YÃ¼ksekdaÄŸ hakkÄ±nda 30 yÄ±ldan 83 yÄ±la kadar hapis istemiyle hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi
Kocaeli'nin KandÄ±ra ilÃ§esi Karadeniz kÄ±yÄ±sÄ±nda Ã§ok sayÄ±da hamsi ve istavrit kÄ±yÄ±ya vurdu. BabalÄ± sahilinde vatandaÅŸlar, poÅŸet ve kovalarÄ±nÄ± alarak sahile vuran balÄ±klarÄ± topladÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n Ä°stanbul Ãœniversitesindeki akademik yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rlanan ikinci iddianamede, aralarÄ±nda CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun eski baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± GÃ¼rsul'un da bulunduÄŸu 40 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda '15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi
ÅžanlÄ±urfa'da 10 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ±nda 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 8 kiÅŸi yaralandÄ±
Hakkari-ÅžÄ±rnak karayolu yoÄŸun kar sebebiyle ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±
DiyarbakÄ±r'da Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi
ElazÄ±ÄŸ'da 61 askeri personel hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame tamamlandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n Ä°stanbul'daki polis okullarÄ± yapÄ±lanmasÄ±nda "aÄŸabeylik" yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 38 kiÅŸiden 17'si tutuklandÄ±
BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM) baÄŸlÄ± bir mahkemenin aldÄ±ÄŸÄ± kararda, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan TÃ¼rk hakim ve diplomat AydÄ±n Sefa Akayâ€™Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'ye Ã§aÄŸrÄ±da bulunuldu.
Malatya'da FETÃ– kapsamÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen 17 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Eski DanÄ±ÅŸtay Ã¼yesi ErtuÄŸrul ArslanoÄŸlu, (FETÃ–) darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklandÄ±.
Milli GÃ¼venlik Kurulunun 2017 yÄ±lÄ±ndaki ilk toplantÄ±sÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸladÄ±
OsmanlÄ± dÃ¶nemine ait 150 yÄ±llÄ±k el yazmasÄ± Kur'an-Ä± Kerimleri satmaya Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 5 kiÅŸi yakalandÄ±