MuÅŸ'ta PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 24 gÃ¶zaltÄ±

MuÅŸ'ta,Â sosyal medyaÂ Ã¼zerinden Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± ve Ã¶rgÃ¼tsel faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri tespit edilen 24 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BulanÄ±k Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, "PKK/KCK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼Â yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n alt kolu olan sÃ¶zde kÃ¶y, mahalle, komÃ¼n ve komisyon kurulmasÄ±" olaylarÄ±yla ilgili 23 ÅŸÃ¼phelinin tespit edildiÄŸi bildirildi.
Ä°l Jandarma komutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri tarafÄ±ndan BulanÄ±k ilÃ§esine baÄŸlÄ± Arakonak kÃ¶yÃ¼ ile Ä°stanbul ve DiyarbakÄ±r'da gerÃ§ekleÅŸtirilen eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda 16 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, "30 Ocak 2017'de BulanÄ±k Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne Ã§Ä±karÄ±lan 16 ÅŸÃ¼pheliden 2'si tutuklanmÄ±ÅŸ, 14 kiÅŸi de adli kontrol kararÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. DiÄŸer 2 ÅŸÃ¼phelinin halen cezaevinde tutuklu olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bir kiÅŸi ise ifadesinin ardÄ±ndan adli mercilerce serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. 4 ÅŸÃ¼phelinin ise yakalanma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edilmektedir." denildi.
AÃ§Ä±klamada, BulanÄ±k, Korkut ve Malazgirt ilÃ§elerinde de sosyal medya Ã¼zerinden Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± tespit edilen 5 kiÅŸinin jandarma ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"BulanÄ±k Ä°lÃ§esi Mollakent kÃ¶yÃ¼nde ikamet eden bir, Korkut ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ã‡Ä±narardÄ± ile GÃ¼neyik kÃ¶ylerinde ikamet eden 2 ve Malazgirt ilÃ§esine baÄŸlÄ± AynalÄ±hoca ve OkÃ§uhan kÃ¶ylerinde ikamet eden 2 kiÅŸinin sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Ã¼zerinden PKK/KCK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ Ã¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± tespit edilmiÅŸtir. Bahse konu ÅŸahÄ±slar gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ olup adli iÅŸlemleri devam etmektedir. BulanÄ±k Ä°lÃ§esi Mollakent KÃ¶yÃ¼nde ikamet eden bir kiÅŸinin de 2015 yÄ±lÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne katÄ±ldÄ±ktan sonra kÃ¶ye geri geldiÄŸinin tespit edilmesi Ã¼zerine ÅŸahÄ±s evinde yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca, 8 ayrÄ± suÃ§tan aranan bir ÅŸahÄ±s yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderilmiÅŸtir. Varto ilÃ§esine baÄŸlÄ± Kaynarca kÃ¶yÃ¼nde ise, bir kiÅŸinin PKK/KCK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ adÄ±na faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edilmiÅŸtir. ÅžahÄ±s, kÃ¶ydeki ikametinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Konu ile ilgili adli iÅŸlemler devam etmektedir."
AÃ§Ä±klamada, il genelinde halkÄ±n huzur ve gÃ¼venliÄŸi iÃ§in suÃ§ ve suÃ§lularla mÃ¼cadelenin kararlÄ±lÄ±kla devam edeceÄŸi vurgulandÄ±.
MuÅŸ'ta sosyal medya Ã¼zerinden Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± ve Ã¶rgÃ¼tsel faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri tespit edilen 24 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu, "Bu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nden sadece TÃ¼rkiye iÃ§inde deÄŸil her yerde hesap sormaya devam edeceÄŸiz" dedi
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± GÃ¶rmez, Kanada'da camiye yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yla ilgili bu tÃ¼r saldÄ±rÄ±larÄ±n sadece Kanada'da gerÃ§ekleÅŸmediÄŸini, Avrupa'da geÃ§en yÄ±l 356 caminin saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti
DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± YÃ¼ksekdaÄŸ hakkÄ±nda 30 yÄ±ldan 83 yÄ±la kadar hapis istemiyle hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi
Kocaeli'nin KandÄ±ra ilÃ§esi Karadeniz kÄ±yÄ±sÄ±nda Ã§ok sayÄ±da hamsi ve istavrit kÄ±yÄ±ya vurdu. BabalÄ± sahilinde vatandaÅŸlar, poÅŸet ve kovalarÄ±nÄ± alarak sahile vuran balÄ±klarÄ± topladÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n Ä°stanbul Ãœniversitesindeki akademik yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rlanan ikinci iddianamede, aralarÄ±nda CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun eski baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± GÃ¼rsul'un da bulunduÄŸu 40 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±nda '15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi
ÅžanlÄ±urfa'da 10 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirleme trafik kazasÄ±nda 2 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 8 kiÅŸi yaralandÄ±
Hakkari-ÅžÄ±rnak karayolu yoÄŸun kar sebebiyle ulaÅŸÄ±ma kapandÄ±
DiyarbakÄ±r'da Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi
ElazÄ±ÄŸ'da 61 askeri personel hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame tamamlandÄ±
FETÃ–'nÃ¼n Ä°stanbul'daki polis okullarÄ± yapÄ±lanmasÄ±nda "aÄŸabeylik" yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 38 kiÅŸiden 17'si tutuklandÄ±
BirleÅŸmiÅŸ Milletler'e (BM) baÄŸlÄ± bir mahkemenin aldÄ±ÄŸÄ± kararda, FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan TÃ¼rk hakim ve diplomat AydÄ±n Sefa Akayâ€™Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in TÃ¼rkiye'ye Ã§aÄŸrÄ±da bulunuldu.
Malatya'da FETÃ– kapsamÄ±nda meslekten ihraÃ§ edilen 17 Ã¶ÄŸretmen gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Eski DanÄ±ÅŸtay Ã¼yesi ErtuÄŸrul ArslanoÄŸlu, (FETÃ–) darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklandÄ±.
Milli GÃ¼venlik Kurulunun 2017 yÄ±lÄ±ndaki ilk toplantÄ±sÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda baÅŸladÄ±
OsmanlÄ± dÃ¶nemine ait 150 yÄ±llÄ±k el yazmasÄ± Kur'an-Ä± Kerimleri satmaya Ã§alÄ±ÅŸan yabancÄ± uyruklu 5 kiÅŸi yakalandÄ±