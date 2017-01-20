18:11, 31 Ocak 2017 SalÄ±

ÅžanlÄ±urfa'da zincirleme kaza; 2 Ã¶lÃ¼, 8 yaralÄ±



Foto: ArÅŸiv

ÅžanlÄ±urfa'da 10 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ±nda 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 8 kiÅŸi yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ÅžanlÄ±urfa-DiyarbakÄ±r karayolunun GAP HavaalanÄ± mevkisinde aralarÄ±nda kamyon ve tÄ±rlarÄ±n da bulunduÄŸu 10 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± kazada kimlikleri henÃ¼z tespit edilemeyen 2 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 8 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lar, 112 Acil Servis ekipleri tarafÄ±ndan kentteki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve Ã§ok sayÄ±da kaza nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 2 saat Ã¶nce ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±lan ÅžanlÄ±urfa-DiyarbakÄ±r karayolunun aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar Â devam ediyor.

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