ABD'den Suriye Arap Koalisyonu'na zırhlı araç

ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon), Suriye Arap Koalisyonu'na zırhlı araç verildiği belirtildi.
Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine Galloway, soruları cevapladı.
ABD’nin Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) mühimmat ve zırhlı araç verdiğine dair haberleri değerlendiren Galloway, söz konusu araçların Suriye Arap Koalisyonu'na gönderildiğini söyledi. Galloway, “Suriye Arap Koalisyonu'na mevcut yetkiler çerçevesinde üstü zırhlı araçlar verdik. Bu araçlar, onları Rakka’ya ilerlerken DEAŞ’ın el yapımı patlayıcılarına karşı koruyacak.” ifadelerini kullandı.
Önceki Başkan Barack Obama’nın verdiği yetkilerde herhangi bir değişiklik olmadığının altını çizen Galloway, Savunma Bakanlığının SDG'nin sadece Arap kısmına askeri malzeme desteği ve eğitim verme politikasının devam ettiğini savundu.
Obama döneminde verilmiş olan 503 kişilik kara gücü gönderme yetkisinin değişmediğini ve ABD’nin bu sayıyı şu anda aşmadığını anlatan Galloway, “Orada kaç askerimizin bulunduğunu kamuya açıklamıyoruz ama en üst sınır olan 503 sayısını aşmadık. Bununla birlikte yetkisi verilmiş sayı içerisinde asker sayısı değişmiş olabilir. Bu konuda herhangi bir şeyi teyit veya reddedemem" şeklinde konuştu.
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