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Bismil Belediyesine kayyum atandÄ±
Bismil Belediyesine kayyum atandÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, KHK kapsamÄ±nda Bismil Belediye BaÅŸkan VekilliÄŸine Kaymakam GÃ¼lenÃ§ getirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ncaÂ Bismil BelediyeÂ BaÅŸkan Vekili olarak KaymakamÂ Turgay GÃ¼lenÃ§Â gÃ¶revlendirildi.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname (KHK) kapsamÄ±nda, yÃ¼rÃ¼tÃ¼len terÃ¶r soruÅŸturma kapsamÄ±nda hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan DBP'li Bismil Belediye BaÅŸkanÄ± Cemile EminoÄŸlu'nun yerine Belediye BaÅŸkan VekilliÄŸine Ä°lÃ§e KaymakamÄ± GÃ¼lenÃ§ getirildi.

EminoÄŸlu'nu yakalama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.



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