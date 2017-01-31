DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:47, 31 Ocak 2017 SalÄ±
Avrupa
19:01, 31 Ocak 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Yunanistan'daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda Ã¶len bebek defnedildi
Yunanistan'daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda Ã¶len bebek defnedildi

Yunanistan'daki Ritsona sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda rahatsÄ±zlanan ve kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Suriyeli iki aylÄ±k bebek, Halkida MezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistan'da RitsonaÂ sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±Â kampÄ±nda rahatsÄ±zlanan ve kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenÂ SuriyeliÂ iki aylÄ±k bebek, Halkida MezarlÄ±ÄŸÄ±nda defnedildi.

Avrupa'ya yolculuklarÄ±nda sÄ±nÄ±rlarÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yunanistan'da mahsur kalan Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Temmo ailesinin 2 aylÄ±k bebeÄŸi NurÅŸan iÃ§in cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.

TÃ¶rene, bebeÄŸin babasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra kamp Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ve ailenin yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±. KÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, NurÅŸan bebeÄŸin minik bedeni dualar eÅŸliÄŸinde Halkida mezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verildi.

BebeÄŸin mezarÄ±nÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±na bir demet Ã§iÃ§eÄŸin yanÄ± sÄ±ra Ã¶lmeden Ã¶nce sarÄ±lÄ± olduÄŸu gri renkli battaniyenin de bÄ±rakÄ±lmasÄ± duygusal anlara neden oldu.

GÃ¶zÃ¼ yaÅŸlÄ± baba Ä°brahim Temmo, NurÅŸan bebeÄŸin cumartesi gece geÃ§ saatlerde rahatsÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak hastaneye kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YaklaÅŸÄ±k 10 ay Ã¶nce eÅŸi, 4 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu ve 2 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±yla kaÃ§ak yollarla Yunanistan'a geldiklerini anlatan Temmo, bir an Ã¶nce kamptan ayrÄ±larak, Avrupa'da yeni hayatlarÄ±na baÅŸlamak istediklerini ifade etti.

Resmi verilere gÃ¶re, Yunanistan'da toplam 60 bin civarÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± bulunuyor.

Avrupa Ã¼lkelerinin sÄ±nÄ±rlarÄ± kapatmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yunanistan'da mahsur kalan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, bulunduklarÄ± kamplarda zorlu kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ±yla mÃ¼cadele ediyor.

GeÃ§en haftalarda Ã¼lkeyi etkisine alan dondurucu soÄŸuklar ve yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sebebiyle Moria kampÄ±nda halen yazlÄ±k Ã§adÄ±rlarda kalan yÃ¼zlerce sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n durumlarÄ± gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

Yunanistan'Ä±n kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±na hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanmasÄ± ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yeterli imkanlar saÄŸlayamamasÄ± birÃ§ok sivil toplum kuruluÅŸunun eleÅŸtirisine yol aÃ§Ä±yor.

Midilli AdasÄ±'ndaki Moria sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda da son bir haftada 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ±Â kaybetmiÅŸti.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok uluslararasÄ± sivil toplum kuruluÅŸu, kamp koÅŸullarÄ±nÄ± "acÄ±nasÄ±" ve "dehÅŸet verici" olarak nitelendirmiÅŸ, Yunan hÃ¼kÃ¼metinin acilen harekete geÃ§mesi iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulunmuÅŸtu.



Ä°lgili Konular Yunanistan Ritsona sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
AP'den Le Pen'e gece yarÄ±sÄ±na kadar mÃ¼hlet
AP'den Le Pen'e gece yarÄ±sÄ±na kadar mÃ¼hlet

Avrupa Parlamentosu, Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lider Le Pen'in, bu gece yarÄ±sÄ±na kadar AP'de danÄ±ÅŸmanÄ± olarak gÃ¶sterdiÄŸi ancak kendi seÃ§im kampanyasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiye Ã¶denen 296 bin avroluk danÄ±ÅŸmanlÄ±k Ã¼cretini iade etmesini istiyor
ABD'den Suriye Arap Koalisyonu'na zÄ±rhlÄ± araÃ§
ABD'den Suriye Arap Koalisyonu'na zÄ±rhlÄ± araÃ§

Pentagon, Suriye Arap Koalisyonu'na zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±n verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Avrupa BirliÄŸi'nde Trump endiÅŸesi
Avrupa BirliÄŸi'nde Trump endiÅŸesi

AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, "Yeni ABD yÃ¶netiminin endiÅŸe verici aÃ§Ä±klamalarÄ± hepimizin geleceÄŸini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemez hale getiriyor" dedi
Brexit yasasÄ±nÄ±n ikinci tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸladÄ±
Brexit yasasÄ±nÄ±n ikinci tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸladÄ±

Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine ABâ€™den ayrÄ±lma sÃ¼recini baÅŸlatacak 50. maddeyi iÅŸletme yetkisini devretmeyi Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n 2. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±
Yunanistan'daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda Ã¶len bebek defnedildi
Yunanistan'daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda Ã¶len bebek defnedildi

Yunanistan'daki Ritsona sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda rahatsÄ±zlanan ve kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Suriyeli iki aylÄ±k bebek, Halkida MezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verildi
AB Ukrayna'daki Ã§atÄ±ÅŸmalar ateÅŸkesin aÃ§Ä±kÃ§a ihlalidir
AB: Ukrayna'daki Ã§atÄ±ÅŸmalar ateÅŸkesin aÃ§Ä±kÃ§a ihlalidir

Avrupa BirliÄŸi, Ukrayna'nÄ±n doÄŸusunda yoÄŸunlaÅŸan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ateÅŸkesi ihale ettiÄŸini ve derhal durdurulmasÄ±nÄ± istedi
Hamas Yerel seÃ§im kararÄ± kabul edilemez
Hamas: Yerel seÃ§im kararÄ± kabul edilemez

Hamas, Filistin'de yerel seÃ§imlerin 13 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin kararÄ±n kabul edilemez ve geÃ§ersiz olduÄŸunu, bÃ¶lÃ¼nmeyi derinleÅŸtiren kararÄ±n Filistinlilerin Ã§Ä±karÄ±na olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Bulgaristan'da gaz maskeli protesto
Bulgaristan'da gaz maskeli protesto

Bulgaristan'da Ã§evreciler heykellere gaz maskeleri taktÄ±
ABD'de beÅŸ yaÅŸÄ±ndaki gÃ¶Ã§men Ã§ocuÄŸa kelepÃ§e
ABD'de beÅŸ yaÅŸÄ±ndaki gÃ¶Ã§men Ã§ocuÄŸa kelepÃ§e

ABD vatandaÅŸÄ± olan Ä°ran kÃ¶kenli 5 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuk havalimanÄ±nda 5 saat boyunca kelepÃ§eli tutuldu
Fas KralÄ± 33 yÄ±l sonra Afrika BirliÄŸi Zirvesi'ne katÄ±ldÄ±
Fas KralÄ±, 33 yÄ±l sonra Afrika BirliÄŸi Zirvesi'ne katÄ±ldÄ±

Kral 6. Muhammed, 33 yÄ±l sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Afrika BirliÄŸi zirvesinde "En sonunda evimdeyim ve sizleri gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m iÃ§in mutluyum"
Ä°srail'den Hamas'a saldÄ±rÄ± tehdidi
Ä°srail'den Hamas'a saldÄ±rÄ± tehdidi

Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, sÄ±nÄ±rdaki yerleÅŸim yerlerinde yaÅŸanan "gÃ¶rece sakinliÄŸin aldatÄ±cÄ± olduÄŸunu" ve "Hamas ile aralarÄ±nda her an yeni bir silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n Ã§Ä±kabileceÄŸini" iddia etti
Trump'un gÃ¶Ã§men kararÄ±na Rusya'dan destek
Trump'un gÃ¶Ã§men kararÄ±na Rusya'dan destek

Trump'Ä±n 7 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ±na uyguladÄ±ÄŸÄ± vize yasaÄŸÄ±na bir destek de Rusya'dan geldi
Suriye'de Barada Vadisi'nde tahliyeler tamamlandÄ±
Suriye'de Barada Vadisi'nde tahliyeler tamamlandÄ±

Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Barada Vadisi'nden Ã§Ä±kmak zorunda kalan yaralÄ± muhalifler ve sivillerin bulunduÄŸu son kafile Ä°dlib kÄ±rsalÄ±na ulaÅŸtÄ±
Trump'tan Ruslar aleyhine vize kararÄ±
Trump'tan Ruslar aleyhine vize kararÄ±

ABDâ€™nin diplomatik Ã§alÄ±ÅŸanlar, diÄŸer bazÄ± resmi Ã§alÄ±ÅŸanlar, yine aynÄ± kategoride vize almak isteyen ve eski vizesinin bitiÅŸ tarihinden 12 aydan az bir zaman geÃ§en kiÅŸiler dÄ±ÅŸÄ±nda herkesin mÃ¼lakata girmesini zorunlu hale getirdiÄŸi kaydedildi
Filistin'de yerel seÃ§im tarihi aÃ§Ä±klandÄ±
Filistin'de yerel seÃ§im tarihi aÃ§Ä±klandÄ±

Filistin'de Bakanlar Kurulu, yerel seÃ§imlerin 13 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ±na karar verdi
Fransa-Ä°ran dostluÄŸu artÄ±yor
Fransa-Ä°ran dostluÄŸu artÄ±yor

Fransa ve Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Tahran'da biraraya gelerek iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±

Haberler

IÅŸÄ±k: Yunanistan'Ä±n darbecileri iade etmeme kararÄ± siyasi
IÅŸÄ±k Yunanistan'Ä±n darbecileri iade etmeme kararÄ± siyasi

Bakan BozdaÄŸ'dan Yunanistan'a iade Ã§aÄŸrÄ±sÄ±
Bakan BozdaÄŸ'dan Yunanistan'a iade Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Darbeci askerleri iade etmeyen Yunanistan'dan aÃ§Ä±klama
Darbeci askerleri iade etmeyen Yunanistan'dan aÃ§Ä±klama

"Yunanistan'la geri kabul anlaÅŸmasÄ±nÄ±n iptali gÃ¼ndemde"
quot Yunanistan'la geri kabul anlaÅŸmasÄ±nÄ±n iptali gÃ¼ndemde quot

Yunanistan'a ikinci iade talebi
Yunanistan'a ikinci iade talebi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Yunanistan'a bÃ¼yÃ¼k tepki
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Yunanistan'a bÃ¼yÃ¼k tepki

Yunanistan'daki darbecilerin davasÄ± ertelendi
Yunanistan'daki darbecilerin davasÄ± ertelendi

Yunanistan'a kaÃ§an askerler iÃ§in karar gÃ¼nÃ¼
Yunanistan'a kaÃ§an askerler iÃ§in karar gÃ¼nÃ¼






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 