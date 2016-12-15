17:06, 31 Ocak 2017 SalÄ±

DemirtaÅŸ hakkÄ±ndaki iddianame kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi.

DiyarbakÄ±r 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanÄ±ÄŸÄ±n, PKK/KCK'nÄ±n yÃ¶neticisi olduÄŸu ve bu kapsamda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n "siyasi alan merkezi sorumlusu" olarak faaliyetlerini yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Ä°ddianamede, deÄŸiÅŸik tarihlerde DemirtaÅŸ'Ä±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yasama organÄ± konumunda olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) iÃ§erisinde de yÃ¶netici sÄ±fatÄ±yla hareket ederek eylem ve iÅŸlemlerde bulunduÄŸu kaydedildi.

DemirtaÅŸ'Ä±n deÄŸiÅŸik tarihlerde yaptÄ±ÄŸÄ± birÃ§ok konuÅŸmada terÃ¶r, cebir ve ÅŸiddet olgusunu meÅŸru gÃ¶sterecek ifadelerde bulunarak Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± bildirilen iddianamede, 6-8 Ekim 2014 tarihindeki sokak olaylarÄ±nÄ±n meydana gelmesinde HDP Merkez YÃ¼rÃ¼tme Kurulundan ve sonrasÄ±nda yapÄ±lan aÃ§Ä±klamanÄ±n etkili olduÄŸu da vurgulandÄ±.

142 YILA KADAR HAPÄ°S TALEBÄ°

DemirtaÅŸ'Ä±n Ã¼zerine atÄ±lÄ± olan "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticiliÄŸi", "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak", "ToplantÄ± ve GÃ¶steri YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri YasasÄ±'na muhalefet", "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik", "halkÄ± kanunlara uymamaya tahrik", "suÃ§ iÅŸlemeye tahrik" ve "suÃ§u ve suÃ§luyu Ã¶vme" suÃ§larÄ±ndan 43 yÄ±ldan 142 yÄ±la hapis ile cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.