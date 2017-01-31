19:32, 31 Ocak 2017 SalÄ±

Ã‡avuÅŸoÄŸlu: FETÃ–'den her yerde hesap sormaya devam edeceÄŸiz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden (FETÃ–) sadece TÃ¼rkiye iÃ§inde deÄŸil her yerde hesap sormaya devam edeceÄŸiz Ã§Ã¼nkÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin yeri bu tÃ¼r Ã¼lkeler deÄŸildir. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ancak daÄŸlarda barÄ±nabilir." dedi.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Paraguay temaslarÄ± kapsamÄ±nda Paraguay DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Eladio Loizaga ile ikili ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸme gerÃ§ekleÅŸtirdi.

YaklaÅŸÄ±k 1,5 saat sÃ¼ren gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan iki mevkidaÅŸ, "Dostluk ve Ä°ÅŸbirliÄŸi AnlaÅŸmasÄ±" ile "Hava UlaÅŸtÄ±rma AnlaÅŸmasÄ±"nÄ± imzaladÄ±.

Ã‡avuÅŸoÄŸlu, 15 Temmuz FETÃ– darbe giriÅŸimi sonrasÄ± Paraguay hÃ¼kÃ¼metinin TÃ¼rkiye ile dayanÄ±ÅŸmasÄ± ve TÃ¼rkiye'nin FETÃ–'nÃ¼n dÄ±ÅŸ baÄŸlantÄ±larÄ±yla mÃ¼cadelesine destek vermesinden dolayÄ± Paraguay'a teÅŸekkÃ¼r ettiklerini bildirdi.

Paraguay DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Eladio Loizaga da konuÅŸmasÄ±nda Ã‡avuÅŸoÄŸlu'na ziyareti iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederek, iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri her alanda artÄ±rmayÄ± hedeflediklerinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

Loizaga, bugÃ¼n imzalanan anlaÅŸmalarÄ±n iÅŸ birliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ± yolunda Ã¶nemli bir adÄ±m olduÄŸunu da vurguladÄ±.

"FETÃ– NEREDE OLURSA OLSUN PEÅžÄ°NÄ° BIRAKMAYACAÄžIZ"

MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rk basÄ±n mensuplarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada da, Paraguay'Ä±n potansiyeli yÃ¼ksek bir Ã¼lke olduÄŸuna iÅŸaret ederek, bunu yerinde de gÃ¶rdÃ¼klerini ve iÅŸ birliÄŸini artÄ±rmayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede ikili anlaÅŸmalar imzaladÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "THY ile Paraguay havayollarÄ± arasÄ±nda code share (ortak uÃ§uÅŸ) anlaÅŸmasÄ± mÃ¼zakereleri devam ediyordu. BugÃ¼n bizim ziyaretimiz sÄ±rasÄ±nda dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ± imzaladÄ± ve mektubu da bize verdi. TÃ¼rk Hava YollarÄ±'na da hayÄ±rlÄ± olsun. Biliyorsunuz THY Latin Amerika coÄŸrafyasÄ±nda uÃ§uÅŸ ve destinasyon sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmak istiyor. Biz de dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± olarak elimizden gelen her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi TÃ¼rk Hava YollarÄ±mÄ±za veriyoruz." dedi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede bÃ¶lgesel konularÄ± ve ikili iliÅŸkileri ele aldÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Ä°ki Ã¼lkede karÅŸÄ±lÄ±klÄ± bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilik aÃ§ma kararÄ± aldÄ±k. OnlarÄ±n daha Ã¶nce Ã¶nerisi vardÄ±." diye konuÅŸtu.

Paraguay'Ä±n 15 Temmuz FETÃ– darbe giriÅŸimi sonra TÃ¼rkiye'ye Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ destek verdiÄŸini dile getiren DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"New York'ta kendisine (Loizaga) burada FETÃ– baÄŸlantÄ±lÄ± kiÅŸi ve kurumlarla ilgili bilgi sunmuÅŸtum. Ã‡ok yakÄ±ndan takip ediyorlar tÃ¼m kurumlarÄ±yla beraber. O konuda bilgi verdi. Yine gÃ¼ncellenmiÅŸ listeyi kendisine bugÃ¼n verdim. Burada FETÃ–'ye karÅŸÄ± iÅŸ birliÄŸimiz artarak devam edecek. FETÃ– nerede olursa olsun peÅŸini bÄ±rakmayacaÄŸÄ±z. Bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden sadece TÃ¼rkiye iÃ§inde deÄŸil her yerde hesap sormaya devam edeceÄŸiz Ã§Ã¼nkÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin yeri bu tÃ¼r Ã¼lkeler deÄŸildir. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri ancak daÄŸlarda barÄ±nabilir. Åžehirler deÄŸildir, demokratik medeni Ã¼lkeler deÄŸildir. Paraguay'Ä±n da bu konuda hassas olduÄŸunu gÃ¶rmek ayrÄ±ca bizi mutlu etti."