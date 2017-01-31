17:57, 31 Ocak 2017 SalÄ±

Hakkari-ÅžÄ±rnak karayolu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±





Hakkari-ÅžÄ±rnak karayolu yoÄŸun kar sebebiyle ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hakkari-ÅžÄ±rnak karayolu kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesi sonucu ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±. KarayollarÄ± 114. Åžube ÅžefliÄŸi ekiplerince yolun ulaÅŸÄ±ma aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi. Hakkari'den ÅžÄ±rnak'a giden bazÄ± araÃ§larÄ±n ise Ã§evre kÃ¶ylerde beklediÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

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