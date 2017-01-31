19:50, 31 Ocak 2017 SalÄ±

Avrupa BirliÄŸi'nde Trump endiÅŸesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ±Â Donald Tusk, DonaldÂ TrumpÂ yÃ¶netimindekiÂ ABD'den gelen "endiÅŸe verici" aÃ§Ä±klamalarÄ±nÂ Avrupa'nÄ±n geleceÄŸini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemez hale getirdiÄŸini, son 70 yÄ±llÄ±kÂ dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ± sorgulayan Washington'Ä±n AB'yi zor duruma bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Tusk, 3 Åžubat'ta Malta'da yapÄ±lacak gayri resmi AB zirvesi Ã¶ncesi, AB'den ayrÄ±lma kararÄ± alan Ä°ngiltere hariÃ§ Ã¼ye Ã¼lkelerin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±na birliÄŸin geleceÄŸine iliÅŸkin mektup gÃ¶nderdi. Mektubunda bÃ¶lÃ¼nmeye karÅŸÄ± birlik Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan Tusk, AB'nin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu tehditleri sÄ±raladÄ±.

Ä°lk tehdidin dÄ±ÅŸarÄ±dan geldiÄŸini kaydeden Tusk, bunlar arasÄ±nda "gittikÃ§e Ã¶zellikle de denizlerde iddialÄ± hale gelen Ã‡in, Rusya'nÄ±n Ukrayna ve komÅŸularÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rgan politikasÄ± ile "radikal Ä°slam'"Ä±n Ã¶nemli bir rol oynadÄ±ÄŸÄ± OrtadoÄŸu'da ve Afrika'daki endiÅŸe verici savaÅŸlar, terÃ¶r ve anarÅŸiyi" sÄ±raladÄ±.

Yeni ABD yÃ¶netiminin endiÅŸe verici aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n da Avrupa'daki herkesin geleceÄŸini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemez hale getirdiÄŸini belirten Tusk, "Tarihimizde ilk kez, giderek artan bir ÅŸekilde Ã§oklu dÄ±ÅŸ dÃ¼nyada, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi aÃ§Ä±kÃ§a Avrupa karÅŸÄ±tÄ± ya da en iyi tabirle Avrupa'ya ÅŸÃ¼pheyle bakar hale geliyor. Ã–zellikle Washington'daki deÄŸiÅŸim, AB'yi zor durumda bÄ±rakÄ±yor; yeni yÃ¶netim, Amerikan dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ±n son 70 yÄ±lÄ±nÄ± sorgular gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor." ifadesini kullandÄ±.Â

TRUMP Ä°Ã‡Ä°N AB, ALMANYA'NIN BÄ°R ARACI

20 Ocak'ta gÃ¶reve gelen Trump, seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda sÄ±k sÄ±k NATO'nun AvrupalÄ± mÃ¼ttefiklerinin savunma harcamalarÄ±nÄ± artÄ±rmasÄ± gerektiÄŸini belirtmiÅŸ ve ABD ile AB arasÄ±nda serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± yapÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± olduÄŸunu dile getirmiÅŸti.

AralarÄ±nda Tusk'un da olduÄŸu AB kurumlarÄ±nÄ±n yÃ¶neticileri Trump'Ä±n seÃ§im zaferinin ardÄ±ndan kutlama mesajÄ± gÃ¶ndererek, gÃ¶reve baÅŸlamamasÄ±na raÄŸmen AB Liderler Zirvesine davet etmiÅŸti. Ancak, Trump AralÄ±k ayÄ±ndaki zirveye gelmediÄŸi gibi, AB kurumlarÄ±nÄ±n yÃ¶neticilerinden ziyade Avrupa iÃ§indeki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± liderlerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.

AB'den ayrÄ±lma kararÄ± alan Ä°ngiltere ile serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± yapmak istediÄŸinin de sinyalini veren Trump, Ä°ngiltereâ€™nin birlikten ayrÄ±lma kararÄ±yla son derece zekice davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¼lkenin Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolunda mÃ¼kemmel ÅŸekilde ilerlediÄŸini savunmuÅŸtu. Trump, AB'yi ise "Almanya'nÄ±n bir aracÄ±" olarak nitelemiÅŸti.Â