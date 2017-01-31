Fas KralÄ±, 33 yÄ±l sonra Afrika BirliÄŸi Zirvesi'ne katÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fas KralÄ± 6. Muhammed, Ã¼lkesi adÄ±na 33 yÄ±l aradan sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Afrika BirliÄŸi Zirvesi'nde, kendini evinde hissettiÄŸini sÃ¶yledi.
Etiyopya'nÄ±n baÅŸkenti Addis Ababa'da dÃ¼zenlenen 28. Afrika BirliÄŸi Zirvesi'nin kapanÄ±ÅŸ oturumunda konuÅŸan Muhammed, "En sonunda evimdeyim ve sizleri gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m iÃ§in mutluyum. Hepinizi Ã¶zledim." ifadelerini kullandÄ±.
Fas'Ä±n, kÄ±tanÄ±n istikrarlÄ± ve hÄ±zlÄ± bÃ¼yÃ¼yen Ã¼lkelerinden olduÄŸuna dikkati Ã§eken Kral 6. Muhammed, yÄ±llar Ã¶nce ayrÄ±ldÄ±klarÄ± Afrika BirliÄŸine yeniden kabul edildikleri iÃ§in Ã¼yelere teÅŸekkÃ¼rlerini sundu.
Kral 6. Muhammed, Fas'Ä±n uzun yÄ±llardÄ±r Afrika BirliÄŸinde olmamasÄ±na raÄŸmen kÄ±tadaki birÃ§ok Ã¼lkeyle sÄ±kÄ± iliÅŸkiler geliÅŸtirdiklerini ve onlarca ikili anlaÅŸma yaptÄ±klarÄ±nÄ± vurguladÄ±.
"AFRÄ°KA BENÄ°M KITAM"
Muhammed, Ã§ok uzun bir aranÄ±n ardÄ±ndan kendisini evine dÃ¶nmÃ¼ÅŸ gibi hissettiÄŸini ifade ederek, "BirliÄŸi bÃ¶lmek iÃ§in burada deÄŸiliz. Afrika benim evim, benim kÄ±tam." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
KonuÅŸmasÄ±nda, Fas'Ä±n kÄ±taya yapacaÄŸÄ± katkÄ±lara da deÄŸinen Muhammed, kÄ±tadaki tarÄ±msal Ã¼retimi artÄ±rmak istediklerini anlattÄ±.
Zirvede dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen kapalÄ± oturumda, Fas'Ä±n 33 yÄ±l sonra Afrika BirliÄŸine geri alÄ±nmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k iddiasÄ±nda bulunan BatÄ± Sahra'nÄ±n Afrika BirliÄŸine Ã¼ye olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 1984 yÄ±lÄ±nda birlikten Ã§ekilen Fas, 21 Temmuz 2016'da birliÄŸe tekrar dÃ¶neceÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
BATI SAHRA
Fas'Ä±n 1975'te, eski Ä°spanyol sÃ¶mÃ¼rgesi BatÄ± Sahra'yÄ± topraklarÄ±na katmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Cezayir'in destek verdiÄŸi baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k yanlÄ±sÄ± Polisario Cephesi ile Fas yÃ¶netimi arasÄ±nda baÅŸlayan gerginlik hala devam ediyor. Fas, bÃ¶lgenin kendi egemenliÄŸinde kalmasÄ± gerektiÄŸini savunurken, Polisario Cephesi, BatÄ± Sahra'nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z devlet olduÄŸunu ileri sÃ¼rÃ¼yor.
Polisario Cephesi, 1991 yÄ±lÄ±nda BirleÅŸmiÅŸ Milletlerin (BM) ara buluculuÄŸunda varÄ±lan ateÅŸkes anlaÅŸmasÄ±na kadar Fas gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine karÅŸÄ± silahlÄ± mÃ¼cadele yÃ¼rÃ¼tÃ¼yordu. AteÅŸkes anlaÅŸmasÄ±ndan bu yana BatÄ± Sahra'nÄ±n statÃ¼sÃ¼yle ilgili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler baÅŸarÄ±ya ulaÅŸamadÄ±.
Fas 2007'de, sorunun Ã§Ã¶zÃ¼me ulaÅŸmasÄ± amacÄ±yla BatÄ± Sahra'ya kendisine baÄŸlÄ± Ã¶zerklik verilmesini gÃ¼ndeme getirmiÅŸ ancak bÃ¶lgenin kaderinin belirlenmesi iÃ§in referandum yapÄ±lmasÄ±nÄ± savunan Polisario Cephesi buna karÅŸÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. 1984 yÄ±lÄ±nda Afrika BirliÄŸinin tam Ã¼yesi olan BatÄ± Sahra, BM tarafÄ±ndan tanÄ±nmÄ±yor.
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