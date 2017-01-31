Yunanistan'daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda Ã¶len bebek defnedildi

Yunanistan'da RitsonaÂ sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±Â kampÄ±nda rahatsÄ±zlanan ve kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenÂ SuriyeliÂ iki aylÄ±k bebek, Halkida MezarlÄ±ÄŸÄ±nda defnedildi.
Avrupa'ya yolculuklarÄ±nda sÄ±nÄ±rlarÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yunanistan'da mahsur kalan Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Temmo ailesinin 2 aylÄ±k bebeÄŸi NurÅŸan iÃ§in cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
TÃ¶rene, bebeÄŸin babasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra kamp Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ve ailenin yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±. KÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, NurÅŸan bebeÄŸin minik bedeni dualar eÅŸliÄŸinde Halkida mezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verildi.
BebeÄŸin mezarÄ±nÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±na bir demet Ã§iÃ§eÄŸin yanÄ± sÄ±ra Ã¶lmeden Ã¶nce sarÄ±lÄ± olduÄŸu gri renkli battaniyenin de bÄ±rakÄ±lmasÄ± duygusal anlara neden oldu.
GÃ¶zÃ¼ yaÅŸlÄ± baba Ä°brahim Temmo, NurÅŸan bebeÄŸin cumartesi gece geÃ§ saatlerde rahatsÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak hastaneye kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
YaklaÅŸÄ±k 10 ay Ã¶nce eÅŸi, 4 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu ve 2 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±yla kaÃ§ak yollarla Yunanistan'a geldiklerini anlatan Temmo, bir an Ã¶nce kamptan ayrÄ±larak, Avrupa'da yeni hayatlarÄ±na baÅŸlamak istediklerini ifade etti.
Resmi verilere gÃ¶re, Yunanistan'da toplam 60 bin civarÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± bulunuyor.
Avrupa Ã¼lkelerinin sÄ±nÄ±rlarÄ± kapatmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yunanistan'da mahsur kalan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, bulunduklarÄ± kamplarda zorlu kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ±yla mÃ¼cadele ediyor.
GeÃ§en haftalarda Ã¼lkeyi etkisine alan dondurucu soÄŸuklar ve yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sebebiyle Moria kampÄ±nda halen yazlÄ±k Ã§adÄ±rlarda kalan yÃ¼zlerce sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n durumlarÄ± gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.
Yunanistan'Ä±n kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±na hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanmasÄ± ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yeterli imkanlar saÄŸlayamamasÄ± birÃ§ok sivil toplum kuruluÅŸunun eleÅŸtirisine yol aÃ§Ä±yor.
Midilli AdasÄ±'ndaki Moria sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda da son bir haftada 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ±Â kaybetmiÅŸti.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok uluslararasÄ± sivil toplum kuruluÅŸu, kamp koÅŸullarÄ±nÄ± "acÄ±nasÄ±" ve "dehÅŸet verici" olarak nitelendirmiÅŸ, Yunan hÃ¼kÃ¼metinin acilen harekete geÃ§mesi iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulunmuÅŸtu.
Avrupa Parlamentosu, Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lider Le Pen'in, bu gece yarÄ±sÄ±na kadar AP'de danÄ±ÅŸmanÄ± olarak gÃ¶sterdiÄŸi ancak kendi seÃ§im kampanyasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiye Ã¶denen 296 bin avroluk danÄ±ÅŸmanlÄ±k Ã¼cretini iade etmesini istiyor
Pentagon, Suriye Arap Koalisyonu'na zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±n verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, "Yeni ABD yÃ¶netiminin endiÅŸe verici aÃ§Ä±klamalarÄ± hepimizin geleceÄŸini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemez hale getiriyor" dedi
Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine ABâ€™den ayrÄ±lma sÃ¼recini baÅŸlatacak 50. maddeyi iÅŸletme yetkisini devretmeyi Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n 2. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±
Yunanistan'daki Ritsona sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda rahatsÄ±zlanan ve kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Suriyeli iki aylÄ±k bebek, Halkida MezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verildi
Avrupa BirliÄŸi, Ukrayna'nÄ±n doÄŸusunda yoÄŸunlaÅŸan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ateÅŸkesi ihale ettiÄŸini ve derhal durdurulmasÄ±nÄ± istedi
Hamas, Filistin'de yerel seÃ§imlerin 13 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin kararÄ±n kabul edilemez ve geÃ§ersiz olduÄŸunu, bÃ¶lÃ¼nmeyi derinleÅŸtiren kararÄ±n Filistinlilerin Ã§Ä±karÄ±na olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
ABD vatandaÅŸÄ± olan Ä°ran kÃ¶kenli 5 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuk havalimanÄ±nda 5 saat boyunca kelepÃ§eli tutuldu
Kral 6. Muhammed, 33 yÄ±l sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Afrika BirliÄŸi zirvesinde "En sonunda evimdeyim ve sizleri gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m iÃ§in mutluyum"
Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, sÄ±nÄ±rdaki yerleÅŸim yerlerinde yaÅŸanan "gÃ¶rece sakinliÄŸin aldatÄ±cÄ± olduÄŸunu" ve "Hamas ile aralarÄ±nda her an yeni bir silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n Ã§Ä±kabileceÄŸini" iddia etti
Trump'Ä±n 7 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ±na uyguladÄ±ÄŸÄ± vize yasaÄŸÄ±na bir destek de Rusya'dan geldi
Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Barada Vadisi'nden Ã§Ä±kmak zorunda kalan yaralÄ± muhalifler ve sivillerin bulunduÄŸu son kafile Ä°dlib kÄ±rsalÄ±na ulaÅŸtÄ±
ABDâ€™nin diplomatik Ã§alÄ±ÅŸanlar, diÄŸer bazÄ± resmi Ã§alÄ±ÅŸanlar, yine aynÄ± kategoride vize almak isteyen ve eski vizesinin bitiÅŸ tarihinden 12 aydan az bir zaman geÃ§en kiÅŸiler dÄ±ÅŸÄ±nda herkesin mÃ¼lakata girmesini zorunlu hale getirdiÄŸi kaydedildi
Filistin'de Bakanlar Kurulu, yerel seÃ§imlerin 13 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ±na karar verdi
Fransa ve Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Tahran'da biraraya gelerek iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±