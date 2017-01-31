Avrupa BirliÄŸi'nde Trump endiÅŸesi

Avrupa BirliÄŸiÂ (AB) Konseyi BaÅŸkanÄ±Â Donald Tusk, DonaldÂ TrumpÂ yÃ¶netimindekiÂ ABD'den gelen "endiÅŸe verici" aÃ§Ä±klamalarÄ±nÂ Avrupa'nÄ±n geleceÄŸini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemez hale getirdiÄŸini, son 70 yÄ±llÄ±kÂ dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ± sorgulayan Washington'Ä±n AB'yi zor duruma bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Tusk, 3 Åžubat'ta Malta'da yapÄ±lacak gayri resmi AB zirvesi Ã¶ncesi, AB'den ayrÄ±lma kararÄ± alan Ä°ngiltere hariÃ§ Ã¼ye Ã¼lkelerin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±na birliÄŸin geleceÄŸine iliÅŸkin mektup gÃ¶nderdi. Mektubunda bÃ¶lÃ¼nmeye karÅŸÄ± birlik Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan Tusk, AB'nin karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu tehditleri sÄ±raladÄ±.
Ä°lk tehdidin dÄ±ÅŸarÄ±dan geldiÄŸini kaydeden Tusk, bunlar arasÄ±nda "gittikÃ§e Ã¶zellikle de denizlerde iddialÄ± hale gelen Ã‡in, Rusya'nÄ±n Ukrayna ve komÅŸularÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rgan politikasÄ± ile "radikal Ä°slam'"Ä±n Ã¶nemli bir rol oynadÄ±ÄŸÄ± OrtadoÄŸu'da ve Afrika'daki endiÅŸe verici savaÅŸlar, terÃ¶r ve anarÅŸiyi" sÄ±raladÄ±.
Yeni ABD yÃ¶netiminin endiÅŸe verici aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n da Avrupa'daki herkesin geleceÄŸini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemez hale getirdiÄŸini belirten Tusk, "Tarihimizde ilk kez, giderek artan bir ÅŸekilde Ã§oklu dÄ±ÅŸ dÃ¼nyada, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi aÃ§Ä±kÃ§a Avrupa karÅŸÄ±tÄ± ya da en iyi tabirle Avrupa'ya ÅŸÃ¼pheyle bakar hale geliyor. Ã–zellikle Washington'daki deÄŸiÅŸim, AB'yi zor durumda bÄ±rakÄ±yor; yeni yÃ¶netim, Amerikan dÄ±ÅŸ politikasÄ±nÄ±n son 70 yÄ±lÄ±nÄ± sorgular gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor." ifadesini kullandÄ±.Â
20 Ocak'ta gÃ¶reve gelen Trump, seÃ§im kampanyasÄ± sÄ±rasÄ±nda sÄ±k sÄ±k NATO'nun AvrupalÄ± mÃ¼ttefiklerinin savunma harcamalarÄ±nÄ± artÄ±rmasÄ± gerektiÄŸini belirtmiÅŸ ve ABD ile AB arasÄ±nda serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± yapÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± olduÄŸunu dile getirmiÅŸti.
AralarÄ±nda Tusk'un da olduÄŸu AB kurumlarÄ±nÄ±n yÃ¶neticileri Trump'Ä±n seÃ§im zaferinin ardÄ±ndan kutlama mesajÄ± gÃ¶ndererek, gÃ¶reve baÅŸlamamasÄ±na raÄŸmen AB Liderler Zirvesine davet etmiÅŸti. Ancak, Trump AralÄ±k ayÄ±ndaki zirveye gelmediÄŸi gibi, AB kurumlarÄ±nÄ±n yÃ¶neticilerinden ziyade Avrupa iÃ§indeki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± liderlerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.
AB'den ayrÄ±lma kararÄ± alan Ä°ngiltere ile serbest ticaret anlaÅŸmasÄ± yapmak istediÄŸinin de sinyalini veren Trump, Ä°ngiltereâ€™nin birlikten ayrÄ±lma kararÄ±yla son derece zekice davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã¼lkenin Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolunda mÃ¼kemmel ÅŸekilde ilerlediÄŸini savunmuÅŸtu. Trump, AB'yi ise "Almanya'nÄ±n bir aracÄ±" olarak nitelemiÅŸti.Â
Avrupa Parlamentosu, Fransa'da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± lider Le Pen'in, bu gece yarÄ±sÄ±na kadar AP'de danÄ±ÅŸmanÄ± olarak gÃ¶sterdiÄŸi ancak kendi seÃ§im kampanyasÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiye Ã¶denen 296 bin avroluk danÄ±ÅŸmanlÄ±k Ã¼cretini iade etmesini istiyor
Pentagon, Suriye Arap Koalisyonu'na zÄ±rhlÄ± araÃ§larÄ±n verildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Tusk, "Yeni ABD yÃ¶netiminin endiÅŸe verici aÃ§Ä±klamalarÄ± hepimizin geleceÄŸini bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de Ã¶ngÃ¶rÃ¼lemez hale getiriyor" dedi
Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metine ABâ€™den ayrÄ±lma sÃ¼recini baÅŸlatacak 50. maddeyi iÅŸletme yetkisini devretmeyi Ã¶ngÃ¶ren yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n 2. tur gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÅŸlandÄ±
Yunanistan'daki Ritsona sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± kampÄ±nda rahatsÄ±zlanan ve kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Suriyeli iki aylÄ±k bebek, Halkida MezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verildi
Avrupa BirliÄŸi, Ukrayna'nÄ±n doÄŸusunda yoÄŸunlaÅŸan Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ateÅŸkesi ihale ettiÄŸini ve derhal durdurulmasÄ±nÄ± istedi
Hamas, Filistin'de yerel seÃ§imlerin 13 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin kararÄ±n kabul edilemez ve geÃ§ersiz olduÄŸunu, bÃ¶lÃ¼nmeyi derinleÅŸtiren kararÄ±n Filistinlilerin Ã§Ä±karÄ±na olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
ABD vatandaÅŸÄ± olan Ä°ran kÃ¶kenli 5 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuk havalimanÄ±nda 5 saat boyunca kelepÃ§eli tutuldu
Kral 6. Muhammed, 33 yÄ±l sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Afrika BirliÄŸi zirvesinde "En sonunda evimdeyim ve sizleri gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m iÃ§in mutluyum"
Ä°srail Savunma BakanÄ± Liberman, sÄ±nÄ±rdaki yerleÅŸim yerlerinde yaÅŸanan "gÃ¶rece sakinliÄŸin aldatÄ±cÄ± olduÄŸunu" ve "Hamas ile aralarÄ±nda her an yeni bir silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n Ã§Ä±kabileceÄŸini" iddia etti
Trump'Ä±n 7 MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkenin vatandaÅŸlarÄ±na uyguladÄ±ÄŸÄ± vize yasaÄŸÄ±na bir destek de Rusya'dan geldi
Esed rejimi ve destekÃ§ilerinin saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Barada Vadisi'nden Ã§Ä±kmak zorunda kalan yaralÄ± muhalifler ve sivillerin bulunduÄŸu son kafile Ä°dlib kÄ±rsalÄ±na ulaÅŸtÄ±
ABDâ€™nin diplomatik Ã§alÄ±ÅŸanlar, diÄŸer bazÄ± resmi Ã§alÄ±ÅŸanlar, yine aynÄ± kategoride vize almak isteyen ve eski vizesinin bitiÅŸ tarihinden 12 aydan az bir zaman geÃ§en kiÅŸiler dÄ±ÅŸÄ±nda herkesin mÃ¼lakata girmesini zorunlu hale getirdiÄŸi kaydedildi
Filistin'de Bakanlar Kurulu, yerel seÃ§imlerin 13 MayÄ±s'ta yapÄ±lmasÄ±na karar verdi
Fransa ve Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± Tahran'da biraraya gelerek iÅŸbirliÄŸi anlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±