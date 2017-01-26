DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
20:47, 31 Ocak 2017 SalÄ±
Avrupa
19:25, 31 Ocak 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Brexit yasasÄ±nÄ±n ikinci tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸladÄ±
Brexit yasasÄ±nÄ±n ikinci tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸladÄ±

Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine ABâ€™den ayrÄ±lma sÃ¼recini baÅŸlatacak 50. maddeyi iÅŸletme yetkisini devretmeyi Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n 2. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiliz parlamentosuÂ Ã¼lkenin Avrupa BirliÄŸiâ€™nden (AB) ayrÄ±lma (Brexit) sÃ¼recini baÅŸlatacak 50. maddeyi iÅŸletme yetkisinin hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶renÂ yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n 2. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸladÄ±.

Anayasa Mahkemesinin, Brexit sÃ¼recini resmen baÅŸlatacak Lizbon AnlaÅŸmasÄ±â€™nÄ±n 50. maddesinin iÅŸletilmesinin parlamentonun onayÄ±yla olmasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ± Ã¼zerine hÃ¼kÃ¼met geÃ§en hafta, bu yetkinin bakanlar kuruluna devredilmesini Ã¶ngÃ¶ren bir yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± parlamentoya sunmuÅŸtu.

Ä°lk tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri geÃ§en hafta yapÄ±lan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n 2. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine bugÃ¼n baÅŸlandÄ±.

Ä°ngiliz parlamentosuna sunulmuÅŸ gelmiÅŸ geÃ§miÅŸ en kÄ±sa yasa tasarÄ±larÄ±ndan biri olarak nitelendirilen metin 2 maddeden oluÅŸuyor ve sadece yetki devrini iÃ§eriyor.

"HALK KARARINI VERDÄ°"

Yasa tasarÄ±sÄ±yla ilgili olarak hÃ¼kÃ¼metin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ parlamentoya sunanÂ Brexit BakanÄ± David Davis, "Bu yasa tasarÄ±sÄ± Ä°ngiltereâ€™nin ABâ€™den ayrÄ±lÄ±p ayrÄ±lmamasÄ±yla veya nasÄ±l bir yol izleyerek ayrÄ±lmasÄ±yla ilgili deÄŸil. Sadece parlamentonun halkÄ±n zaten verdiÄŸi bir kararÄ± hayata geÃ§irmesi iÃ§in yetkilendirilmesini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor." diye konuÅŸtu.

Halka ABâ€™den ayrÄ±lmayÄ± isteyip istemediÄŸinin geÃ§en yÄ±l 23 Haziranâ€™da yapÄ±lan referandumla sorulduÄŸunu ve halkÄ±n ayrÄ±lma kararÄ± verdiÄŸini anÄ±msatan Davis, "Bu yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n kalbinde Ã§ok basit bir soru yer alÄ±yor: Halka gÃ¼veniyor muyuz yoksa gÃ¼venmiyor muyuz? Demokratik irade aÃ§Ä±k ve net. Biz ÅŸimdi referandum sonucunun gereÄŸini yerine getiriyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

YASAMA PROSEDÃœRÃœ

Yasa komisyon aÅŸamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 3. kez gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lerek oylanacak ve parlamentonun Ã¼st kanadÄ±nÄ± teÅŸkil eden Lordlar KamarasÄ±â€™na gÃ¶nderilecek.

Lordlar KamarasÄ±nda yasada herhangi bir deÄŸiÅŸiklik istenirse metin yeniden Avam KamarasÄ±na gÃ¶nderilecek ve gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼p oylanarak Lordlara iade edilecek. LordlarÄ±n deÄŸiÅŸiklik talepleri devam ettiÄŸi sÃ¼recek yasa iki kanat arasÄ±nda gidip gelmeye devam edecek.

LordlarÄ±n onayÄ±nÄ± almasÄ± halinde yasa son onay ve yÃ¼rÃ¼rlÃ¼k iÃ§in kraliÃ§eye sunulacak.

HÃ¼kÃ¼met yasanÄ±n en geÃ§ 7 Mart itibarÄ±yla yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesini hedefliyor. BÃ¶ylece BaÅŸbakan Theresa May, 9-10 Mart tarihlerinde BrÃ¼kselâ€™deki AB zirvesinde 50. maddenin iÅŸletilmesi iÃ§in resmi bildirimini yapabilecek. May, daha Ã¶nce 50. maddenin mart sonundan Ã¶nce iÅŸletileceÄŸini vaat etmiÅŸti.

50. maddenin iÅŸletilmesinin ardÄ±ndan resmi olarak baÅŸlayacak mÃ¼zakere sÃ¼reciyle Ä°ngiltere 2 yÄ±l iÃ§inde AB'den ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olacak.



Ä°lgili Konular Brexit yasasÄ± Ä°ngiltere
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

Avrupa Haberleri
AP'den Le Pen'e gece yarÄ±sÄ±na kadar mÃ¼hlet
AP'den Le Pen'e gece yarÄ±sÄ±na kadar mÃ¼hlet

Avrupa Parlamentosu, Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lider Le Pen'in, bu gece yarÄ±sÄ±na kadar AP'de danÄ±ÅŸmanÄ± olarak gÃ¶sterdiÄŸi ancak kendi seÃ§im kampanyasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiye Ã¶denen 296 bin avroluk danÄ±ÅŸmanlÄ±k Ã¼cretini iade etmesini istiyor
ABD'den Suriye Arap Koalisyonu'na zÄ±rhlÄ± araÃ§
ABD'den Suriye Arap Koalisyonu'na zÄ±rhlÄ± araÃ§

Pentagon, Suriye Arap Koalisyonu'na zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±n verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
Avrupa BirliÄŸi'nde Trump endiÅŸesi
Avrupa BirliÄŸi'nde Trump endiÅŸesi

AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, "Yeni ABD yÃ¶netiminin endiÅŸe verici aÃ§Ä±klamalarÄ± hepimizin geleceÄŸini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemez hale getiriyor" dedi
Brexit yasasÄ±nÄ±n ikinci tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸladÄ±
Brexit yasasÄ±nÄ±n ikinci tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸladÄ±

Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine ABâ€™den ayrÄ±lma sÃ¼recini baÅŸlatacak 50. maddeyi iÅŸletme yetkisini devretmeyi Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n 2. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±
Yunanistan'daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda Ã¶len bebek defnedildi
Yunanistan'daki sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda Ã¶len bebek defnedildi

Yunanistan'daki Ritsona sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda rahatsÄ±zlanan ve kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Suriyeli iki aylÄ±k bebek, Halkida MezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verildi
AB Ukrayna'daki Ã§atÄ±ÅŸmalar ateÅŸkesin aÃ§Ä±kÃ§a ihlalidir
AB: Ukrayna'daki Ã§atÄ±ÅŸmalar ateÅŸkesin aÃ§Ä±kÃ§a ihlalidir

Avrupa BirliÄŸi, Ukrayna'nÄ±n doÄŸusunda yoÄŸunlaÅŸan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ateÅŸkesi ihale ettiÄŸini ve derhal durdurulmasÄ±nÄ± istedi
Hamas Yerel seÃ§im kararÄ± kabul edilemez
Hamas: Yerel seÃ§im kararÄ± kabul edilemez

Hamas, Filistin'de yerel seÃ§imlerin 13 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin kararÄ±n kabul edilemez ve geÃ§ersiz olduÄŸunu, bÃ¶lÃ¼nmeyi derinleÅŸtiren kararÄ±n Filistinlilerin Ã§Ä±karÄ±na olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Bulgaristan'da gaz maskeli protesto
Bulgaristan'da gaz maskeli protesto

Bulgaristan'da Ã§evreciler heykellere gaz maskeleri taktÄ±
ABD'de beÅŸ yaÅŸÄ±ndaki gÃ¶Ã§men Ã§ocuÄŸa kelepÃ§e
ABD'de beÅŸ yaÅŸÄ±ndaki gÃ¶Ã§men Ã§ocuÄŸa kelepÃ§e

ABD vatandaÅŸÄ± olan Ä°ran kÃ¶kenli 5 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuk havalimanÄ±nda 5 saat boyunca kelepÃ§eli tutuldu
Fas KralÄ± 33 yÄ±l sonra Afrika BirliÄŸi Zirvesi'ne katÄ±ldÄ±
Fas KralÄ±, 33 yÄ±l sonra Afrika BirliÄŸi Zirvesi'ne katÄ±ldÄ±

Kral 6. Muhammed, 33 yÄ±l sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Afrika BirliÄŸi zirvesinde "En sonunda evimdeyim ve sizleri gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m iÃ§in mutluyum"
Ä°srail'den Hamas'a saldÄ±rÄ± tehdidi
Ä°srail'den Hamas'a saldÄ±rÄ± tehdidi

Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, sÄ±nÄ±rdaki yerleÅŸim yerlerinde yaÅŸanan "gÃ¶rece sakinliÄŸin aldatÄ±cÄ± olduÄŸunu" ve "Hamas ile aralarÄ±nda her an yeni bir silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n Ã§Ä±kabileceÄŸini" iddia etti
Trump'un gÃ¶Ã§men kararÄ±na Rusya'dan destek
Trump'un gÃ¶Ã§men kararÄ±na Rusya'dan destek

Trump'Ä±n 7 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ±na uyguladÄ±ÄŸÄ± vize yasaÄŸÄ±na bir destek de Rusya'dan geldi
Suriye'de Barada Vadisi'nde tahliyeler tamamlandÄ±
Suriye'de Barada Vadisi'nde tahliyeler tamamlandÄ±

Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Barada Vadisi'nden Ã§Ä±kmak zorunda kalan yaralÄ± muhalifler ve sivillerin bulunduÄŸu son kafile Ä°dlib kÄ±rsalÄ±na ulaÅŸtÄ±
Trump'tan Ruslar aleyhine vize kararÄ±
Trump'tan Ruslar aleyhine vize kararÄ±

ABDâ€™nin diplomatik Ã§alÄ±ÅŸanlar, diÄŸer bazÄ± resmi Ã§alÄ±ÅŸanlar, yine aynÄ± kategoride vize almak isteyen ve eski vizesinin bitiÅŸ tarihinden 12 aydan az bir zaman geÃ§en kiÅŸiler dÄ±ÅŸÄ±nda herkesin mÃ¼lakata girmesini zorunlu hale getirdiÄŸi kaydedildi
Filistin'de yerel seÃ§im tarihi aÃ§Ä±klandÄ±
Filistin'de yerel seÃ§im tarihi aÃ§Ä±klandÄ±

Filistin'de Bakanlar Kurulu, yerel seÃ§imlerin 13 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ±na karar verdi
Fransa-Ä°ran dostluÄŸu artÄ±yor
Fransa-Ä°ran dostluÄŸu artÄ±yor

Fransa ve Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Tahran'da biraraya gelerek iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±

Haberler

Trump'u davet eden May'e tepkiler artÄ±yor
Trump'u davet eden May'e tepkiler artÄ±yor

BirleÅŸik KrallÄ±k'ta 'Brexit' zirvesi
BirleÅŸik KrallÄ±k'ta 'Brexit' zirvesi

Ä°ngiltere'de Trump karÅŸÄ±tÄ± 1 milyon imza
Ä°ngiltere'de Trump karÅŸÄ±tÄ± 1 milyon imza

YÄ±ldÄ±rÄ±m, Theresa May'i resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±
YÄ±ldÄ±rÄ±m Theresa May'i resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±ladÄ±

ErdoÄŸan, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'i kabul etti
ErdoÄŸan Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May'i kabul etti

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May TÃ¼rkiye'de
Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May TÃ¼rkiye'de

YÃ¼ksek Mahkeme'nin Brexit kararÄ± ve muhtemel senaryolar | ANALÄ°Z
YÃ¼ksek Mahkeme'nin Brexit kararÄ± ve muhtemel senaryolar ANALÄ°Z

Hammond: Ä°ngiltereâ€™yi azarlama dÃ¶nemi artÄ±k geride kaldÄ±!
Hammond Ä°ngiltere yi azarlama dÃ¶nemi artÄ±k geride kaldÄ±






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 