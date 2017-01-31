HDP'li YÃ¼ksekdaÄŸ hakkÄ±ndaki iddianame kabul edildi

DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklananÂ HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Figen YÃ¼ksekdaÄŸÂ hakkÄ±nda 30 yÄ±ldan 83 yÄ±la kadar hapis istemiyle hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi.
DiyarbakÄ±r 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n PKK'nÄ±n yasama organÄ± konumunda olan DTK iÃ§erisindeki faaliyetleri ve diÄŸer eylemleri nedeniyle terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yÃ¶neticisi sÄ±fatÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.
YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n eylemlerine geniÅŸ yer verilen iddianamede, sanÄ±ÄŸÄ±n deÄŸiÅŸik tarihlerde yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu konuÅŸmalarla Ã¶rgÃ¼tÃ¼n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Ä°ddianamede, 6-8 Ekim olaylarÄ±nÄ±n meydana geldiÄŸi tarihte partisinin MYK toplantÄ±sÄ±nda bulunmasÄ± ve yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada imzasÄ±nÄ±n olmasÄ± nedeniyle sokak hadiselerinin meydana gelmesinde sorumlu olduÄŸu kaydedildi.
YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n Ã¼zerine atÄ±lÄ± olan "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticiliÄŸi", "toplantÄ± ve gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri yasasÄ±na muhalefet", "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik", "suÃ§ iÅŸlemeye tahrik" suÃ§larÄ± 30 yÄ±ldan 83 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.
MuÅŸ'ta sosyal medya Ã¼zerinden Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± ve Ã¶rgÃ¼tsel faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri tespit edilen 24 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden sadece TÃ¼rkiye iÃ§inde deÄŸil her yerde hesap sormaya devam edeceÄŸiz" dedi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, Kanada'da camiye yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yla ilgili bu tÃ¼r saldÄ±rÄ±larÄ±n sadece Kanada'da gerÃ§ekleÅŸmediÄŸini, Avrupa'da geÃ§en yÄ±l 356 caminin saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± YÃ¼ksekdaÄŸ hakkÄ±nda 30 yÄ±ldan 83 yÄ±la kadar hapis istemiyle hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi
Kocaeli'nin KandÄ±ra ilÃ§esi Karadeniz kÄ±yÄ±sÄ±nda Ã§ok sayÄ±da hamsi ve istavrit kÄ±yÄ±ya vurdu. BabalÄ± sahilinde vatandaÅŸlar, poÅŸet ve kovalarÄ±nÄ± alarak sahile vuran balÄ±klarÄ± topladÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n Ä°stanbul Ãœniversitesindeki akademik yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rlanan ikinci iddianamede, aralarÄ±nda CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun eski baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± GÃ¼rsul'un da bulunduÄŸu 40 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda '15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi
ÅžanlÄ±urfa'da 10 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ±nda 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 8 kiÅŸi yaralandÄ±
Hakkari-ÅžÄ±rnak karayolu yoÄŸun kar sebebiyle ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±
DiyarbakÄ±r'da Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi
ElazÄ±ÄŸ'da 61 askeri personel hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame tamamlandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n Ä°stanbul'daki polis okullarÄ± yapÄ±lanmasÄ±nda "aÄŸabeylik" yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 38 kiÅŸiden 17'si tutuklandÄ±
BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM) baÄŸlÄ± bir mahkemenin aldÄ±ÄŸÄ± kararda, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan TÃ¼rk hakim ve diplomat AydÄ±n Sefa Akayâ€™Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'ye Ã§aÄŸrÄ±da bulunuldu.
Malatya'da FETÃ– kapsamÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen 17 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Eski DanÄ±ÅŸtay Ã¼yesi ErtuÄŸrul ArslanoÄŸlu, (FETÃ–) darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklandÄ±.
Milli GÃ¼venlik Kurulunun 2017 yÄ±lÄ±ndaki ilk toplantÄ±sÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸladÄ±
OsmanlÄ± dÃ¶nemine ait 150 yÄ±llÄ±k el yazmasÄ± Kur'an-Ä± Kerimleri satmaya Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 5 kiÅŸi yakalandÄ±