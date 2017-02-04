13:52, 04 Åžubat 2017 Cumartesi

Son bir haftada 422 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±





Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince Marmara, Akdeniz ve Ege Denizi'nde bir haftada 422 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re,Â Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±Â unsurlarÄ±, Ege Denizi'nde dÃ¼zensiz gÃ¶Ã§Ã¼n Ã¶nlenmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalara devam ediyor. Bu faaliyetler kapsamÄ±nda, Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± kara ve deniz unsurlarÄ± tarafÄ±ndan 27 Ocak-3 Åžubat tarihlerinde GÃ¼ney Ege Grup KomutanlÄ±ÄŸÄ± sorumluluk sahasÄ± iÃ§indeki Bodrum GeÃ§idi'nde 56, Ä°zmir ve Kuzey Ege Grup KomutanlÄ±klarÄ± sorumluluk sahasÄ±ndaki Ã‡eÅŸme Karaabdullah Burnu ve Ã‡eÅŸme UÃ§burnu'nda 85, Marmara Denizi ile Akdeniz'de gerÃ§ekleÅŸtirilen denetimlerde ise 281 yabancÄ± uyruklu yakalandÄ±. BÃ¶ylece Ege ve Akdeniz'de bir haftada yakalananÂ yabancÄ± uyrukluÂ sayÄ±sÄ± 422 oldu. Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± ekipler tarafÄ±ndan icra edilen arama kurtarma faaliyetleri neticesinde 24 kiÅŸi denizden saÄŸ kurtarÄ±ldÄ±. Ã–te yandan, emniyet ve jandarma ekiplerinin Didim, AyvacÄ±k ve Ã‡eÅŸme bÃ¶lgelerinde karada tespit ettiÄŸi 71 yabancÄ± uyruklu hakkÄ±nda yasal iÅŸlem yapÄ±ldÄ±. GÃ–Ã‡MEN KAÃ‡AKÃ‡ILARINA GÃ–Z AÃ‡TIRILMIYOR Faaliyetler sÄ±rasÄ±nda gÃ¶Ã§men kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 6 zanlÄ± yakalandÄ±.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.