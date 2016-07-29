12:51, 04 Åžubat 2017 Cumartesi

AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nda ÅŸÃ¼pheli minibÃ¼s hareketliliÄŸi



Foto: ArÅŸiv

AtatÃ¼rk HavalimanÄ± giriÅŸinde "dur" ihtarÄ±na uymayarak minibÃ¼sle kaÃ§an 3 kiÅŸinin bulunmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°stanbul'da AtatÃ¼rk HavalimanÄ± giriÅŸinde "dur" ihtarÄ±na uymayarak minibÃ¼sle kaÃ§an 3 ÅŸÃ¼pheli aranÄ±yor. Sabaha karÅŸÄ± havalimanÄ± giriÅŸinde rutin asayiÅŸ uygulamasÄ± kapsamÄ±nda kontrol yapan polis ekipleri, iÃ§inde 3 kiÅŸinin bulunduÄŸu bir minibÃ¼sÃ¼ durdurmak istedi. Polislerin, "dur" ihtarÄ±na uymayan minibÃ¼sÃ¼n sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, yolun ters istikametine geÃ§ti. Ekiplerin arkasÄ±ndan ateÅŸ aÃ§tÄ±ÄŸÄ± minibÃ¼s, hÄ±zla olay yerinden uzaklaÅŸtÄ±.



PlakasÄ± tespit edilen minibÃ¼sle iÃ§indeki ÅŸÃ¼phelilerin bulunmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi.

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