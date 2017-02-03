DEAÅž El-Bab'da su ÅŸebekelerini tÃ¼nel olarak kullanÄ±yor

DEAÅž'Ä±n, Halep'in kuzeydoÄŸusundaki El-Bab ilÃ§esi ve Ã§evresinde yer alan kÃ¶yler arasÄ±ndaki su ÅŸebekesini ikmal amaÃ§lÄ± tÃ¼nel olarak kullandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor. Bu tÃ¼neller aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla birbirine yardÄ±m eden DEAÅž militanlarÄ±nÄ±n baskÄ±larÄ± sonucu da her gÃ¼n yÃ¼zlerce insan DEAÅž'Ä±n elinden kaÃ§arak muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelereÂ yÃ¶neliyor.Â
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri desteÄŸiyle Suriye'nin Halep kentine baÄŸlÄ± El-Bab ilÃ§esi ve Ã§evresinde operasyon dÃ¼zenleyen Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) karÅŸÄ±sÄ±nda, her geÃ§en gÃ¼n bÃ¶lgede sÄ±kÄ±ÅŸan DEAÅž, yeni taktikler uygulayarak varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmeyeÂ Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
El-Bab Ã§evresinde PKK/PYD'yle Ã§atÄ±ÅŸmalara girmeyerek onlara alan aÃ§an DEAÅž, bÃ¶lgede sadece muhaliflerle savaÅŸÄ±yor. El-Bab ve Ã§evresindeki kasaba, belde ve kÃ¶ylerin etrafÄ±na tÃ¼neller kazan, tarÄ±m arazilerine yÃ¼zlerce mayÄ±n ve patlayÄ±cÄ± dÃ¶ÅŸeyen Ã¶rgÃ¼t, sivillerin kullandÄ±ÄŸÄ± yerleri de mayÄ±nlarla tuzaklamÄ±ÅŸ durumda.
Ã–te yandan FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri desteÄŸiyle Halep'in El-Bab ilÃ§esi ve Ã§evresinde operasyon dÃ¼zenleyen Ã–SO'ya baÄŸlÄ± birlikler, DEAÅž'tan kaÃ§an ailelere yardÄ±m ederek gÃ¼venli bÃ¶lgelere ulaÅŸmalarÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor.
DEAÅž'Ä±n baskÄ±larÄ± sonucu El-Bab'Ä±n gÃ¼neydoÄŸusundaki Tadif kÃ¶yÃ¼nden ailesiyle birlikte Ã§Ä±kan Haldun es-Samadi, DEAÅž'Ä±n El-Bab'dan Tadif ile Kabasin'e giden su ÅŸebekesi kanallarÄ±nÄ± geniÅŸletip tÃ¼nel olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Samadi, "DEAÅž, son zamanlarda Tadif ile El-Bab arasÄ±ndaki su ÅŸebekelerini kullanarak koalisyon ve TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ±ndan korunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bab'daki Vatan Hastanesine giden su ÅŸebekesinin kanallarÄ±nÄ± askeri amaÃ§la kullanan DEAÅž, bu ÅŸebekeler yardÄ±mÄ±yla bÃ¶lgede hareket ederek, ikmalini yaptÄ±ÄŸÄ± gibi muhalifleri de ilÃ§eye yaklaÅŸtÄ±rmÄ±yor." dedi.Â
Ã–rgÃ¼t militanlarÄ±nÄ±n bu ÅŸekilde birbiriyle yardÄ±mlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Samadi, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Su ÅŸebekelerini geniÅŸleterek tÃ¼nellere Ã§eviren terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž, bu ÅŸekilde Tadif ve Kabasin'deki unsurlarÄ±na yardÄ±m ediyor. Ã–rgÃ¼t tÃ¼nellerde rahat hareket etmek iÃ§in de belli noktalarda havalandÄ±rma sistemleri yapmÄ±ÅŸ."Â
DEAÅž'Ä±n baskÄ±larÄ± sonucu El-Bab'dan Ã§Ä±kmak zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren Munzir Åžefik de "Allah'a ÅŸÃ¼kÃ¼r muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki bÃ¶lgelere geldik. Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu'nun bÃ¶lgesine gelerek kendimizi gÃ¼vende hissettik. Orada gÃ¼vende deÄŸildik." ifadelerini kullandÄ±.
Muhalif bÃ¶lgelere kendi araÃ§larÄ±yla ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Åžerif, El-Bab'da kalan sivillerin durumunun hiÃ§ iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, halkÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n kÄ±skacÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nda DEAÅž'tan 24 yerleÅŸim yerini ele geÃ§iren TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ve Ã–SOÂ gÃ¼Ã§leri, Bab ilÃ§e merkezindeki direniÅŸi kÄ±rmak iÃ§in Ã§evresini kuÅŸatÄ±yor. TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndan Suriye iÃ§lerine 35,1 kilometre derinliÄŸe ulaÅŸanÂ TSK destekli Ã–SO gÃ¼Ã§leri ise El-Bab merkezinin 1 kilometre yakÄ±nÄ±na kadar sokulmuÅŸ durumda bulunuyor.Â
ABD Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±, BaÅŸkan Trumpâ€™unn yedi MÃ¼slÃ¼man Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na vize ve Ã¼lkeye giriÅŸ yasaÄŸÄ± uygulayan BaÅŸkanlÄ±k Kararnamesi'ni tamamen askÄ±ya aldÄ±
GÃ¼rcÃ¼ler, Schengen bÃ¶lgesine seyahatlerde vizelerin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n kendilere yeni imkanlar saÄŸlayacaÄŸÄ±na inanÄ±yor
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, yedi Ã¼lke vatandaÅŸÄ±na uygulanan vize yasaÄŸÄ±nÄ± askÄ±ya alan federal yargÄ±cÄ±n verdiÄŸi kararÄ±n kÄ±sa bir zaman iÃ§erisinde geri alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi
Yemen'de CumhurbaÅŸkanÄ± Hadi yanlÄ±sÄ± Halk DireniÅŸ GÃ¼Ã§leri ile Husiler arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarda yaralananlar iÃ§in toplu dÃ¼ÄŸÃ¼n tÃ¶reni yapÄ±ldÄ±
Danimarka Polis Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (PET), mahkemece yasaklanmasÄ±na raÄŸmen kendisi hakkÄ±ndaki kitabÄ± ek olarak daÄŸÄ±tan gazete yÃ¶netimi hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu
DEAÅž, Halep'in kuzeydoÄŸusundaki El-Bab ilÃ§esi ve Ã§evresinde yer alan kÃ¶yler arasÄ±ndaki su ÅŸebekesini ikmal amaÃ§lÄ± tÃ¼nel olarak kullanÄ±yor
ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Lockheed Martin, 90 adet F-35 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ± iÃ§in 8,5 milyar dolarlÄ±k anlaÅŸma imzaladÄ±. Bir F-35 uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n maliyeti bu anlaÅŸmayla ilk defa 100 milyon dolarÄ±n altÄ±na indi.
ABDâ€™nin, Ä°ranâ€™Ä±n fÃ¼ze programÄ±na katkÄ± sunduÄŸu gerekÃ§esiyle bazÄ± Ä°ranlÄ± ÅŸirket ve kiÅŸilere yaptÄ±rÄ±m kararÄ± almasÄ±na Tahranâ€™dan dakikalar iÃ§inde misilleme geldi. Tahran terÃ¶re destek veren bazÄ± ABDâ€™li ÅŸirket ve kiÅŸilere ambargo uygulayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladI
AGÄ°T Genel Sekreteri Zannier, DoÄŸu Ukraynaâ€™da tekrar alevlenen Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± kÄ±nayarak, taraflara ateÅŸkes Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu
Trump'un gÃ¶Ã§men karÅŸÄ±tÄ± kararlarÄ±na karÅŸÄ± dayanÄ±ÅŸma gÃ¶sterisinde bulunmak iÃ§in JFK UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda topluca cuma namazÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±
Kanadaâ€™nÄ±n Quebec City kentinde geÃ§en pazar gÃ¼nÃ¼ yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerden 3'Ã¼ iÃ§in Ã¶nceki gÃ¼n yapÄ±lan cenaze tÃ¶reninin ardÄ±ndan, diÄŸer 3 kiÅŸi de Quebec City kentindeki tÃ¶renle son yolculuklarÄ±na uÄŸurlandÄ±
ABD'de Seattle kentindeki federal bir yargÄ±Ã§ Trump'un nÃ¼fusunun Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man 7 Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ±na getirdiÄŸi vize yasaÄŸÄ±nÄ± Ã¼lke genelinde geÃ§ici olarak durdurma kararÄ± aldÄ±
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Obamaâ€™nÄ±n 2008-2009 finansal krizinin ardÄ±ndan getirdiÄŸi finansal regÃ¼lasyonlarÄ±n gevÅŸetilmesini Ã¶ngÃ¶ren baÅŸkanlÄ±k kararnamesini imzaladÄ±
MÄ±sÄ±r'Ä±n Nuveyba yolunda Ã¶ÄŸrencileri taÅŸÄ±yan bir otobÃ¼sÃ¼n devrilmesi sonucu, ilk belirlemelere gÃ¶re 9 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Ä°HH Ä°nsani YardÄ±m VakfÄ±, geÃ§en yÄ±l Afrika'nÄ±n 5 Ã¼lkesinde yaklaÅŸÄ±k 9 bin katarakt ameliyatÄ± ve 23 bin muayene yaptÄ±
Endonezyaâ€™da kanÄ±ndan ÅŸurup yapÄ±lan, eti de mangalda piÅŸirilerek tÃ¼ketilen Java kobralarÄ±nÄ±n, alerjik reaksiyonlara iyi geldiÄŸi, metabolizmayÄ± gÃ¼Ã§lendirdiÄŸine inanÄ±lÄ±yor