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'Avrupa'da geÃ§en yÄ±l 356 cami saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±'
'Avrupa'da geÃ§en yÄ±l 356 cami saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±'
Foto: ArÅŸiv

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, Kanada'da camiye yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yla ilgili bu tÃ¼r saldÄ±rÄ±larÄ±n sadece Kanada'da gerÃ§ekleÅŸmediÄŸini, Avrupa'da geÃ§en yÄ±l 356 caminin saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet GÃ¶rmez,Â Kanada'da camiyeÂ yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yla ilgili bu tÃ¼r saldÄ±rÄ±larÄ±n sadece Kanada'da gerÃ§ekleÅŸmediÄŸini,Â Avrupa'da geÃ§en yÄ±l 356 camininÂ saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

GÃ¶rmez, Kanada'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Chris Cooter'Ä± makamÄ±nda kabul etti.

BaÅŸkan GÃ¶rmez, kabulde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, bÃ¼tÃ¼n insanlÄ±ÄŸÄ±n farklÄ± inanÃ§larÄ±, farklÄ± kÃ¼ltÃ¼rleri birlikte yaÅŸatma konusunda zorlanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemden geÃ§ildiÄŸini sÃ¶yledi.

AyrÄ±lÄ±kÃ§Ä± dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerin, Ã¶fke ve nefret sÃ¶ylemlerinin dÃ¼nyayÄ± ve insanlÄ±ÄŸÄ± sardÄ±ÄŸÄ± bir zaman diliminde bulunulduÄŸunu ifade eden GÃ¶rmez, "BÃ¶yle bir zamanda Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau'nun aÃ§Ä±klamalarÄ±, milyonlarÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerine tercÃ¼man olmuÅŸtur. SaÄŸduyunun sesi olarak dÃ¼nyadaki pek Ã§ok mazlum insanÄ±n yÃ¼reÄŸine su serpmiÅŸtir." diye konuÅŸtu.

GÃ¶rmez, Trudeau'nun aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n dÃ¼nya ile doÄŸu ve batÄ± ile ilgili deÄŸerlendirmelerde bulunurken genelleme yapÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini ortaya koyduÄŸunu ifade ederek, bu aÃ§Ä±klamalarÄ±n arkasÄ±ndan bir camide ibadet halindeki insanlara saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirilmesinin Ã¼zÃ¼ntÃ¼ verici olduÄŸunu bildirdi.

"KINAMAK VE TELÄ°N ETMEK YETMEZ"

Mehmet GÃ¶rmez, "Ã–ncelikle insanlÄ±k ailesinin bir ferdi olarak bu tÃ¼r meÅŸum eylemleri kÄ±namak ve telin etmek gerekir ancak kÄ±namak ve telin etmek yetmez, aynÄ± zamanda insanlÄ±ÄŸÄ±n, farklÄ± mabetleri barÄ±ÅŸ iÃ§inde yaÅŸatmak konusunda bile neden acziyete dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ konusunda kafa yormasÄ± lazÄ±m." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

CAMÄ° SALDIRISI SADECE KANADA'DA YAÅžANMADI

Cami saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n sadece Kanada'da yaÅŸanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden GÃ¶rmez, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"AynÄ± ÅŸekilde bizim coÄŸrafyamÄ±zda da tarih boyunca farklÄ± mabetleri yan yana yaÅŸatmÄ±ÅŸ bir coÄŸrafyada, baÅŸka dinlerin mabetlerine de nice saldÄ±lar olduÄŸuna hep birlikte ÅŸahit olduk. Mabet masuniyeti, mabetlerin korunmasÄ±, bÃ¼tÃ¼n ilahi dinlerin, bÃ¼tÃ¼n hukuk sistemlerinin Ã¼zerinde durduÄŸu en Ã¶nemli ilkelerinden bir tanesidir. Ben, hasseten Kanada'da bu Ã¼zÃ¼cÃ¼ cami saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sonra da KanadalÄ± yÃ¶neticilerin hem yerel yÃ¶neticilerin hem SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±n halkÄ±n gÃ¶sterdiÄŸi tepkiden dolayÄ± memnuniyetimi ifade etmek isterim. En Ã¶nemlisi, ortaya konulan tavÄ±r politik bir strateji deÄŸil, son derece insani bir tavÄ±r olarak ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Daha gÃ¼zel bir dÃ¼nyayÄ± insanlÄ±k olarak birlikte kurmayÄ± Allah bize nasip etsin. SayÄ±n BaÅŸbakan'Ä±n da ifade ettiÄŸi gibi insanlarÄ±n farklÄ±lÄ±klarÄ± insanlÄ±k iÃ§in zenginlik olur, bir dÃ¼ÅŸmanlÄ±k vesilesi olmaz."

"KANADA POLÄ°SÄ° HERKESÄ° KORUMAKLA YÃœKÃœMLÃœ"

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Cooter da Kanada'daki olayÄ±n failinin yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu saldÄ±rÄ±nÄ±n sadece o anda camideki MÃ¼slÃ¼manlara deÄŸil, Kanada'da yaÅŸayan bÃ¼tÃ¼n MÃ¼slÃ¼manlara yapÄ±lan bir saldÄ±rÄ± olduÄŸunu dile getirdi.

BaÅŸbakan Trudeau'nun farklÄ± dini inanÃ§larÄ±n bir arada yaÅŸamasÄ±nÄ±n da temel Kanada ilkesi olduÄŸunu sÃ¶ylediÄŸini belirten Cooter, "Kanada polis teÅŸkilatÄ±, dini inanÃ§larÄ± ne olursa olsun Kanada'da yaÅŸayan herkesi korumakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼dÃ¼r." diye konuÅŸtu.

Cooter, KanadalÄ±larÄ±n inanÃ§larÄ± fark etmeksizin camilere akÄ±n ettiÄŸini ve saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlere karÅŸÄ± yakÄ±nlÄ±klarÄ±nÄ± sunduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Cooter, "SayÄ±n BaÅŸbakanÄ±mÄ±zÄ±n belirttiÄŸi gibi, geÃ§miÅŸleri ne olursa olsun, dini inanÃ§larÄ± ne olursa olsun Kanada bÃ¼tÃ¼n gelen herkesi kabul etmeye devam edecektir." dedi.

BaÅŸkan GÃ¶rmez, aÃ§Ä±klamalarÄ±n ardÄ±ndan bir gazetecinin ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n yedi MÃ¼slÃ¼man Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¼lkeye giriÅŸine kÄ±sÄ±tlama koymasÄ±yla ilgili deÄŸerlendirmesini sormasÄ± Ã¼zerine, ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"BazÄ± iyilikler ve gÃ¼zellikler gÃ¶rÃ¼yoruz ki genellemeler yapmaktan bizi men ediyor. Hasseten bazÄ± insanlarÄ±n kitleler halinde havaalanlarÄ±na akÄ±n ederek, oraya sÄ±ÄŸÄ±nan insanlara sahip Ã§Ä±kmasÄ± son derece Ã¶nemlidir. DolayÄ±sÄ±yla bu tÃ¼r ayrÄ±mcÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nce ve politikalarÄ±n toplumlarda makes bulmayacaÄŸÄ±na dair bize umut veriyor. Bence bu umutlarÄ± yÃ¼kseltmek ve Ã§oÄŸaltmak gerekir."



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Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, Kanada'da camiye yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yla ilgili bu tÃ¼r saldÄ±rÄ±larÄ±n sadece Kanada'da gerÃ§ekleÅŸmediÄŸini, Avrupa'da geÃ§en yÄ±l 356 caminin saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
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