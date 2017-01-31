17:09, 31 Ocak 2017 SalÄ±

Suriye'de Barada Vadisi'nde tahliyeler tamamlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Barada Vadisi'nde, yaralÄ± muhalif savaÅŸÃ§Ä±larÄ±n ve sivillerin tahliyesi sona erdi. BÃ¶lgeden sabah saatlerinde Ã§Ä±kan son tahliye konvoyu da Ä°dlib kÄ±rsalÄ±na ulaÅŸtÄ±.

BÃ¶lgedeki AA muhabirinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, baÅŸkent Åžam'Ä±n kuzeybatÄ±sÄ±nda rejim ve destekÃ§ilerinin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki Barada Vadisi'nden Ã§Ä±kmak zorunda kalan son kafile 70 yaralÄ± muhalif ile 800 sivilden oluÅŸuyor.

Sabah saatlerinde bÃ¶lgeden Ã§Ä±kan 19 otobÃ¼slÃ¼k konvoy Ã¼lkenin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki Ä°dlib kÄ±rsalÄ±na ulaÅŸtÄ±.

Barada Vadisi'nden Ã§Ä±kan muhalif ve siviller, Ä°dlib'teki Sermin, Eriha ilÃ§esi ile Serakib'teki Deyr Hasan Ã§adÄ±rkentine yerleÅŸtirildi.

BeÅŸÅŸar Esed rejimi ve askeri muhalifler arasÄ±nda cumartesi gÃ¼nÃ¼ bÃ¶lgenin boÅŸaltÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin anlaÅŸmaya varÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼n yaralÄ± muhalifler ve sivillerden oluÅŸan bin 300 kiÅŸilik ilk grup, 42 otobÃ¼s ve 11 ambulansla Ä°dlib kÄ±rsalÄ±na ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

BÃ¶lgeden anlaÅŸmayÄ± kabul eden yaklaÅŸÄ±k iki bin yÃ¼z kiÅŸinin tahliye edildiÄŸi tahmin ediliyor.

Vadinin etrafÄ±nda konuÅŸlu askeri muhalifler de iÃ§erdeki muhaliflerin Ã§Ä±kmasÄ±ndan 48 saat sonra bÃ¶lgeyi terk edecek. Barada'da yaÅŸamaya devam etmek isteyenlerin ise rejimle uzlaÅŸarak, bÃ¶lgelerinde kalabilecekleri duyurulmuÅŸtu.

REJÄ°M ORDUSU VE HÄ°ZBULLAH BEÅž HAFTA BOMBALADI

Esed ordusu ve rejim yanlÄ±sÄ± yabancÄ± terÃ¶rist gruplar, 30 AralÄ±k'ta TÃ¼rkiye ve Rusya garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde ilan edilen ateÅŸkese raÄŸmen vadiye saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Daha Ã¶nce Ã§atÄ±ÅŸma yaÅŸanmayan Barada Vadisi, Halep'ten sivil ve muhaliflerin tahliyeleri tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda hedef haline gelmiÅŸti.

Rejim ordusu ve Hizbullah, Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne raÄŸmen 5 hafta boyunca, kuÅŸatma altÄ±ndaki vadiyi aÄŸÄ±r bombardÄ±man altÄ±na alarak ateÅŸkesi hiÃ§e saymÄ±ÅŸtÄ±.

Barada Vadisi, Åžam'Ä±n merkezine 16 kilometre, LÃ¼bnan sÄ±nÄ±rÄ±na 12 kilometre uzaklÄ±kta bulunuyor. BaÅŸkentin ana su kaynaklarÄ±ndan Ayn el-Fica pÄ±narÄ±na da ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.

Ãœlkenin farklÄ± bÃ¶lgelerindeki Ã§atÄ±ÅŸmalardan kaÃ§anlarÄ±n da aralarÄ±nda bulunduÄŸu yaklaÅŸÄ±k 100 bin Suriyeliyi barÄ±ndÄ±ran bÃ¶lgenin meskun kÄ±smÄ± 12 kilometrekarelik bir alandan oluÅŸuyor.