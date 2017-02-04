TÃ¼rkiye'ye 'tam NATO Ã¼yeliÄŸi' vermek istememiÅŸler

ABDÂ Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (CIA) tarafÄ±ndan gizliliÄŸi kaldÄ±rÄ±larak internet kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n eriÅŸimine aÃ§Ä±lan belgelerde, 1950 yÄ±lÄ±ndaÂ TÃ¼rkiye'yeÂ NATO'da tam Ã¼yelikÂ verilmesi yerine Akdeniz'in korunmasÄ± iÃ§in NATO'nun askeri planlama gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine davet edilmesi konusunda anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
CIA'in 22 EylÃ¼l 1950 tarihli "Ã‡ok Gizli" damgalÄ± istihbarat notunda, 1950 yÄ±lÄ±nda kÄ±ta AvrupasÄ± Ã¼lkelerinin kendi askeri gÃ¼Ã§lerinin zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda olmalarÄ±na raÄŸmen NATO'nun coÄŸrafi olarak geniÅŸlemesini istemedikleri gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Notlarda, TÃ¼rkiye ve Yunanistan'a NATO'ya tam Ã¼yelik verilmesi yerine ittifakÄ±n Akdeniz kanadÄ±nÄ± korumak iÃ§in iki Ã¼lkenin NATO'nun askeri planlama gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine katÄ±lmaya davet edilmeleri hususunda bazÄ± kÄ±ta AvrupasÄ± Ã¼lkelerinin anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± bilgisi dikkati Ã§ekti.
"Kore'deki GeliÅŸmeler" baÅŸlÄ±klÄ± istihbarat notunda, TÃ¼rkiye'nin Kore SavaÅŸÄ± sonrasÄ±nda NATO'ya giremediÄŸi iÃ§in hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrayacaÄŸÄ± belirtildi. Notta buna karÅŸÄ±n "TÃ¼rkiye'nin BatÄ±'ya yÃ¶nelik tutumunda kalÄ±cÄ± ve Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik olma ihtimali dÃ¼ÅŸÃ¼k." ifadesine yer verildi.
TÃ¼rkiye'nin NATO Ã¼yeliÄŸinin reddedilmesinin o dÃ¶nem muhalefette bulunan CHP tarafÄ±ndan propaganda malzemesi olarak kullanÄ±labileceÄŸi tahmini de notta yer aldÄ±.
Ä°stihbarat notlarÄ±nda, "Ancak, TÃ¼rkiye'nin NATO'nun askeri gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine katÄ±labileceÄŸi hususunun dÃ¼zgÃ¼n bir ÅŸekilde reklamÄ± yapÄ±lÄ±rsa mevcut hÃ¼kÃ¼met itibarÄ±na Ã¶lÃ¼mcÃ¼l bir darbe vermeden bu iÅŸten sÄ±yrÄ±labilir." denildi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, "ArtÄ±k korucularÄ±mÄ±z operasyonlara Ã§Ä±karken ek bir tazminat alacaklar. Askerimiz, jandarmamÄ±zla polisimizle aynÄ± mÃ¼cadeleyi ortaya koyarken harcÄ±rahlarÄ±nÄ±, ek tazminatlarÄ±nÄ± da alacaklar." dedi.
Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko, Ukrayna ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki diplomatik iliÅŸkilerin 25. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™a tebrik mesajÄ± gÃ¶nderdi
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, darbe giriÅŸiminde bulunanlardan hesap sorulacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "KaÃ§anlar, kaÃ§tÄ±klarÄ±yla kalacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmesinler. Millete yaptÄ±klarÄ±nÄ±n cezasÄ±nÄ± mutlaka gÃ¶recekler" dedi
TÃ¼rk ve Yunan Sahil GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Bodrum aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Kardak kayalÄ±klarÄ±na yakÄ±n bir bÃ¶lgede gÃ¼venlik tedbirlerini 6. gÃ¼nde de devam ettirdi
YapÄ±mÄ± devam eden KÃ¼Ã§Ã¼k Ã‡amlÄ±ca TV-Radyo Kulesi'nin inÅŸaatÄ±nda incelemelerde bulunan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "RamazanÄ±n sonuna doÄŸru aÃ§mayÄ± hedefliyoruz" dedi
MuÅŸ'ta kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan kÃ¶ydeki iki hasta, 5 saatlik Ã§alÄ±ÅŸma sonunda hastaneye yetiÅŸtirildi
Etiyopya CumhurbaÅŸkanÄ± Mulatu Teshome Wirtu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n davetine icabetle 6-10 Åžubat tarihinde TÃ¼rkiye'ye resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek
1 milyon 200 bin liralÄ±k iletiÅŸim faturasÄ±yla tartÄ±ÅŸmalara neden olan CHP Adana Milletvekili Elif DoÄŸan TÃ¼rkmen, TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'ndaki katip Ã¼yeliÄŸi gÃ¶revinden istifa etti
Ä°stanbul Avrupa yakasÄ±ndaki 5 ilÃ§ede 6 Åžubat'ta elektrik kesintisi uygulanacak
Ä°zmir'de ÅŸehit polis Fethi Sekin'in adÄ± verilen park, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun katÄ±lÄ±mÄ±yla aÃ§Ä±ldÄ±.TÃ¶rende BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n mesajÄ± da okundu.
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklandÄ±ktan sonra 83 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±lan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n dosyasÄ±, "yetkisizlik" kararÄ± verilerek Ankara'ya gÃ¶nderildi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek ve BAE Ekonomi BakanÄ± Al Mansuri'nin eÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki toplantÄ± 6 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan ilk kez 6-7 Åžubat'ta Ankara'da yapÄ±lacak
Kayseri'de patlayÄ±cÄ± yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da yaralanan ve tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede 49 gÃ¼n sonra ÅŸehit olan ulaÅŸtÄ±rma Ã§avuÅŸ Mesut YaÅŸar, memleketi Gaziantep'te topraÄŸa verildi
DSP Genel BaÅŸkanÄ± Aksakal, "Demokratik Sol Parti, referandumda kahverengi oylarÄ±n Ã§oÄŸunlukla Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in halkÄ±mÄ±zla buluÅŸacak ve bÃ¶yle bir dayatmaya karÅŸÄ±n tÃ¼m Ã¶rgÃ¼tleriyle 'hayÄ±r' denilmesi iÃ§in var gÃ¼cÃ¼yle Ã§alÄ±ÅŸacaktÄ±r" dedi
Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan "AyaklarÄ±nÄ±z yerden kesilecek" sloganÄ±yla yapÄ±lan teleferik, hizmet vermeye baÅŸladÄ±
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ±nda tutuklanan HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸluk'a, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ KCK/TM sÃ¶zcÃ¼lerinden Nihat OÄŸraÅŸ'Ä±n Kandil'e gelmesi ve Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸebileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde talimat verdiÄŸi e-posta ortaya Ã§Ä±ktÄ±