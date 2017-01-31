17:46, 31 Ocak 2017 SalÄ±

ABD'de beÅŸ yaÅŸÄ±ndaki gÃ¶Ã§men Ã§ocuÄŸa kelepÃ§e

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 7 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ±na herhangi bir gerekÃ§e gÃ¶sterilme zorunluluÄŸu olmadan 90 gÃ¼n boyunca ABD'ye giriÅŸ yasaÄŸÄ± getirmesi tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§maya devam ediyor.

BeÅŸ yaÅŸÄ±ndaki Ä°ran kÃ¶kenli ABD vatandaÅŸÄ± bir Ã§ocuk Trumpâ€™un yasaÄŸÄ±nÄ±n son kurbanÄ± oldu. Ailesiyle birlikte ABD'ye giriÅŸ yapmasÄ±na izin verilmeyen 5 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk Washington'daki Dulles HavalimanÄ±'nda 5 saat boyunca kelepÃ§eli tutuldu.Â

GeÃ§tiÄŸimiz cumartesi gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸen olayÄ± Demokrat senatÃ¶r Chris Van Hollend gÃ¼ndeme getirdi. SenatÃ¶r Van Hollend, Ã§ocuÄŸun Maryland doÄŸumlu olduÄŸunu ve annesinin Ä°ranlÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

"TEHDÄ°T OLUÅžTURMAYACAÄžINI VARSAYMAK YANILTICI"

Olayla ilgili sorularÄ± cevaplayan Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer, BeÅŸ yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸun ABD iÃ§in tehdit oluÅŸturduÄŸu iÃ§in kelepÃ§elendiÄŸini sÃ¶yledi.

"YaÅŸ ve cinsiyetinden dolayÄ± birinin tehdit oluÅŸturmayacaÄŸÄ±nÄ± varsaymak yanÄ±ltÄ±cÄ± ve yanlÄ±ÅŸ" diyen Beyaz Saray sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Birinin, sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± aÅŸarak, bize zarar verebileceÄŸi zamanÄ± bilmiyoruz. BaÅŸkan bu an Ã¼zerinde beklemek istemiyor. TÃ¼m olanaklarÄ±nÄ± kullanarak, mÃ¼mkÃ¼n olan en kÄ±sa zamanda Ã¼lkeyi korumayÄ± ve gÃ¼venli hale getirmeyi amaÃ§lÄ±yor."