18:43, 31 Ocak 2017 SalÄ±

KandÄ±ra'da Ã§ok sayÄ±da hamsi ve istavrit kÄ±yÄ±ya vurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kocaeli'ninÂ KandÄ±raÂ ilÃ§esi Karadeniz kÄ±yÄ±sÄ±nda Ã§ok sayÄ±daÂ hamsiÂ veÂ istavritÂ kÄ±yÄ±ya vurdu. BabalÄ± sahilinde vatandaÅŸlar, poÅŸet ve kovalarÄ±nÄ± alarakÂ sahile vuran balÄ±klarÄ± topladÄ±.

KandÄ±ra GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Basri Uslu yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, balÄ±klarÄ±n karaya vurduÄŸu haberini aldÄ±ktan sonra Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

"KAR SUYU BALIÄžIN KULAÄžINA KAÃ‡TI"

KandÄ±ra'daki bÃ¼tÃ¼n sahilleri gezdiklerini, daha Ã§ok BabalÄ± sahilinde bu olayÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Uslu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"KarÄ±n erimesi sonucu deniz suyunda meydana gelen ani Ä±sÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸÃ¼ balÄ±klarÄ±n ÅŸok geÃ§irmesine neden oldu. Olumsuz bir durum yok. KandÄ±ra'daki bÃ¼tÃ¼n sahilleri gezdik. BabalÄ± sahili dÄ±ÅŸÄ±nda benzer bir duruma rastlamadÄ±k. HalkÄ±n deyimiyle kar suyu balÄ±ÄŸÄ±n kulaÄŸÄ±na kaÃ§tÄ±."

"10-15 KÄ°LOGRAM TOPLADIK"

Kefken Su ÃœrÃ¼nleri Kooperatifi BaÅŸkanÄ± Ahmet IspartalÄ±oÄŸlu da kar suyu denize karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda ve istavritlerin kÄ±yÄ±ya yakÄ±n olduÄŸu zamanlarda bu durumun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtti.

IspartalÄ±oÄŸlu, "Ä°stavrit kar suyunu yediÄŸi zaman kÄ±yÄ±ya vurur. Bu durum daha Ã¶nceki yÄ±llarda da oluyordu. Åžu anda Ã§ok fazla istavrit olduÄŸu iÃ§in ve kar suyu denize indiÄŸi iÃ§in bu kÄ±rÄ±m oldu. BalÄ±klar canlÄ± halde karaya vuruyor. SaÄŸlÄ±ÄŸa zararlÄ± bir yanÄ± yok. Sadece soÄŸuktan kÄ±rÄ±lan balÄ±klardÄ±r bunlar." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Karaya vuran balÄ±klardan toplamak iÃ§in BabalÄ± sahiline gelen Sezer Dulundu, karaya vuran balÄ±klarÄ±n taze ve canlÄ± olduÄŸunu ifade ederek, "Hem ihtiyacÄ±mÄ±z kadar toplamak hem de gezme amaÃ§lÄ± geldik. Åžu an istavrit gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor, arada mezgit Ã§Ä±kÄ±yor. 10-15 kilogram kadar topladÄ±k. YiyebildiÄŸimiz kadarÄ±nÄ± yiyeceÄŸiz, kalanÄ±nÄ± da hayvanlara vereceÄŸiz." dedi.

Fatma GÃ¼ndoÄŸan ise "Denizin balÄ±k attÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyduk. Biz de 'gidelim, toplayalÄ±m' dedik. KilogramÄ± 20 lira, denizin kÄ±yÄ±sÄ±nda bedava. Geldik baktÄ±k ki birÃ§ok balÄ±k var. Bir Ã§anta istavrit topladÄ±m. Herhalde balÄ±ÄŸÄ±n kulaÄŸÄ±na kar suyu gitti, deniz attÄ± dÄ±ÅŸarÄ±." ifadelerini kullandÄ±.