19:01, 31 Ocak 2017 SalÄ±

Yunanistan'daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda Ã¶len bebek defnedildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistan'da RitsonaÂ sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±Â kampÄ±nda rahatsÄ±zlanan ve kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenÂ SuriyeliÂ iki aylÄ±k bebek, Halkida MezarlÄ±ÄŸÄ±nda defnedildi.

Avrupa'ya yolculuklarÄ±nda sÄ±nÄ±rlarÄ±n kapatÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yunanistan'da mahsur kalan Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Temmo ailesinin 2 aylÄ±k bebeÄŸi NurÅŸan iÃ§in cenaze tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.

TÃ¶rene, bebeÄŸin babasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra kamp Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ve ailenin yakÄ±nlarÄ± katÄ±ldÄ±. KÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, NurÅŸan bebeÄŸin minik bedeni dualar eÅŸliÄŸinde Halkida mezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verildi.

BebeÄŸin mezarÄ±nÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±na bir demet Ã§iÃ§eÄŸin yanÄ± sÄ±ra Ã¶lmeden Ã¶nce sarÄ±lÄ± olduÄŸu gri renkli battaniyenin de bÄ±rakÄ±lmasÄ± duygusal anlara neden oldu.

GÃ¶zÃ¼ yaÅŸlÄ± baba Ä°brahim Temmo, NurÅŸan bebeÄŸin cumartesi gece geÃ§ saatlerde rahatsÄ±zlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak hastaneye kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

YaklaÅŸÄ±k 10 ay Ã¶nce eÅŸi, 4 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu ve 2 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±yla kaÃ§ak yollarla Yunanistan'a geldiklerini anlatan Temmo, bir an Ã¶nce kamptan ayrÄ±larak, Avrupa'da yeni hayatlarÄ±na baÅŸlamak istediklerini ifade etti.

Resmi verilere gÃ¶re, Yunanistan'da toplam 60 bin civarÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± bulunuyor.

Avrupa Ã¼lkelerinin sÄ±nÄ±rlarÄ± kapatmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Yunanistan'da mahsur kalan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar, bulunduklarÄ± kamplarda zorlu kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ±yla mÃ¼cadele ediyor.

GeÃ§en haftalarda Ã¼lkeyi etkisine alan dondurucu soÄŸuklar ve yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± sebebiyle Moria kampÄ±nda halen yazlÄ±k Ã§adÄ±rlarda kalan yÃ¼zlerce sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n durumlarÄ± gÃ¼ndeme gelmiÅŸti.

Yunanistan'Ä±n kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±na hazÄ±rlÄ±ksÄ±z yakalanmasÄ± ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lara yeterli imkanlar saÄŸlayamamasÄ± birÃ§ok sivil toplum kuruluÅŸunun eleÅŸtirisine yol aÃ§Ä±yor.

Midilli AdasÄ±'ndaki Moria sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda da son bir haftada 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ±Â kaybetmiÅŸti.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok uluslararasÄ± sivil toplum kuruluÅŸu, kamp koÅŸullarÄ±nÄ± "acÄ±nasÄ±" ve "dehÅŸet verici" olarak nitelendirmiÅŸ, Yunan hÃ¼kÃ¼metinin acilen harekete geÃ§mesi iÃ§in Ã§aÄŸrÄ±da bulunmuÅŸtu.