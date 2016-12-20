Ankara'daki darbe giriÅŸimi davalarÄ± baÅŸlÄ±yor

FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin baÅŸkentte yaÅŸanan olaylar kapsamÄ±nda gÃ¶rÃ¼lecek ilk dava, 6 Åžubat'ta Ã–zel Hava Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki olaylara dair olacak. Bu davayÄ±, 20 Åžubat'ta CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri Fahri KasÄ±rga'nÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik dava takip edecek.
GÃ¶lbaÅŸÄ±'ndaki Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlerde, darbeci general Semih Terzi'yi vurarak olaylarÄ±n seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Ã–mer Halisdemir'in ÅŸehit edilmesine dair 18 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na 21 Åžubat'ta baÅŸlanacak.
Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki olaylara iliÅŸkin 69 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanacaÄŸÄ± davanÄ±n ilk celsesi ile darbe giriÅŸimine katÄ±ldÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle Ankara'nÄ±n PolatlÄ± ilÃ§esindeki 58. TopÃ§u TugayÄ± ve TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda gÃ¶revli 330 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanacaÄŸÄ± dava ise 28 Åžubat'ta gÃ¶rÃ¼lecek.
BaÅŸkentteki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin davalarÄ±n Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±, Sincan Cezaevi yerleÅŸkesinde inÅŸa edilen duruÅŸma salonunda gÃ¶rÃ¼lecek.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin ilk dava 15 Temmuz gecesi Etimesgut Ã–zel Hava Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yaÅŸananlara iliÅŸkin olacak. 27 kiÅŸi hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde 6 Åžubat'ta baÅŸlayacak ve 5 gÃ¼n sÃ¼recek.
SanÄ±klar hakkÄ±nda, "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s etmek, TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini kÄ±smen veya tamamen yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s etmek" ile "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼metini ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revlerini yapmasÄ±nÄ± kÄ±smen veya tamamen engellemeye teÅŸebbÃ¼s etmek" suÃ§larÄ±ndan Ã¼Ã§er kez, "aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis" cezasÄ± ile "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" suÃ§undan 7 yÄ±l 6'ÅŸar aydan 15'er yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmalarÄ± talep edildi.
Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel Sekreteri KasÄ±rga'nÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin 27 asker hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan dava 20 Åžubat'ta 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lecek. SanÄ±klar hakkÄ±nda 3'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet ile "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olmak" ve "kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma" suÃ§larÄ±ndan 13 yÄ±l 6'ÅŸar aydan 36 yÄ±l 6'ÅŸar aya kadar hapis cezasÄ± istendi.
Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± (Ã–KK) ele geÃ§irmek isteyen cuntacÄ± general Terzi'yi vurarak darbenin seyrini deÄŸiÅŸtiren Astsubay Halisdemir'in ÅŸehit edilmesine yÃ¶nelik dava ise 21 Åžubat'ta 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lecek.
SanÄ±klardan 17'sinin "anayasal dÃ¼zeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbÃ¼s", "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti hÃ¼kÃ¼meti ile TBMM'yi ortadan kaldÄ±rmaya veya gÃ¶revini yapmasÄ±nÄ± engellemeye teÅŸebbÃ¼s" ve "nitelikli kasten Ã¶ldÃ¼rme" suÃ§larÄ±ndan dÃ¶rder kez, sanÄ±k Mihrali Atmaca'nÄ±n da 5 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapisle cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± talep edildi.
GÃ¶lbaÅŸÄ±'ndaki Ã–KK karargahÄ±nda Halisdemir'in ÅŸehit edilmesi dÄ±ÅŸÄ±nda darbe gecesi yaÅŸanan eylemlere iliÅŸkin 69 sanÄ±ÄŸÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± diÄŸer dava da Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesine gÃ¶rÃ¼lecek. SanÄ±klarÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na 28 Åžubat'ta baÅŸlanacak.
SavcÄ±lÄ±k, iddianameyi gÃ¶nderirken davanÄ±n, Astsubay Halisdemir'in de ÅŸehit edildiÄŸi Ã–KK'daki eylemlere iliÅŸkin 18 sanÄ±k hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davayla birleÅŸtirilmesini talep etti. Mahkeme tensipte davalarÄ±n birleÅŸtirilmesine yÃ¶nelik henÃ¼z bir karar almadÄ±.
Ä°ddianamede, "darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ne iliÅŸkin soruÅŸturmalar kapsamÄ±nda FETÃ–/PDY Ã¼yesi bir kÄ±sÄ±m asker ve kamu gÃ¶revlilerinin ifadelerinden, darbe giriÅŸiminin FETÃ– elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len'in bilgisi ve talimatÄ± ile yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve sivillerin katledilmesi, kamu gÃ¶revlilerinin ÅŸehit edilmesi baÅŸta olmak Ã¼zere ortaya Ã§Ä±kan maddi ve manevi zarardan, adÄ± geÃ§enin baÅŸÄ±nda olduÄŸu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n sorumlu olduÄŸu anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r." ifadeleri yer aldÄ±.
PolatlÄ±'daki TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanlÄ±ÄŸÄ± ile 58. TopÃ§u TugayÄ±nda gÃ¶rev yapan darbecilere iliÅŸkin dava da yine 28 Åžubat'ta Ankara 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinden gÃ¶rÃ¼lecek. AralarÄ±nda eski TopÃ§u ve FÃ¼ze Okul KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Osman ÃœnlÃ¼, eski 58. TopÃ§u TugayÄ± KomutanÄ± TuÄŸgeneral Murat AygÃ¼n'Ã¼n de bulunduÄŸu 330 sanÄ±k hakkÄ±nda 3'er kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis istendi.
SanÄ±klarÄ±n ayrÄ±ca "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" ve "nitelikli kasten Ã¶ldÃ¼rmeye teÅŸebbÃ¼s" suÃ§larÄ±ndan da hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmalarÄ± istendi.
Darbe gecesi PolatlÄ±'da hayatÄ±nÄ± kaybeden Yasin YÄ±lmaz, Lokman BiÃ§inci, Hasan YÄ±lmaz, Ali Anar, Ãœmit GÃ¼der, Ã–zkan Hekin, Samet CantÃ¼rk, Emrah Sapa ve Ã–mer Takdemir'in "maktul" olarak kaydedildiÄŸi iddianamede, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Hulusi Akar, Genelkurmay eski 2. BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler ve Emekli Korgeneral Mehmet Åžanver "mÃ¼ÅŸteki" olarak yer aldÄ±.
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Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, "ArtÄ±k korucularÄ±mÄ±z operasyonlara Ã§Ä±karken ek bir tazminat alacaklar. Askerimiz, jandarmamÄ±zla polisimizle aynÄ± mÃ¼cadeleyi ortaya koyarken harcÄ±rahlarÄ±nÄ±, ek tazminatlarÄ±nÄ± da alacaklar." dedi.
Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko, Ukrayna ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki diplomatik iliÅŸkilerin 25. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™a tebrik mesajÄ± gÃ¶nderdi
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, darbe giriÅŸiminde bulunanlardan hesap sorulacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "KaÃ§anlar, kaÃ§tÄ±klarÄ±yla kalacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmesinler. Millete yaptÄ±klarÄ±nÄ±n cezasÄ±nÄ± mutlaka gÃ¶recekler" dedi
TÃ¼rk ve Yunan Sahil GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Bodrum aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Kardak kayalÄ±klarÄ±na yakÄ±n bir bÃ¶lgede gÃ¼venlik tedbirlerini 6. gÃ¼nde de devam ettirdi
YapÄ±mÄ± devam eden KÃ¼Ã§Ã¼k Ã‡amlÄ±ca TV-Radyo Kulesi'nin inÅŸaatÄ±nda incelemelerde bulunan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "RamazanÄ±n sonuna doÄŸru aÃ§mayÄ± hedefliyoruz" dedi
MuÅŸ'ta kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan kÃ¶ydeki iki hasta, 5 saatlik Ã§alÄ±ÅŸma sonunda hastaneye yetiÅŸtirildi
Etiyopya CumhurbaÅŸkanÄ± Mulatu Teshome Wirtu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n davetine icabetle 6-10 Åžubat tarihinde TÃ¼rkiye'ye resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek
1 milyon 200 bin liralÄ±k iletiÅŸim faturasÄ±yla tartÄ±ÅŸmalara neden olan CHP Adana Milletvekili Elif DoÄŸan TÃ¼rkmen, TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'ndaki katip Ã¼yeliÄŸi gÃ¶revinden istifa etti
Ä°stanbul Avrupa yakasÄ±ndaki 5 ilÃ§ede 6 Åžubat'ta elektrik kesintisi uygulanacak
Ä°zmir'de ÅŸehit polis Fethi Sekin'in adÄ± verilen park, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun katÄ±lÄ±mÄ±yla aÃ§Ä±ldÄ±.TÃ¶rende BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n mesajÄ± da okundu.
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklandÄ±ktan sonra 83 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±lan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n dosyasÄ±, "yetkisizlik" kararÄ± verilerek Ankara'ya gÃ¶nderildi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek ve BAE Ekonomi BakanÄ± Al Mansuri'nin eÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki toplantÄ± 6 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan ilk kez 6-7 Åžubat'ta Ankara'da yapÄ±lacak
Kayseri'de patlayÄ±cÄ± yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da yaralanan ve tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede 49 gÃ¼n sonra ÅŸehit olan ulaÅŸtÄ±rma Ã§avuÅŸ Mesut YaÅŸar, memleketi Gaziantep'te topraÄŸa verildi
DSP Genel BaÅŸkanÄ± Aksakal, "Demokratik Sol Parti, referandumda kahverengi oylarÄ±n Ã§oÄŸunlukla Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in halkÄ±mÄ±zla buluÅŸacak ve bÃ¶yle bir dayatmaya karÅŸÄ±n tÃ¼m Ã¶rgÃ¼tleriyle 'hayÄ±r' denilmesi iÃ§in var gÃ¼cÃ¼yle Ã§alÄ±ÅŸacaktÄ±r" dedi
Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan "AyaklarÄ±nÄ±z yerden kesilecek" sloganÄ±yla yapÄ±lan teleferik, hizmet vermeye baÅŸladÄ±
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ±nda tutuklanan HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸluk'a, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ KCK/TM sÃ¶zcÃ¼lerinden Nihat OÄŸraÅŸ'Ä±n Kandil'e gelmesi ve Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸebileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde talimat verdiÄŸi e-posta ortaya Ã§Ä±ktÄ±