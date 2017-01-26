19:25, 31 Ocak 2017 SalÄ±

Brexit yasasÄ±nÄ±n ikinci tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiliz parlamentosuÂ Ã¼lkenin Avrupa BirliÄŸiâ€™nden (AB) ayrÄ±lma (Brexit) sÃ¼recini baÅŸlatacak 50. maddeyi iÅŸletme yetkisinin hÃ¼kÃ¼mete devredilmesini Ã¶ngÃ¶renÂ yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n 2. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸladÄ±.

Anayasa Mahkemesinin, Brexit sÃ¼recini resmen baÅŸlatacak Lizbon AnlaÅŸmasÄ±â€™nÄ±n 50. maddesinin iÅŸletilmesinin parlamentonun onayÄ±yla olmasÄ± gerektiÄŸi yÃ¶nÃ¼ndeki kararÄ± Ã¼zerine hÃ¼kÃ¼met geÃ§en hafta, bu yetkinin bakanlar kuruluna devredilmesini Ã¶ngÃ¶ren bir yasa tasarÄ±sÄ±nÄ± parlamentoya sunmuÅŸtu.

Ä°lk tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri geÃ§en hafta yapÄ±lan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n 2. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine bugÃ¼n baÅŸlandÄ±.

Ä°ngiliz parlamentosuna sunulmuÅŸ gelmiÅŸ geÃ§miÅŸ en kÄ±sa yasa tasarÄ±larÄ±ndan biri olarak nitelendirilen metin 2 maddeden oluÅŸuyor ve sadece yetki devrini iÃ§eriyor.

"HALK KARARINI VERDÄ°"

Yasa tasarÄ±sÄ±yla ilgili olarak hÃ¼kÃ¼metin gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ parlamentoya sunanÂ Brexit BakanÄ± David Davis, "Bu yasa tasarÄ±sÄ± Ä°ngiltereâ€™nin ABâ€™den ayrÄ±lÄ±p ayrÄ±lmamasÄ±yla veya nasÄ±l bir yol izleyerek ayrÄ±lmasÄ±yla ilgili deÄŸil. Sadece parlamentonun halkÄ±n zaten verdiÄŸi bir kararÄ± hayata geÃ§irmesi iÃ§in yetkilendirilmesini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor." diye konuÅŸtu.

Halka ABâ€™den ayrÄ±lmayÄ± isteyip istemediÄŸinin geÃ§en yÄ±l 23 Haziranâ€™da yapÄ±lan referandumla sorulduÄŸunu ve halkÄ±n ayrÄ±lma kararÄ± verdiÄŸini anÄ±msatan Davis, "Bu yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n kalbinde Ã§ok basit bir soru yer alÄ±yor: Halka gÃ¼veniyor muyuz yoksa gÃ¼venmiyor muyuz? Demokratik irade aÃ§Ä±k ve net. Biz ÅŸimdi referandum sonucunun gereÄŸini yerine getiriyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

YASAMA PROSEDÃœRÃœ

Yasa komisyon aÅŸamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 3. kez gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lerek oylanacak ve parlamentonun Ã¼st kanadÄ±nÄ± teÅŸkil eden Lordlar KamarasÄ±â€™na gÃ¶nderilecek.

Lordlar KamarasÄ±nda yasada herhangi bir deÄŸiÅŸiklik istenirse metin yeniden Avam KamarasÄ±na gÃ¶nderilecek ve gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lÃ¼p oylanarak Lordlara iade edilecek. LordlarÄ±n deÄŸiÅŸiklik talepleri devam ettiÄŸi sÃ¼recek yasa iki kanat arasÄ±nda gidip gelmeye devam edecek.

LordlarÄ±n onayÄ±nÄ± almasÄ± halinde yasa son onay ve yÃ¼rÃ¼rlÃ¼k iÃ§in kraliÃ§eye sunulacak.

HÃ¼kÃ¼met yasanÄ±n en geÃ§ 7 Mart itibarÄ±yla yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesini hedefliyor. BÃ¶ylece BaÅŸbakan Theresa May, 9-10 Mart tarihlerinde BrÃ¼kselâ€™deki AB zirvesinde 50. maddenin iÅŸletilmesi iÃ§in resmi bildirimini yapabilecek. May, daha Ã¶nce 50. maddenin mart sonundan Ã¶nce iÅŸletileceÄŸini vaat etmiÅŸti.

50. maddenin iÅŸletilmesinin ardÄ±ndan resmi olarak baÅŸlayacak mÃ¼zakere sÃ¼reciyle Ä°ngiltere 2 yÄ±l iÃ§inde AB'den ayrÄ±lmÄ±ÅŸ olacak.