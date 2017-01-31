18:22, 31 Ocak 2017 SalÄ±

AB: Ukrayna'daki Ã§atÄ±ÅŸmalar ateÅŸkesin aÃ§Ä±kÃ§a ihlalidir

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB),Â Ukrayna'nÄ±n doÄŸusundaÂ yoÄŸunlaÅŸanÂ Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±nÂ ateÅŸkesi ihale ettiÄŸini ve derhal durdurulmasÄ±nÄ± istedi.

AB Komisyonu SÃ¶zcÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, son birkaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r Ukrayna'nÄ±n Avdeyevka kenti etrafÄ±ndaki yasak silahlarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve aÄŸÄ±r bombardÄ±manlarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ciddi can kaybÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ±n Minsk AntlaÅŸmasÄ±'nda belirtildiÄŸi Ã¼zere, ateÅŸkesin aÃ§Ä±kÃ§a ihlali olduÄŸu ve sivil halkÄ± tehlikeye attÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

"Ã‡ATIÅžMALARIN DERHAL DURDURULMASI Ã‡AÄžRISI YAPIYORUZ"

OlaylarÄ±n aynÄ± zamanda, yerel halka temel hizmetlerinin saÄŸlanmasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de aksamalara yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"Ã‡atÄ±ÅŸmalarÄ±n derhal durdurulmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yoruz. Bu, aynÄ± zamanda kritik Ã¶neme sahip altyapÄ±larÄ±n acilen tamir edilmesine de olanak saÄŸlar. AteÅŸkesin tam olarak uygulanmasÄ±, sorunun barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ve sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir bir ÅŸekilde Ã§Ã¶zÃ¼lmesinin temelini oluÅŸturan, Ukrayna'nÄ±n egemenliÄŸine ve toprak bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne saygÄ± gÃ¶sterilen Minsk AntlaÅŸmasÄ±'nÄ±n tam olarak uygulanmasÄ± yolunda Ã§ok Ã¶nemli bir adÄ±mdÄ±r."

Ukrayna'nÄ±n doÄŸusundaki Donetsk'te 2014'ten beri Ukrayna ordusu ile Rusya yanlÄ±sÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar arasÄ±nda aralÄ±klarla Ã§atÄ±ÅŸmalar yaÅŸanÄ±yor. Son olarak Donetsk bÃ¶lgesindeki Avdeyevka kentinde yoÄŸunlaÅŸan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 3 Ukrayna askeri Ã¶lÃ¼rken, 24 asker yaralandÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸmalarda ayrÄ±ca Rusya yanlÄ±sÄ± ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lardan 10 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 25 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.