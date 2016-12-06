18:37, 31 Ocak 2017 SalÄ±

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun eski baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± GÃ¼rsul'a hapis istemi





FETÃ–'nÃ¼n Ä°stanbul Ãœniversitesindeki akademik yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rlanan ikinci iddianamede, aralarÄ±nda CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun eski baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± GÃ¼rsul'un da bulunduÄŸu 40 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda '15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi FETÃ–'nÃ¼n Ä°stanbul Ãœniversitesindeki (Ä°Ãœ) akademik yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rlanan ikinci iddianamede, aralarÄ±nda CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun eski baÅŸdanÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan DoÃ§. Dr. Fatih GÃ¼rsul'un da bulunduÄŸu 10'u tutuklu 40 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± TerÃ¶r ve Ã–rgÃ¼tlÃ¼ SuÃ§lar BÃ¼rosu savcÄ±larÄ±ndan Mehmet Åženay BaygÄ±n tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, 40 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda ''silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak'' suÃ§undan 7,5 yÄ±ldan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep edildi. ÅžÃœPHELÄ°LERDEN 20'SÄ° BYLOCK ÅžÃœPHELÄ°SÄ° FETÃ–'nÃ¼n akademik yapÄ±lanmasÄ±yla Ä°Ãœ'deki eylemleri anlatÄ±lan iddianamede, ÅŸÃ¼phelilerden 20'sinin Ã¶rgÃ¼tÃ¼n ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ±Â ByLockÂ kullanÄ±cÄ±sÄ± olduÄŸu belirtildi. AralarÄ±nda GÃ¼rsul'un da bulunduÄŸu 10 ÅŸÃ¼phelinin soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklandÄ±ÄŸÄ±, 7 kiÅŸinin ise firari olduÄŸu, bu nedenle yakalama kararÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±lan iddianamede, diÄŸer ÅŸÃ¼phelilerin adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±. Ä°LK DAVA Ä°LE BÄ°RLEÅžTÄ°RÄ°LMESÄ° TALEP EDÄ°LDÄ° Ã–rgÃ¼tÃ¼n Ä°Ãœ'ye yÃ¶nelik yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±lan davayla birleÅŸtirilmesi talep edilen iddianame, BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n onayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶nderildi. Mahkeme heyetinin 15 gÃ¼n iÃ§erisinde iddianamenin kabulÃ¼ veya reddi yÃ¶nÃ¼nde karar vermesi bekleniyor.

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