18:51, 31 Ocak 2017 SalÄ±

HDP'li YÃ¼ksekdaÄŸ hakkÄ±ndaki iddianame kabul edildi





DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± YÃ¼ksekdaÄŸ hakkÄ±nda 30 yÄ±ldan 83 yÄ±la kadar hapis istemiyle hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklananÂ HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Figen YÃ¼ksekdaÄŸÂ hakkÄ±nda 30 yÄ±ldan 83 yÄ±la kadar hapis istemiyle hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi. DiyarbakÄ±r 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n PKK'nÄ±n yasama organÄ± konumunda olan DTK iÃ§erisindeki faaliyetleri ve diÄŸer eylemleri nedeniyle terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n yÃ¶neticisi sÄ±fatÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi. YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n eylemlerine geniÅŸ yer verilen iddianamede, sanÄ±ÄŸÄ±n deÄŸiÅŸik tarihlerde yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu konuÅŸmalarla Ã¶rgÃ¼tÃ¼n propagandasÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. Ä°ddianamede, 6-8 Ekim olaylarÄ±nÄ±n meydana geldiÄŸi tarihte partisinin MYK toplantÄ±sÄ±nda bulunmasÄ± ve yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada imzasÄ±nÄ±n olmasÄ± nedeniyle sokak hadiselerinin meydana gelmesinde sorumlu olduÄŸu kaydedildi. 30 YILDAN 83 YILA KADAR HAPSÄ° Ä°STENDÄ° YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n Ã¼zerine atÄ±lÄ± olan "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticiliÄŸi", "toplantÄ± ve gÃ¶steri yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸleri yasasÄ±na muhalefet", "halkÄ± kin ve dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik", "suÃ§ iÅŸlemeye tahrik" suÃ§larÄ± 30 yÄ±ldan 83 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.

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