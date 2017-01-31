ABD'de beÅŸ yaÅŸÄ±ndaki gÃ¶Ã§men Ã§ocuÄŸa kelepÃ§e

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n 7 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ±na herhangi bir gerekÃ§e gÃ¶sterilme zorunluluÄŸu olmadan 90 gÃ¼n boyunca ABD'ye giriÅŸ yasaÄŸÄ± getirmesi tartÄ±ÅŸmalara yol aÃ§maya devam ediyor.
BeÅŸ yaÅŸÄ±ndaki Ä°ran kÃ¶kenli ABD vatandaÅŸÄ± bir Ã§ocuk Trumpâ€™un yasaÄŸÄ±nÄ±n son kurbanÄ± oldu. Ailesiyle birlikte ABD'ye giriÅŸ yapmasÄ±na izin verilmeyen 5 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk Washington'daki Dulles HavalimanÄ±'nda 5 saat boyunca kelepÃ§eli tutuldu.Â
GeÃ§tiÄŸimiz cumartesi gÃ¼nÃ¼ gerÃ§ekleÅŸen olayÄ± Demokrat senatÃ¶r Chris Van Hollend gÃ¼ndeme getirdi. SenatÃ¶r Van Hollend, Ã§ocuÄŸun Maryland doÄŸumlu olduÄŸunu ve annesinin Ä°ranlÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Olayla ilgili sorularÄ± cevaplayan Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer, BeÅŸ yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuÄŸun ABD iÃ§in tehdit oluÅŸturduÄŸu iÃ§in kelepÃ§elendiÄŸini sÃ¶yledi.
"YaÅŸ ve cinsiyetinden dolayÄ± birinin tehdit oluÅŸturmayacaÄŸÄ±nÄ± varsaymak yanÄ±ltÄ±cÄ± ve yanlÄ±ÅŸ" diyen Beyaz Saray sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Spicer, ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Birinin, sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zÄ± aÅŸarak, bize zarar verebileceÄŸi zamanÄ± bilmiyoruz. BaÅŸkan bu an Ã¼zerinde beklemek istemiyor. TÃ¼m olanaklarÄ±nÄ± kullanarak, mÃ¼mkÃ¼n olan en kÄ±sa zamanda Ã¼lkeyi korumayÄ± ve gÃ¼venli hale getirmeyi amaÃ§lÄ±yor."
Avrupa Parlamentosu, Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lider Le Pen'in, bu gece yarÄ±sÄ±na kadar AP'de danÄ±ÅŸmanÄ± olarak gÃ¶sterdiÄŸi ancak kendi seÃ§im kampanyasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiye Ã¶denen 296 bin avroluk danÄ±ÅŸmanlÄ±k Ã¼cretini iade etmesini istiyor
Pentagon, Suriye Arap Koalisyonu'na zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±n verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, "Yeni ABD yÃ¶netiminin endiÅŸe verici aÃ§Ä±klamalarÄ± hepimizin geleceÄŸini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemez hale getiriyor" dedi
Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine ABâ€™den ayrÄ±lma sÃ¼recini baÅŸlatacak 50. maddeyi iÅŸletme yetkisini devretmeyi Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n 2. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±
Yunanistan'daki Ritsona sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda rahatsÄ±zlanan ve kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Suriyeli iki aylÄ±k bebek, Halkida MezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verildi
Avrupa BirliÄŸi, Ukrayna'nÄ±n doÄŸusunda yoÄŸunlaÅŸan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ateÅŸkesi ihale ettiÄŸini ve derhal durdurulmasÄ±nÄ± istedi
Hamas, Filistin'de yerel seÃ§imlerin 13 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin kararÄ±n kabul edilemez ve geÃ§ersiz olduÄŸunu, bÃ¶lÃ¼nmeyi derinleÅŸtiren kararÄ±n Filistinlilerin Ã§Ä±karÄ±na olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
ABD vatandaÅŸÄ± olan Ä°ran kÃ¶kenli 5 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuk havalimanÄ±nda 5 saat boyunca kelepÃ§eli tutuldu
Kral 6. Muhammed, 33 yÄ±l sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Afrika BirliÄŸi zirvesinde "En sonunda evimdeyim ve sizleri gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m iÃ§in mutluyum"
Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, sÄ±nÄ±rdaki yerleÅŸim yerlerinde yaÅŸanan "gÃ¶rece sakinliÄŸin aldatÄ±cÄ± olduÄŸunu" ve "Hamas ile aralarÄ±nda her an yeni bir silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n Ã§Ä±kabileceÄŸini" iddia etti
Trump'Ä±n 7 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ±na uyguladÄ±ÄŸÄ± vize yasaÄŸÄ±na bir destek de Rusya'dan geldi
Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Barada Vadisi'nden Ã§Ä±kmak zorunda kalan yaralÄ± muhalifler ve sivillerin bulunduÄŸu son kafile Ä°dlib kÄ±rsalÄ±na ulaÅŸtÄ±
ABDâ€™nin diplomatik Ã§alÄ±ÅŸanlar, diÄŸer bazÄ± resmi Ã§alÄ±ÅŸanlar, yine aynÄ± kategoride vize almak isteyen ve eski vizesinin bitiÅŸ tarihinden 12 aydan az bir zaman geÃ§en kiÅŸiler dÄ±ÅŸÄ±nda herkesin mÃ¼lakata girmesini zorunlu hale getirdiÄŸi kaydedildi
Filistin'de Bakanlar Kurulu, yerel seÃ§imlerin 13 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ±na karar verdi
Fransa ve Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Tahran'da biraraya gelerek iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±