Son bir haftada 422 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±Â unsurlarÄ±, Ege Denizi'nde dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§Ã¼n Ã¶nlenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalara devam ediyor.
Bu faaliyetler kapsamÄ±nda, Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± kara ve deniz unsurlarÄ± tarafÄ±ndan 27 Ocak-3 Åžubat tarihlerinde GÃ¼ney Ege Grup KomutanlÄ±ÄŸÄ± sorumluluk sahasÄ± iÃ§indeki Bodrum GeÃ§idi'nde 56, Ä°zmir ve Kuzey Ege Grup KomutanlÄ±klarÄ± sorumluluk sahasÄ±ndaki Ã‡eÅŸme Karaabdullah Burnu ve Ã‡eÅŸme UÃ§burnu'nda 85, Marmara Denizi ile Akdeniz'de gerÃ§ekleÅŸtirilen denetimlerde ise 281 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±. BÃ¶ylece Ege ve Akdeniz'de bir haftada yakalananÂ yabancÄ± uyrukluÂ sayÄ±sÄ± 422 oldu.
Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± ekipler tarafÄ±ndan icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 24 kiÅŸi denizden saÄŸ kurtarÄ±ldÄ±.
Ã–te yandan, emniyet ve jandarma ekiplerinin Didim, AyvacÄ±k ve Ã‡eÅŸme bÃ¶lgelerinde karada tespit ettiÄŸi 71 yabancÄ± uyruklu hakkÄ±nda yasal iÅŸlem yapÄ±ldÄ±.
Faaliyetler sÄ±rasÄ±nda gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 6 zanlÄ± yakalandÄ±.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, "ArtÄ±k korucularÄ±mÄ±z operasyonlara Ã§Ä±karken ek bir tazminat alacaklar. Askerimiz, jandarmamÄ±zla polisimizle aynÄ± mÃ¼cadeleyi ortaya koyarken harcÄ±rahlarÄ±nÄ±, ek tazminatlarÄ±nÄ± da alacaklar." dedi.
Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko, Ukrayna ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki diplomatik iliÅŸkilerin 25. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™a tebrik mesajÄ± gÃ¶nderdi
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, darbe giriÅŸiminde bulunanlardan hesap sorulacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "KaÃ§anlar, kaÃ§tÄ±klarÄ±yla kalacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmesinler. Millete yaptÄ±klarÄ±nÄ±n cezasÄ±nÄ± mutlaka gÃ¶recekler" dedi
TÃ¼rk ve Yunan Sahil GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Bodrum aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Kardak kayalÄ±klarÄ±na yakÄ±n bir bÃ¶lgede gÃ¼venlik tedbirlerini 6. gÃ¼nde de devam ettirdi
YapÄ±mÄ± devam eden KÃ¼Ã§Ã¼k Ã‡amlÄ±ca TV-Radyo Kulesi'nin inÅŸaatÄ±nda incelemelerde bulunan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "RamazanÄ±n sonuna doÄŸru aÃ§mayÄ± hedefliyoruz" dedi
MuÅŸ'ta kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan kÃ¶ydeki iki hasta, 5 saatlik Ã§alÄ±ÅŸma sonunda hastaneye yetiÅŸtirildi
Etiyopya CumhurbaÅŸkanÄ± Mulatu Teshome Wirtu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n davetine icabetle 6-10 Åžubat tarihinde TÃ¼rkiye'ye resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek
1 milyon 200 bin liralÄ±k iletiÅŸim faturasÄ±yla tartÄ±ÅŸmalara neden olan CHP Adana Milletvekili Elif DoÄŸan TÃ¼rkmen, TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'ndaki katip Ã¼yeliÄŸi gÃ¶revinden istifa etti
Ä°stanbul Avrupa yakasÄ±ndaki 5 ilÃ§ede 6 Åžubat'ta elektrik kesintisi uygulanacak
Ä°zmir'de ÅŸehit polis Fethi Sekin'in adÄ± verilen park, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun katÄ±lÄ±mÄ±yla aÃ§Ä±ldÄ±.TÃ¶rende BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n mesajÄ± da okundu.
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklandÄ±ktan sonra 83 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±lan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n dosyasÄ±, "yetkisizlik" kararÄ± verilerek Ankara'ya gÃ¶nderildi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek ve BAE Ekonomi BakanÄ± Al Mansuri'nin eÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki toplantÄ± 6 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan ilk kez 6-7 Åžubat'ta Ankara'da yapÄ±lacak
Kayseri'de patlayÄ±cÄ± yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da yaralanan ve tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede 49 gÃ¼n sonra ÅŸehit olan ulaÅŸtÄ±rma Ã§avuÅŸ Mesut YaÅŸar, memleketi Gaziantep'te topraÄŸa verildi
DSP Genel BaÅŸkanÄ± Aksakal, "Demokratik Sol Parti, referandumda kahverengi oylarÄ±n Ã§oÄŸunlukla Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in halkÄ±mÄ±zla buluÅŸacak ve bÃ¶yle bir dayatmaya karÅŸÄ±n tÃ¼m Ã¶rgÃ¼tleriyle 'hayÄ±r' denilmesi iÃ§in var gÃ¼cÃ¼yle Ã§alÄ±ÅŸacaktÄ±r" dedi
Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan "AyaklarÄ±nÄ±z yerden kesilecek" sloganÄ±yla yapÄ±lan teleferik, hizmet vermeye baÅŸladÄ±
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ±nda tutuklanan HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸluk'a, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ KCK/TM sÃ¶zcÃ¼lerinden Nihat OÄŸraÅŸ'Ä±n Kandil'e gelmesi ve Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸebileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde talimat verdiÄŸi e-posta ortaya Ã§Ä±ktÄ±