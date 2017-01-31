Hakkari-ÅžÄ±rnak karayolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hakkari-ÅžÄ±rnak karayolu kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±.
KarayollarÄ± 114. Åžube ÅžefliÄŸi ekiplerince yolun ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Hakkari'den ÅžÄ±rnak'a giden bazÄ± araÃ§larÄ±n ise Ã§evre kÃ¶ylerde beklediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
MuÅŸ'ta sosyal medya Ã¼zerinden Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± ve Ã¶rgÃ¼tsel faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri tespit edilen 24 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden sadece TÃ¼rkiye iÃ§inde deÄŸil her yerde hesap sormaya devam edeceÄŸiz" dedi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, Kanada'da camiye yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yla ilgili bu tÃ¼r saldÄ±rÄ±larÄ±n sadece Kanada'da gerÃ§ekleÅŸmediÄŸini, Avrupa'da geÃ§en yÄ±l 356 caminin saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± YÃ¼ksekdaÄŸ hakkÄ±nda 30 yÄ±ldan 83 yÄ±la kadar hapis istemiyle hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi
Kocaeli'nin KandÄ±ra ilÃ§esi Karadeniz kÄ±yÄ±sÄ±nda Ã§ok sayÄ±da hamsi ve istavrit kÄ±yÄ±ya vurdu. BabalÄ± sahilinde vatandaÅŸlar, poÅŸet ve kovalarÄ±nÄ± alarak sahile vuran balÄ±klarÄ± topladÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n Ä°stanbul Ãœniversitesindeki akademik yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rlanan ikinci iddianamede, aralarÄ±nda CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun eski baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± GÃ¼rsul'un da bulunduÄŸu 40 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda '15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi
ÅžanlÄ±urfa'da 10 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ±nda 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 8 kiÅŸi yaralandÄ±
Hakkari-ÅžÄ±rnak karayolu yoÄŸun kar sebebiyle ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±
DiyarbakÄ±r'da Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi
ElazÄ±ÄŸ'da 61 askeri personel hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame tamamlandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n Ä°stanbul'daki polis okullarÄ± yapÄ±lanmasÄ±nda "aÄŸabeylik" yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 38 kiÅŸiden 17'si tutuklandÄ±
BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM) baÄŸlÄ± bir mahkemenin aldÄ±ÄŸÄ± kararda, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan TÃ¼rk hakim ve diplomat AydÄ±n Sefa Akayâ€™Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'ye Ã§aÄŸrÄ±da bulunuldu.
Malatya'da FETÃ– kapsamÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen 17 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Eski DanÄ±ÅŸtay Ã¼yesi ErtuÄŸrul ArslanoÄŸlu, (FETÃ–) darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklandÄ±.
Milli GÃ¼venlik Kurulunun 2017 yÄ±lÄ±ndaki ilk toplantÄ±sÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸladÄ±
OsmanlÄ± dÃ¶nemine ait 150 yÄ±llÄ±k el yazmasÄ± Kur'an-Ä± Kerimleri satmaya Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 5 kiÅŸi yakalandÄ±