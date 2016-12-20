12:34, 04 Åžubat 2017 Cumartesi

Ankara'daki darbe giriÅŸimi davalarÄ± baÅŸlÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin baÅŸkentte yaÅŸanan olaylar kapsamÄ±nda gÃ¶rÃ¼lecek ilk dava, 6 Åžubat'ta Ã–zel Hava Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki olaylara dair olacak. Bu davayÄ±, 20 Åžubat'ta CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga'nÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik dava takip edecek.

GÃ¶lbaÅŸÄ±'ndaki Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerde, darbeci general Semih Terzi'yi vurarak olaylarÄ±n seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ã–mer Halisdemir'in ÅŸehit edilmesine dair 18 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na 21 Åžubat'ta baÅŸlanacak.

Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki olaylara iliÅŸkin 69 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanacaÄŸÄ± davanÄ±n ilk celsesi ile darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle Ankara'nÄ±n PolatlÄ± ilÃ§esindeki 58. TopÃ§u TugayÄ± ve TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli 330 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanacaÄŸÄ± dava ise 28 Åžubat'ta gÃ¶rÃ¼lecek.

BaÅŸkentteki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin davalarÄ±n Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±, Sincan Cezaevi yerleÅŸkesinde inÅŸa edilen duruÅŸma salonunda gÃ¶rÃ¼lecek.

Ã–ZEL HAVA ALAY KOMUTANLIÄžI DAVASI

FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin ilk dava 15 Temmuz gecesi Etimesgut Ã–zel Hava Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸananlara iliÅŸkin olacak. 27 kiÅŸi hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde 6 Åžubat'ta baÅŸlayacak ve 5 gÃ¼n sÃ¼recek.

SanÄ±klar hakkÄ±nda, "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etmek, TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini kÄ±smen veya tamamen yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etmek" ile "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini yapmasÄ±nÄ± kÄ±smen veya tamamen engellemeye teÅŸebbÃ¼s etmek" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez, "aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis" cezasÄ± ile "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" suÃ§undan 7 yÄ±l 6'ÅŸar aydan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmalarÄ± talep edildi.

KASIRGA'NIN KAÃ‡IRILMASINA Ä°LÄ°ÅžKÄ°N DAVA

Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri KasÄ±rga'nÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin 27 asker hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan dava 20 Åžubat'ta 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lecek. SanÄ±klar hakkÄ±nda 3'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ile "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" ve "kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma" suÃ§larÄ±ndan 13 yÄ±l 6'ÅŸar aydan 36 yÄ±l 6'ÅŸar aya kadar hapis cezasÄ± istendi.

ÅžEHÄ°T Ã–MER HALÄ°SDEMÄ°R DAVASI

Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± (Ã–KK) ele geÃ§irmek isteyen cuntacÄ± general Terzi'yi vurarak darbenin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Halisdemir'in ÅŸehit edilmesine yÃ¶nelik dava ise 21 Åžubat'ta 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lecek.

SanÄ±klardan 17'sinin "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼meti ile TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s" ve "nitelikli kasten Ã¶ldÃ¼rme" suÃ§larÄ±ndan dÃ¶rder kez, sanÄ±k Mihrali Atmaca'nÄ±n da 5 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talep edildi.

Ã–KK SALDIRISINA Ä°LÄ°ÅžKÄ°N Ä°KÄ°NCÄ° DAVA

GÃ¶lbaÅŸÄ±'ndaki Ã–KK karargahÄ±nda Halisdemir'in ÅŸehit edilmesi dÄ±ÅŸÄ±nda darbe gecesi yaÅŸanan eylemlere iliÅŸkin 69 sanÄ±ÄŸÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± diÄŸer dava da Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶rÃ¼lecek. SanÄ±klarÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na 28 Åžubat'ta baÅŸlanacak.

SavcÄ±lÄ±k, iddianameyi gÃ¶nderirken davanÄ±n, Astsubay Halisdemir'in de ÅŸehit edildiÄŸi Ã–KK'daki eylemlere iliÅŸkin 18 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davayla birleÅŸtirilmesini talep etti. Mahkeme tensipte davalarÄ±n birleÅŸtirilmesine yÃ¶nelik henÃ¼z bir karar almadÄ±.

Ä°ddianamede, "darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne iliÅŸkin soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda FETÃ–/PDY Ã¼yesi bir kÄ±sÄ±m asker ve kamu gÃ¶revlilerinin ifadelerinden, darbe giriÅŸiminin FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in bilgisi ve talimatÄ± ile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve sivillerin katledilmesi, kamu gÃ¶revlilerinin ÅŸehit edilmesi baÅŸta olmak Ã¼zere ortaya Ã§Ä±kan maddi ve manevi zarardan, adÄ± geÃ§enin baÅŸÄ±nda olduÄŸu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sorumlu olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r." ifadeleri yer aldÄ±.

POLATLI FÃœZE OKULU VE 58. TOPÃ‡U TUGAYI

PolatlÄ±'daki TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile 58. TopÃ§u TugayÄ±nda gÃ¶rev yapan darbecilere iliÅŸkin dava da yine 28 Åžubat'ta Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinden gÃ¶rÃ¼lecek. AralarÄ±nda eski TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Osman ÃœnlÃ¼, eski 58. TopÃ§u TugayÄ± KomutanÄ± TuÄŸgeneral Murat AygÃ¼n'Ã¼n de bulunduÄŸu 330 sanÄ±k hakkÄ±nda 3'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis istendi.

SanÄ±klarÄ±n ayrÄ±ca "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" ve "nitelikli kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan da hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmalarÄ± istendi.

Darbe gecesi PolatlÄ±'da hayatÄ±nÄ± kaybeden Yasin YÄ±lmaz, Lokman BiÃ§inci, Hasan YÄ±lmaz, Ali Anar, Ãœmit GÃ¼der, Ã–zkan Hekin, Samet CantÃ¼rk, Emrah Sapa ve Ã–mer Takdemir'in "maktul" olarak kaydedildiÄŸi iddianamede, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar, Genelkurmay eski 2. BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler ve Emekli Korgeneral Mehmet Åžanver "mÃ¼ÅŸteki" olarak yer aldÄ±.

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