20:05, 31 Ocak 2017 SalÄ±

MuÅŸ'ta PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda 24 gÃ¶zaltÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MuÅŸ'ta,Â sosyal medyaÂ Ã¼zerinden Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± ve Ã¶rgÃ¼tsel faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri tespit edilen 24 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BulanÄ±k Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, "PKK/KCK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼Â yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n alt kolu olan sÃ¶zde kÃ¶y, mahalle, komÃ¼n ve komisyon kurulmasÄ±" olaylarÄ±yla ilgili 23 ÅŸÃ¼phelinin tespit edildiÄŸi bildirildi.

Ä°l Jandarma komutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri tarafÄ±ndan BulanÄ±k ilÃ§esine baÄŸlÄ± Arakonak kÃ¶yÃ¼ ile Ä°stanbul ve DiyarbakÄ±r'da gerÃ§ekleÅŸtirilen eÅŸ zamanlÄ± operasyonlarda 16 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, "30 Ocak 2017'de BulanÄ±k Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne Ã§Ä±karÄ±lan 16 ÅŸÃ¼pheliden 2'si tutuklanmÄ±ÅŸ, 14 kiÅŸi de adli kontrol kararÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. DiÄŸer 2 ÅŸÃ¼phelinin halen cezaevinde tutuklu olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Bir kiÅŸi ise ifadesinin ardÄ±ndan adli mercilerce serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. 4 ÅŸÃ¼phelinin ise yakalanma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam edilmektedir." denildi.

AÃ§Ä±klamada, BulanÄ±k, Korkut ve Malazgirt ilÃ§elerinde de sosyal medya Ã¼zerinden Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± tespit edilen 5 kiÅŸinin jandarma ekiplerince gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtildiÄŸi aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"BulanÄ±k Ä°lÃ§esi Mollakent kÃ¶yÃ¼nde ikamet eden bir, Korkut ilÃ§esine baÄŸlÄ± Ã‡Ä±narardÄ± ile GÃ¼neyik kÃ¶ylerinde ikamet eden 2 ve Malazgirt ilÃ§esine baÄŸlÄ± AynalÄ±hoca ve OkÃ§uhan kÃ¶ylerinde ikamet eden 2 kiÅŸinin sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Ã¼zerinden PKK/KCK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ Ã¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yaptÄ±klarÄ± tespit edilmiÅŸtir. Bahse konu ÅŸahÄ±slar gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ olup adli iÅŸlemleri devam etmektedir. BulanÄ±k Ä°lÃ§esi Mollakent KÃ¶yÃ¼nde ikamet eden bir kiÅŸinin de 2015 yÄ±lÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne katÄ±ldÄ±ktan sonra kÃ¶ye geri geldiÄŸinin tespit edilmesi Ã¼zerine ÅŸahÄ±s evinde yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca, 8 ayrÄ± suÃ§tan aranan bir ÅŸahÄ±s yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderilmiÅŸtir. Varto ilÃ§esine baÄŸlÄ± Kaynarca kÃ¶yÃ¼nde ise, bir kiÅŸinin PKK/KCK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ adÄ±na faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ tespit edilmiÅŸtir. ÅžahÄ±s, kÃ¶ydeki ikametinde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Konu ile ilgili adli iÅŸlemler devam etmektedir."

AÃ§Ä±klamada, il genelinde halkÄ±n huzur ve gÃ¼venliÄŸi iÃ§in suÃ§ ve suÃ§lularla mÃ¼cadelenin kararlÄ±lÄ±kla devam edeceÄŸi vurgulandÄ±.