18:15, 31 Ocak 2017 SalÄ±

Hamas: Yerel seÃ§im kararÄ± kabul edilemez





Hamas, Filistin'de yerel seÃ§imlerin 13 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin kararÄ±n kabul edilemez ve geÃ§ersiz olduÄŸunu, bÃ¶lÃ¼nmeyi derinleÅŸtiren kararÄ±n Filistinlilerin Ã§Ä±karÄ±na olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hamas'Ä±n,Â FilistinÂ hÃ¼kÃ¼metinin, yerel seÃ§imlerinÂ 13 MayÄ±s'ta gerÃ§ekleÅŸtirilmesi yÃ¶nÃ¼nde aldÄ±ÄŸÄ±Â kararÄ±Â kabul etmediÄŸi bildirildi. Hamas tarafÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Filistin'de yapÄ±lacak her seÃ§imin uzlaÅŸÄ±nÄ±n lehine olmasÄ± gerektiÄŸi belirtilerek, "Yerel seÃ§imlerin icra edilmesiyle ilgili alÄ±nan karar kabul edilemez ve geÃ§ersizdir. BÃ¶lÃ¼nmeyi derinleÅŸtiren bu karar, Filistinlilerin Ã§Ä±karÄ±na deÄŸildir." denildi. AÃ§Ä±klamada, bÃ¶lÃ¼nme sorunu bitirilmediÄŸi ve Filistin birliÄŸi saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece seÃ§imlerin gerÃ§ekleÅŸtirilmesinin mantÄ±klÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± savunuldu. YEREL SEÃ‡Ä°MLER 13 MAYIS 2017'DE YAPILACAK Filistin hÃ¼kÃ¼metinin bugÃ¼n aldÄ±ÄŸÄ± kararla yerel seÃ§imlerin 13 MayÄ±s 2017'de yapÄ±lmasÄ±na karar verilmiÅŸti. BatÄ± Åžeria ve Gazze Åžeridi'nde yerel seÃ§imlerin geÃ§en yÄ±l 8 Ekim'de yapÄ±lmasÄ± planlanÄ±rken, Filistin YÃ¼ksek Adalet Mahkemesi, 3 Ekim'de aldÄ±ÄŸÄ± kararla Gazze Åžeridi'ni seÃ§imlerin dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. Bakanlar Kurulu da bunun Ã¼zerine Filistin genelinde seÃ§imlerin ertelenmesine karar vermiÅŸti. Filistin'de son yerel seÃ§im 2012'de BatÄ± Åžeria'daki 340 seÃ§im bÃ¶lgesinde gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸti. Hamas, Gazze Åžeridi'nde seÃ§im yapÄ±lmasÄ±nÄ± reddetmiÅŸ ve seÃ§ime katÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. Hamas ve Fetih hareketlerinin birlikte girdiÄŸi son seÃ§im ise 2006 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ, seÃ§imi Hamas kazanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°lgili Konular Hamas filistin

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.