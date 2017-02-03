13:30, 04 Åžubat 2017 Cumartesi

DEAÅž El-Bab'da su ÅŸebekelerini tÃ¼nel olarak kullanÄ±yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DEAÅž'Ä±n, Halep'in kuzeydoÄŸusundaki El-Bab ilÃ§esi ve Ã§evresinde yer alan kÃ¶yler arasÄ±ndaki su ÅŸebekesini ikmal amaÃ§lÄ± tÃ¼nel olarak kullandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Bu tÃ¼neller aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla birbirine yardÄ±m eden DEAÅž militanlarÄ±nÄ±n baskÄ±larÄ± sonucu da her gÃ¼n yÃ¼zlerce insan DEAÅž'Ä±n elinden kaÃ§arak muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelereÂ yÃ¶neliyor.Â

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri desteÄŸiyle Suriye'nin Halep kentine baÄŸlÄ± El-Bab ilÃ§esi ve Ã§evresinde operasyon dÃ¼zenleyen Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) karÅŸÄ±sÄ±nda, her geÃ§en gÃ¼n bÃ¶lgede sÄ±kÄ±ÅŸan DEAÅž, yeni taktikler uygulayarak varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeyeÂ Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

El-Bab Ã§evresinde PKK/PYD'yle Ã§atÄ±ÅŸmalara girmeyerek onlara alan aÃ§an DEAÅž, bÃ¶lgede sadece muhaliflerle savaÅŸÄ±yor. El-Bab ve Ã§evresindeki kasaba, belde ve kÃ¶ylerin etrafÄ±na tÃ¼neller kazan, tarÄ±m arazilerine yÃ¼zlerce mayÄ±n ve patlayÄ±cÄ± dÃ¶ÅŸeyen Ã¶rgÃ¼t, sivillerin kullandÄ±ÄŸÄ± yerleri de mayÄ±nlarla tuzaklamÄ±ÅŸ durumda.

Ã–RGÃœT SU KANALLARINI Ä°KMAL TÃœNELÄ°NE Ã‡EVÄ°RDÄ°

Ã–te yandan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri desteÄŸiyle Halep'in El-Bab ilÃ§esi ve Ã§evresinde operasyon dÃ¼zenleyen Ã–SO'ya baÄŸlÄ± birlikler, DEAÅž'tan kaÃ§an ailelere yardÄ±m ederek gÃ¼venli bÃ¶lgelere ulaÅŸmalarÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor.

DEAÅž'Ä±n baskÄ±larÄ± sonucu El-Bab'Ä±n gÃ¼neydoÄŸusundaki Tadif kÃ¶yÃ¼nden ailesiyle birlikte Ã§Ä±kan Haldun es-Samadi, DEAÅž'Ä±n El-Bab'dan Tadif ile Kabasin'e giden su ÅŸebekesi kanallarÄ±nÄ± geniÅŸletip tÃ¼nel olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Samadi, "DEAÅž, son zamanlarda Tadif ile El-Bab arasÄ±ndaki su ÅŸebekelerini kullanarak koalisyon ve TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ±ndan korunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bab'daki Vatan Hastanesine giden su ÅŸebekesinin kanallarÄ±nÄ± askeri amaÃ§la kullanan DEAÅž, bu ÅŸebekeler yardÄ±mÄ±yla bÃ¶lgede hareket ederek, ikmalini yaptÄ±ÄŸÄ± gibi muhalifleri de ilÃ§eye yaklaÅŸtÄ±rmÄ±yor." dedi.Â

Ã–rgÃ¼t militanlarÄ±nÄ±n bu ÅŸekilde birbiriyle yardÄ±mlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Samadi, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Su ÅŸebekelerini geniÅŸleterek tÃ¼nellere Ã§eviren terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž, bu ÅŸekilde Tadif ve Kabasin'deki unsurlarÄ±na yardÄ±m ediyor. Ã–rgÃ¼t tÃ¼nellerde rahat hareket etmek iÃ§in de belli noktalarda havalandÄ±rma sistemleri yapmÄ±ÅŸ."Â

DEAÅž'Ä±n baskÄ±larÄ± sonucu El-Bab'dan Ã§Ä±kmak zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Munzir Åžefik de "Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼r muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere geldik. Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun bÃ¶lgesine gelerek kendimizi gÃ¼vende hissettik. Orada gÃ¼vende deÄŸildik." ifadelerini kullandÄ±.

Muhalif bÃ¶lgelere kendi araÃ§larÄ±yla ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Åžerif, El-Bab'da kalan sivillerin durumunun hiÃ§ iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, halkÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kÄ±skacÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda DEAÅž'tan 24 yerleÅŸim yerini ele geÃ§iren TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ve Ã–SOÂ gÃ¼Ã§leri, Bab ilÃ§e merkezindeki direniÅŸi kÄ±rmak iÃ§in Ã§evresini kuÅŸatÄ±yor. TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndan Suriye iÃ§lerine 35,1 kilometre derinliÄŸe ulaÅŸanÂ TSK destekli Ã–SO gÃ¼Ã§leri ise El-Bab merkezinin 1 kilometre yakÄ±nÄ±na kadar sokulmuÅŸ durumda bulunuyor.Â