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AP'den Le Pen'e gece yarısına kadar mühlet
AP'den Le Pen'e gece yarısına kadar mühlet

Avrupa Parlamentosu, Fransa'da aşırı sağcı lider Le Pen'in, bu gece yarısına kadar AP'de danışmanı olarak gösterdiği ancak kendi seçim kampanyasında çalıştırdığı kişiye ödenen 296 bin avroluk danışmanlık ücretini iade etmesini istiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'da aşırı sağcı lider, cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, Avrupa Parlamentosuna bu gece yarısına kadar 296 bin avro (1 milyon 200 bin Türk Lirası) ödeyecek.

AP'nin Yolsuzlukla Mücadele Organı (OLAF), Le Pen'in, 2010-2016 yılları arasında AP'de danışman olarak gösterdiği ancak kendi seçim kampanyasında çalıştırdığı Catherine Griset'e ödenilen 296 bin avroluk danışmanlık bedelini bu gece yarısına kadar geri ödemesi gerektiğini duyurdu.

Aynı zamanda Le Pen'in ayrıldığı eşinin kızkardeşi olan Griset ve diğer bir danışmanın görevlerine dair başlatılan soruşturma temmuzda tamamlanmıştı.

NE OLMUŞTU?

OLAF, AP'de Le Pen'in danışmanı olarak maaş alan ancak gerçekte Le Pen'in korumalığını yapan Thierry Legier hakkında da soruşturma başlatmış, Legier'in parlamentodan 2011'de 3 ay maaş aldığını ortaya çıkarmıştı.

Legier için ödenilen 41 bin 500 avronun da şubat sonuna kadar AP'ye iade edilmesi gerekiyor. Kısacası Le Pen, toplamda 339 bin avroyu Parlamentoya geri ödemek durumunda.

OLAF, önceki aylarda Le Pen'in partisi Ulusal Cephe'nin (FN) geçen dönem AP’de 20‘ye yakın “hayali danışman” çalıştırdığı iddialarına dair incelemenin devam ettiği duyurmuştu.

AP, baba Jean-Marie Le Pen'den de 2009-2014 yıllarında, yanında danışmanı olarak çalıştırdığı 2014’te milletvekili seçilen Jean-François Jalkh’a ödenen 320 bin avroluk danışmanlık ücretini geri istemişti.



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Avrupa Haberleri
AP'den Le Pen'e gece yarısına kadar mühlet
AP'den Le Pen'e gece yarısına kadar mühlet

Avrupa Parlamentosu, Fransa'da aşırı sağcı lider Le Pen'in, bu gece yarısına kadar AP'de danışmanı olarak gösterdiği ancak kendi seçim kampanyasında çalıştırdığı kişiye ödenen 296 bin avroluk danışmanlık ücretini iade etmesini istiyor
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