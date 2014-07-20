17:16, 31 Ocak 2017 SalÄ±

Trump'un gÃ¶Ã§men kararÄ±na Rusya'dan destek





Trump'Ä±n 7 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ±na uyguladÄ±ÄŸÄ± vize yasaÄŸÄ±na bir destek de Rusya'dan geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya Ulusal TerÃ¶rle MÃ¼cadele Komitesi (NAK) SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Andrey Prjezdomskiy, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 7 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ±na uyguladÄ±ÄŸÄ± vize yasaÄŸÄ±nÄ± desteklediklerini aÃ§Ä±kladÄ±. Sputnik'in haberine gÃ¶re terÃ¶rle mÃ¼cadele alanÄ±ndaki her tÃ¼rlÃ¼ yapÄ±cÄ± adÄ±mÄ± memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Prjezdomskiy, bu adÄ±mlara Rusya tarafÄ±ndan tam destek verileceÄŸini ifade etti. NAK SÃ¶zcÃ¼sÃ¼, Rus istihbaratÄ±nÄ±n ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin Trump dÃ¶neminde ABD ile terÃ¶rle mÃ¼cadele alanÄ±ndaki iÅŸbirliÄŸini artÄ±rmayÄ± beklediÄŸini de kaydetti.

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