Ã‡avuÅŸoÄŸlu: FETÃ–'den her yerde hesap sormaya devam edeceÄŸiz

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden (FETÃ–) sadece TÃ¼rkiye iÃ§inde deÄŸil her yerde hesap sormaya devam edeceÄŸiz Ã§Ã¼nkÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin yeri bu tÃ¼r Ã¼lkeler deÄŸildir. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ancak daÄŸlarda barÄ±nabilir." dedi.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Paraguay temaslarÄ± kapsamÄ±nda Paraguay DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Eladio Loizaga ile ikili ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi.
YaklaÅŸÄ±k 1,5 saat sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan iki mevkidaÅŸ, "Dostluk ve Ä°ÅŸbirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±" ile "Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±"nÄ± imzaladÄ±.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu, 15 Temmuz FETÃ– darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Paraguay hÃ¼kÃ¼metinin TÃ¼rkiye ile dayanÄ±ÅŸmasÄ± ve TÃ¼rkiye'nin FETÃ–'nÃ¼n dÄ±ÅŸ baÄŸlantÄ±larÄ±yla mÃ¼cadelesine destek vermesinden dolayÄ± Paraguay'a teÅŸekkÃ¼r ettiklerini bildirdi.
Paraguay DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Eladio Loizaga da konuÅŸmasÄ±nda Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na ziyareti iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederek, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri her alanda artÄ±rmayÄ± hedeflediklerinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.
Loizaga, bugÃ¼n imzalanan anlaÅŸmalarÄ±n iÅŸ birliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ± yolunda Ã¶nemli bir adÄ±m olduÄŸunu da vurguladÄ±.
MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rk basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada da, Paraguay'Ä±n potansiyeli yÃ¼ksek bir Ã¼lke olduÄŸuna iÅŸaret ederek, bunu yerinde de gÃ¶rdÃ¼klerini ve iÅŸ birliÄŸini artÄ±rmayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede ikili anlaÅŸmalar imzaladÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "THY ile Paraguay havayollarÄ± arasÄ±nda code share (ortak uÃ§uÅŸ) anlaÅŸmasÄ± mÃ¼zakereleri devam ediyordu. BugÃ¼n bizim ziyaretimiz sÄ±rasÄ±nda dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± imzaladÄ± ve mektubu da bize verdi. TÃ¼rk Hava YollarÄ±'na da hayÄ±rlÄ± olsun. Biliyorsunuz THY Latin Amerika coÄŸrafyasÄ±nda uÃ§uÅŸ ve destinasyon sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmak istiyor. Biz de dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± olarak elimizden gelen her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi TÃ¼rk Hava YollarÄ±mÄ±za veriyoruz." dedi.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede bÃ¶lgesel konularÄ± ve ikili iliÅŸkileri ele aldÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Ä°ki Ã¼lkede karÅŸÄ±lÄ±klÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik aÃ§ma kararÄ± aldÄ±k. OnlarÄ±n daha Ã¶nce Ã¶nerisi vardÄ±." diye konuÅŸtu.
Paraguay'Ä±n 15 Temmuz FETÃ– darbe giriÅŸimi sonra TÃ¼rkiye'ye Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ destek verdiÄŸini dile getiren DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"New York'ta kendisine (Loizaga) burada FETÃ– baÄŸlantÄ±lÄ± kiÅŸi ve kurumlarla ilgili bilgi sunmuÅŸtum. Ã‡ok yakÄ±ndan takip ediyorlar tÃ¼m kurumlarÄ±yla beraber. O konuda bilgi verdi. Yine gÃ¼ncellenmiÅŸ listeyi kendisine bugÃ¼n verdim. Burada FETÃ–'ye karÅŸÄ± iÅŸ birliÄŸimiz artarak devam edecek. FETÃ– nerede olursa olsun peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden sadece TÃ¼rkiye iÃ§inde deÄŸil her yerde hesap sormaya devam edeceÄŸiz Ã§Ã¼nkÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin yeri bu tÃ¼r Ã¼lkeler deÄŸildir. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ancak daÄŸlarda barÄ±nabilir. Åžehirler deÄŸildir, demokratik medeni Ã¼lkeler deÄŸildir. Paraguay'Ä±n da bu konuda hassas olduÄŸunu gÃ¶rmek ayrÄ±ca bizi mutlu etti."
MuÅŸ'ta sosyal medya Ã¼zerinden Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± ve Ã¶rgÃ¼tsel faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri tespit edilen 24 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden sadece TÃ¼rkiye iÃ§inde deÄŸil her yerde hesap sormaya devam edeceÄŸiz" dedi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, Kanada'da camiye yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yla ilgili bu tÃ¼r saldÄ±rÄ±larÄ±n sadece Kanada'da gerÃ§ekleÅŸmediÄŸini, Avrupa'da geÃ§en yÄ±l 356 caminin saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± YÃ¼ksekdaÄŸ hakkÄ±nda 30 yÄ±ldan 83 yÄ±la kadar hapis istemiyle hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi
Kocaeli'nin KandÄ±ra ilÃ§esi Karadeniz kÄ±yÄ±sÄ±nda Ã§ok sayÄ±da hamsi ve istavrit kÄ±yÄ±ya vurdu. BabalÄ± sahilinde vatandaÅŸlar, poÅŸet ve kovalarÄ±nÄ± alarak sahile vuran balÄ±klarÄ± topladÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n Ä°stanbul Ãœniversitesindeki akademik yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rlanan ikinci iddianamede, aralarÄ±nda CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun eski baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± GÃ¼rsul'un da bulunduÄŸu 40 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda '15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi
ÅžanlÄ±urfa'da 10 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ±nda 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 8 kiÅŸi yaralandÄ±
Hakkari-ÅžÄ±rnak karayolu yoÄŸun kar sebebiyle ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±
DiyarbakÄ±r'da Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi
ElazÄ±ÄŸ'da 61 askeri personel hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame tamamlandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n Ä°stanbul'daki polis okullarÄ± yapÄ±lanmasÄ±nda "aÄŸabeylik" yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 38 kiÅŸiden 17'si tutuklandÄ±
BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM) baÄŸlÄ± bir mahkemenin aldÄ±ÄŸÄ± kararda, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan TÃ¼rk hakim ve diplomat AydÄ±n Sefa Akayâ€™Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'ye Ã§aÄŸrÄ±da bulunuldu.
Malatya'da FETÃ– kapsamÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen 17 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Eski DanÄ±ÅŸtay Ã¼yesi ErtuÄŸrul ArslanoÄŸlu, (FETÃ–) darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklandÄ±.
Milli GÃ¼venlik Kurulunun 2017 yÄ±lÄ±ndaki ilk toplantÄ±sÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸladÄ±
OsmanlÄ± dÃ¶nemine ait 150 yÄ±llÄ±k el yazmasÄ± Kur'an-Ä± Kerimleri satmaya Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 5 kiÅŸi yakalandÄ±