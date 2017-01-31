17:55, 31 Ocak 2017 SalÄ±

Bulgaristan'da gaz maskeli protesto





Bulgaristan'da Ã§evreciler heykellere gaz maskeleri taktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Bulgaristan'Ä±n baÅŸkenti Sofyaâ€™da Ã§evreciler kentteki hava kirliliÄŸini protesto iÃ§in heykellere gaz maskesi taktÄ±. "Sofyaâ€™yÄ± Kurtar" adlÄ± bir sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n temsilcileri kentteki hava kirliliÄŸine iÅŸaret etmek amacÄ±yla gece yarÄ±sÄ± kentin Ã§eÅŸitli yerlerinde bulunan heykel ve bÃ¼stlerin baÅŸlarÄ±na gaz maskesi geÃ§irdi. Ãœzerinde "Nefes almak saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za zararlÄ± olabilir", "Sofya â€“ Avrupa'nÄ±n havasÄ± en kirli baÅŸkenti" ve "Hava kirliliÄŸi, kÃ¶tÃ¼ politikanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaki her ÅŸeyi Ã¶rtebilir" yazÄ±lÄ± dÃ¶vizler de asan protestocular, baÅŸkentte hava kirliliÄŸinin kritik seviyelere ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti. "Sofya'yÄ± Kurtar" Ã¶rgÃ¼tÃ¼ temsilcileri kentte hava kirliliÄŸinin tehlikeli dÃ¼zeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rerek Sofya'nÄ±n AB'nin en kirli baÅŸkenti olduÄŸunu belirtti. Protestocular ayrÄ±ca nÃ¼fusu yaklaÅŸÄ±k 1,5 milyon olan ÅŸehirde her yÄ±l 700 kiÅŸinin bu nedenle hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini savundu. Daha Ã¶nce ÅŸehirde hava kirliliÄŸinin kabul edilebilir Ã¶lÃ§Ã¼leri 8 kat aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±n saptandÄ±ÄŸÄ± bildirilmiÅŸti.

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