13:39, 04 Åžubat 2017 Cumartesi

TÃ¼rkiye'ye 'tam NATO Ã¼yeliÄŸi' vermek istememiÅŸler

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABDÂ Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (CIA) tarafÄ±ndan gizliliÄŸi kaldÄ±rÄ±larak internet kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n eriÅŸimine aÃ§Ä±lan belgelerde, 1950 yÄ±lÄ±ndaÂ TÃ¼rkiye'yeÂ NATO'da tam Ã¼yelikÂ verilmesi yerine Akdeniz'in korunmasÄ± iÃ§in NATO'nun askeri planlama gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine davet edilmesi konusunda anlaÅŸmaya varÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

CIA'in 22 EylÃ¼l 1950 tarihli "Ã‡ok Gizli" damgalÄ± istihbarat notunda, 1950 yÄ±lÄ±nda kÄ±ta AvrupasÄ± Ã¼lkelerinin kendi askeri gÃ¼Ã§lerinin zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda olmalarÄ±na raÄŸmen NATO'nun coÄŸrafi olarak geniÅŸlemesini istemedikleri gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

TAM ÃœYELÄ°K YERÄ°NE Ä°TTÄ°FAKIN ASKERÄ° GÃ–RÅžMELERÄ°NE KATILMA Ä°MKANI

Notlarda, TÃ¼rkiye ve Yunanistan'a NATO'ya tam Ã¼yelik verilmesi yerine ittifakÄ±n Akdeniz kanadÄ±nÄ± korumak iÃ§in iki Ã¼lkenin NATO'nun askeri planlama gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine katÄ±lmaya davet edilmeleri hususunda bazÄ± kÄ±ta AvrupasÄ± Ã¼lkelerinin anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± bilgisi dikkati Ã§ekti.

"Kore'deki GeliÅŸmeler" baÅŸlÄ±klÄ± istihbarat notunda, TÃ¼rkiye'nin Kore SavaÅŸÄ± sonrasÄ±nda NATO'ya giremediÄŸi iÃ§in hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸrayacaÄŸÄ± belirtildi. Notta buna karÅŸÄ±n "TÃ¼rkiye'nin BatÄ±'ya yÃ¶nelik tutumunda kalÄ±cÄ± ve Ã¶nemli bir deÄŸiÅŸiklik olma ihtimali dÃ¼ÅŸÃ¼k." ifadesine yer verildi.

TÃ¼rkiye'nin NATO Ã¼yeliÄŸinin reddedilmesinin o dÃ¶nem muhalefette bulunan CHP tarafÄ±ndan propaganda malzemesi olarak kullanÄ±labileceÄŸi tahmini de notta yer aldÄ±.

Ä°stihbarat notlarÄ±nda, "Ancak, TÃ¼rkiye'nin NATO'nun askeri gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine katÄ±labileceÄŸi hususunun dÃ¼zgÃ¼n bir ÅŸekilde reklamÄ± yapÄ±lÄ±rsa mevcut hÃ¼kÃ¼met itibarÄ±na Ã¶lÃ¼mcÃ¼l bir darbe vermeden bu iÅŸten sÄ±yrÄ±labilir." denildi.