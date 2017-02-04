GÃ¼ncelleme: 20:05, 04 Åžubat 2017 Cumartesi

AB'de Rusya'ya yaptÄ±rÄ±m Ã§atlaÄŸÄ± | ANALÄ°Z

AA

Rusya'yaÂ UkraynaÂ krizi nedeniyle Avrupa BirliÄŸi (AB) tarafÄ±ndan uygulanan yaptÄ±rÄ±mlar,Â yaptÄ±rÄ±mlardan ekonomileri zarar gÃ¶ren pek Ã§ok Ã¼lke tarafÄ±ndan eleÅŸtiriliyor.

Ukrayna'da Rusya yanlÄ±sÄ± milis gÃ¼Ã§ler ile Ukrayna silahlÄ± kuvvetleri arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n son dÃ¶nemde yeniden tÄ±rmanmasÄ±, AB Ã¼lkelerinde Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n, Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n sona erdirilmesi ve taraflar arasÄ±ndakiÂ Minsk AnlaÅŸmasÄ±'na uyulmasÄ±na katkÄ± saÄŸlamadÄ±ÄŸÄ± ve AB Ã¼lkelerinin ekonomilerine bÃ¼yÃ¼k zarar verdiÄŸi eleÅŸtirilerine neden oluyor.

AB Ã¼lkelerinin, Rusya'ya, 2014 yÄ±lÄ± ÅŸubat ayÄ±nda Ukrayna'ya mÃ¼dahalesi nedeniyle uygulanan yaptÄ±rÄ±mlardan ve Rusya'nÄ±n karÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ±ndan kaynaklanan ekonomik kaybÄ±nÄ±n 100 milyar avroyu bulabileceÄŸi bildiriliyor.

Rusya; ABD, AB, bazÄ± diÄŸer Ã¼lkeler ve uluslararasÄ± Ã¶rgÃ¼tlerin uyguladÄ±ÄŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlara yanÄ±t olarak ilk etapta ABD, AB, NorveÃ§, Kanada ve Avustralya'dan gÄ±da alÄ±mÄ±nÄ± tamamen durdurmuÅŸtu. YaptÄ±rÄ±mlar daha sonra pek Ã§ok konu ve alanda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa BirliÄŸi en son geÃ§en yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda aldÄ±ÄŸÄ± kararla Rusya'ya yaptÄ±rÄ±mlarÄ± 31 Temmuz 2017'ye kadar uzatmÄ±ÅŸtÄ±.

YaptÄ±rÄ±mlar Rusya ekonomisini olumsuz etkilerken, Ã¼lkede 2014'te yaÅŸanan ve etkileri halen sÃ¼ren mali krize de ortam hazÄ±rladÄ±. YaptÄ±rÄ±mlar dolayÄ±sÄ±yla Rusya ve Rus Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n dÄ±ÅŸarÄ±dan kredi bulamamasÄ±, Merkez BankasÄ±nÄ±n dÃ¶viz rezervlerinde erimeye ve rublede dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸe neden oldu.

Avusturya Ekonomik AraÅŸtÄ±rma EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n (WIFO) Haziran 2015 tarihli raporunda, yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n AB'ye maliyetinin 100 milyar avro civarÄ±nda olacaÄŸÄ± tahmininde bulunulurken, yaptÄ±rÄ±mlar nedeniyle AB'de 2 milyon kiÅŸinin iÅŸsiz kalabileceÄŸi bildirildi.

WIFO, yaptÄ±rÄ±mlardan dolayÄ± AB Ã¼lkelerinin 2015 yÄ±lÄ±ndaki doÄŸrudan kaybÄ±nÄ±n 17,6 milyar avro olduÄŸu, bu Ã¼lkelerde 400 bin kiÅŸinin ise iÅŸsiz kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AraÅŸtÄ±rmada yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n dolaylÄ± zararlarÄ±na ise yer verilmedi. Ancak Rusya'ya uygulanan yaptÄ±rÄ±mlar AB'de daha Ã§ok enerji, tarÄ±m ve havacÄ±lÄ±k gibi sektÃ¶rleri etkiledi.

Rusya Ekonomik GeliÅŸme BakanÄ± Aleksey Likhachev 2016 yÄ±lÄ± haziran ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Rusya'nÄ±n yaptÄ±rÄ±mlar dolayÄ±sÄ±yla 2015'teki kaybÄ±nÄ±n 25 milyar avro olduÄŸunu bildirmiÅŸti.

Rusya ekonomisi 2015'te yÃ¼zde 3.7 kÃ¼Ã§Ã¼lmÃ¼ÅŸ, AB'den Rusya'ya ihracatta da Temmuz 2014-Haziran 2015 tarihleri arasÄ±nda yÃ¼zde 36 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ kaydedilmiÅŸti. Petrol ÅŸirketi Exxon Mobil Åžubat 2015 ayÄ±nda yaptÄ±rÄ±mlar dolayÄ±sÄ±yla 1 milyar dolar kaybettiÄŸini duyurdu.

YaptÄ±rÄ±mlarÄ±n 2016 yÄ±lÄ± etkileri konusunda ise genel bir araÅŸtÄ±rma ve aÃ§Ä±klama henÃ¼z bulunmuyor.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI TALEPLERÄ°

Son dÃ¶nemde yaptÄ±rÄ±mlardan olumsuz etkilenen pek Ã§ok AB Ã¼yesi Ã¼lke tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kalkmasÄ± talebi daha net bir ÅŸekilde dile getirilmeye baÅŸlarken, Ã¶zellikle Ä°ngiltere, Fransa ve Almanya taraflar arasÄ±ndaki Minsk AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n tam olarak uygulanmasÄ±nÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kalkmasÄ± iÃ§in Ã¶n koÅŸul olarak Ã¶ne sÃ¼rÃ¼yor.

KÄ±rÄ±m'Ä±n Rusya tarafÄ±ndan ilhakÄ± ve Ukrayna'da meydana gelen Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan taraflar, Ukrayna'nÄ±n Donbass bÃ¶lgesinde ateÅŸkes saÄŸlanmasÄ± iÃ§in Fransa ve Almanya'nÄ±n dahil olduÄŸu Avrupa GÃ¼venlik ve Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ± (AGÄ°T) gÃ¶zetiminde bir toplantÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmiÅŸ ve 5 EylÃ¼l 2014 tarihindeki Minsk AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± imzalamÄ±ÅŸlardÄ±. AnlaÅŸmanÄ±n tam olarak uygulanamamasÄ± ve Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±n devam etmesi, Minsk'te 11 Åžubat 2015'te Ukrayna, Rusya, Fransa ve Almanya liderlerinin hazÄ±r bulunduÄŸu toplantÄ±da Minsk II olarak bilinen yeni bir uzlaÅŸÄ± paketinin benimsenmesine yol aÃ§tÄ±.

Minsk AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n iyi bir ÅŸekilde uygulanamamasÄ± ve yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n AB ve Rusya'ya ekonomik aÃ§Ä±dan bÃ¼yÃ¼k zarar vermesi yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n etkinliÄŸinin yeniden sorgulanmasÄ±na neden oldu.

UkraynalÄ± yetkililer yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n faydalÄ± ve bÃ¶lgedeki Rusya askeri operasyonlarÄ±nÄ±n durmasÄ±na neden olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rse de Ä°talya baÅŸta olmak Ã¼zere Macaristan, Bulgaristan, Avusturya, Yunanistan, Ã‡ek Cumhuriyeti ve Slovakya gibi Ã¼lkeler yaptÄ±rÄ±mlar konusuna daha eleÅŸtirel yaklaÅŸarak, yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n faydalÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunuyor.

Ä°TALYA

Ä°talya, AB iÃ§erisinde Rusya ile siyasi, ekonomik ve ticari bakÄ±mdan diÄŸer birlik Ã¼lkelerine nazaran Ã§ok daha yakÄ±n iliÅŸkilere sahip olmasÄ±yla dikkati Ã§ekiyor. Bu durumu nedeniyle Ä°talya, Rusyaâ€™ya birlik tarafÄ±ndan uygulanan ambargolara uymakla birlikte, bunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼m olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼yor.

HÃ¼kÃ¼met politikasÄ± olarak Rusyaâ€™ya ambargo uygulamaktansa diyalogla Ã§Ã¶zÃ¼m arayÄ±ÅŸÄ±na gidilmesi tezini sÄ±k sÄ±k dile getiren Ä°talya, bu hususta son olarak ABâ€™nin geÃ§en ekim ayÄ±ndaki liderler zirvesinde Halepâ€™e yÃ¶nelik Rus bombardÄ±manÄ± dolayÄ±sÄ±yla bu Ã¼lkeye yeni yaptÄ±rÄ±mlar uygulanmasÄ±nÄ± veto etmiÅŸti. Yeni yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n beklendiÄŸi sÃ¶z konusu zirveden dÃ¶nemin Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Matteo Renziâ€™nin itirazlarÄ± dolayÄ±sÄ±yla AB sadece kÄ±nama kararÄ± Ã§Ä±kartabilmiÅŸti.

Ä°talya'nÄ±n o zamanki DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, ÅŸimdinin BaÅŸbakanÄ± Paolo Gentiloni ise yaptÄ±rÄ±mlar konusundaki bir aÃ§Ä±klamasÄ±nda "YaptÄ±rÄ±mlar Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n sona erdirilmesi iÃ§in bir Ã§Ã¶zÃ¼m deÄŸil." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°talyaâ€™da iktidarÄ±n Rusyaâ€™ya yÃ¶nelik ambargoya karÅŸÄ± Ã§Ä±kma tavrÄ±nÄ± muhalefet partileri de destekliyor. Zira Ä°talyan muhalefet partilerinin de Rusya ile sÄ±kÄ± iliÅŸkiler iÃ§inde olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ã–zellikle, eski baÅŸbakanlardan ve Forza Italia Partisi lideri Silvio Berlusconiâ€™nin Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin ile dost olmasÄ± ve sÄ±k sÄ±k gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri, aynÄ± ÅŸekilde bir diÄŸer saÄŸ parti Kuzey BirliÄŸi Partisi lideri Matteo Salviniâ€™nin de Rusyaâ€™da sÄ±k sÄ±k temaslarda bulunmasÄ± buna Ã¶rnek gÃ¶steriliyor.

MACARÄ°STAN

Macaristan da Rusya'ya uygulanan yaptÄ±rÄ±mlara muhalefet eden Ã¼lkelerden. Macaristan BaÅŸbakanÄ± Viktor Orban 23 Ocak'ta BudapeÅŸte'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir konferansta yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Rusya'ya uygulanan ambargonun baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸunu bu yÃ¼zden tekrar deÄŸerlendirilmesi gerektiÄŸini belirterek, ''Rusya, 'BatÄ±'nÄ±n izolasyon ve sistem Ã§Ã¶kertici' olan dÃ¼ÅŸÃ¼k petrol fiyatlarÄ±, yaptÄ±rÄ±mlar, 'Ã¶zgÃ¼r ve tarafsÄ±z' sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± gibi denemelerine raÄŸmen hayatta kalmayÄ± baÅŸardÄ±.'' ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Orban, yaptÄ±rÄ±mlarla ilgili olarak ayrÄ±ca, "Avrupa kendi ayaÄŸÄ±na sÄ±ktÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Macaristan DÄ±ÅŸiÅŸleri ve DÄ±ÅŸ Ticaret BakanÄ± Peter Szijjarto, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde bir gazeteye verdiÄŸi rÃ¶portajda, Rusya'ya uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n faydadan Ã§ok zarar verdiÄŸini, dolayÄ±sÄ±yla Macar ekonomisinin olumsuz etkilendiÄŸini belirterek, ''Rakamlara gÃ¶re Macaristan Ã¼Ã§ yÄ±l iÃ§inde ihracat alanÄ±nda 6,5 milyar dolarlÄ±k kayba uÄŸradÄ±. Macaristan'Ä±n yÄ±llÄ±k 90 milyar dolarlÄ±k ihracatÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±nÄ±rsa bunun ciddi bir kayÄ±p olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kÄ±yor.'' dedi.

Rusya ile olan iliÅŸkilerde AB'nin genelde Amerika'yÄ± takip ettiÄŸini savunan Szijjarto, nisan ayÄ±nda dÃ¼zenlenecek olan AB zirvesinde ambargonun yumuÅŸatÄ±lmasÄ±nÄ± beklediÄŸini sÃ¶yledi.

DiÄŸer taraftan, Macaristan Ulusal Meclisinde ikinci bÃ¼yÃ¼k parti konumundaki Jobbik de Rusya'ya uygulanan ambargoyu sert bir ÅŸekilde eleÅŸtiriyor.

BULGARÄ°STAN

Bulgaristan'Ä±n eski BaÅŸbakanÄ± Boyko Borisov ise bir aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Rusya yaptÄ±rÄ±mlardan etkilendi mi bilmiyorum ama Bulgaristan Ã§ok kÃ¶tÃ¼ bir biÃ§imde etkilendi." dedi.

Ãœlkede Rusya yanlÄ±sÄ± olarak bilinen Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) desteÄŸi ile seÃ§ilen Bulgaristan CumhurbaÅŸkanÄ± Rumen Radev ise 22 Ocak'ta gÃ¶reve baÅŸlamadan Ã¶nce, yaptÄ±ÄŸÄ± ilk aÃ§Ä±klamalarÄ± ile Ã¼lkenin siyasi ekseninin Rusyaâ€™ya doÄŸru kayabileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde mesajlar vermiÅŸti.

KÄ±rÄ±mâ€™Ä±n "fiiliyatta" Rusyaâ€™nÄ±n olduÄŸunu sÃ¶yleyen Radev, "KÄ±rÄ±mâ€™a gitmek Ã¼zere kimden vize alacaksÄ±nÄ±z?" sorusunu yÃ¶neltmiÅŸti.

Radev, BrÃ¼kselâ€™e yaptÄ±ÄŸÄ± ilk ziyaretinde de Rusya yanlÄ±sÄ± ve yaptÄ±rÄ±m karÅŸÄ±tÄ± aÃ§Ä±klamalar yapmÄ±ÅŸtÄ±.

AVUSTURYA

Avusturya BaÅŸbakanÄ± Christian Kern konuya iliÅŸkin Kurier gazetesine verdiÄŸi demeÃ§te, Rusyaâ€™ya karÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n uzatÄ±lmasÄ±ndan yana olmadÄ±klarÄ±nÄ±, Rusyaâ€™nÄ±n Avrupa iÃ§in Ã¶nemli bir ticari ortak olduÄŸunu belirtti.

Kern, yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n ne kadar faydalÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmesi gerektiÄŸine dikkati Ã§ekerek, Avusturyaâ€™nÄ±n Rusyaâ€™ya tarihten gelen bir minnettarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸunu anÄ±msattÄ±.

Avusturya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sebastian Kurz ise, Der Spiegel dergisine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Avusturyaâ€™nÄ±n AGÄ°T dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¼resince, Rusya ile diyaloÄŸun artÄ±rÄ±lmasÄ± ve yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n hafifletilmesi yÃ¶nÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Kurz, Avrupa BirliÄŸiâ€™nin yaptÄ±rÄ±mlar ile cezalandÄ±rÄ±cÄ± deÄŸil, daha ziyade Ã¶zendirici, teÅŸvik edici bir tutum sergilemesi gerektiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

Avusturyaâ€™da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± partiler FPÃ– ve Team Stronach, geÃ§en aylarda parlamentoya Rusyaâ€™ya uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde bir Ã¶nerge sunmuÅŸ, ancak bu iki partinin dÄ±ÅŸÄ±ndaki 4 parti konuya sÄ±cak bakmamÄ±ÅŸtÄ±.

Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡ipras ise, "Yunanistan Rusya'ya uygulanan BatÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± desteklememektedir. YaptÄ±rÄ±mlar yeni bir soÄŸuk savaÅŸÄ±n baÅŸlamasÄ± riskini taÅŸÄ±yor." dedi.

Ã‡ek Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± Milos Zeman ve Slovakya BaÅŸbakanÄ± Robert Fico ise yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamalarda yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini bildirdi.

Ä°NGÄ°LTERE, FRANSA VE ALMANYA'NIN MÄ°NSK ANLAÅžMASI'NA UYULMASI ÅžARTI

Ä°ngiltere, Suriye ve Ukrayna'daki durumun iyileÅŸememesinde Rusya'nÄ±n rolÃ¼nÃ¼n etkili olduÄŸunu ve Rusya'ya yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n devam etmesinin gerekliliÄŸini bildirirken, ancak Rusya'yÄ± kÃ¶ÅŸeye itmenin doÄŸru olmayacaÄŸÄ±nÄ± savunuyor.

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, geÃ§en ay Ä°ngiliz Parlamentosunun alt kanadÄ± Avam KamarasÄ±nda dÃ¼zenlenen oturumda Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in Suriye'deki politikalarÄ±nÄ±n hiÃ§bir zaman destekÃ§isi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek, "Rusya'nÄ±n yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ siber savaÅŸa ve BatÄ± Balkanlarda yaptÄ±klarÄ±na baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda, iyi ÅŸeyler yapmadÄ±ÄŸÄ± aÅŸikar. Ancak, Rusya ile Ã§alÄ±ÅŸabileceÄŸimiz bazÄ± alanlar olabileceÄŸini anlamamÄ±z da Ã¶nemli." diye konuÅŸmuÅŸtu.

Rusya'ya yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n devam etmesinin gerekliliÄŸini ifade eden Johnson, Avrupa'daki diÄŸer Ã¼lkelerin ise Ä°ngiltere kadar Rusya Ã¼zerine baskÄ± uygulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, "Rus devletinin, siber savaÅŸ gibi bazÄ± kirli numaralarÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Ancak, Rusya'yÄ± kÃ¶ÅŸeye itmenin ve ÅŸeytanlaÅŸtÄ±rmanÄ±n doÄŸru olmayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. DolayÄ±sÄ±yla hem iliÅŸki kurmayÄ± hem de ihtiyatÄ± barÄ±ndÄ±ran iki yÃ¶nlÃ¼ bir strateji uygulanmalÄ±." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ngiliz bakan ayrÄ±ca, bu hafta Ukrayna'nÄ±n doÄŸusunda Ã§atÄ±ÅŸmalardaki yoÄŸunlaÅŸmaya iliÅŸkin olarak da, "Rusya'ya yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlar, Minsk AnlaÅŸmasÄ±'ndaki yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kler yerine getirilene kadar kaldÄ±rÄ±lamaz." demiÅŸti.â€‹

FRANSA

Fransa da tÄ±pkÄ± Ä°ngiltere gibi Minsk AnlaÅŸmasÄ±'nÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± Rusya'ya yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda ilk ÅŸart olarak koÅŸuyor.

Minsk AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n taraflarÄ±yla sÄ±k sÄ±k telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸen FranÃ§ois Hollande, anlaÅŸmanÄ±n Ã§ok yavaÅŸ uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "YaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ancak Minsk AnlaÅŸmasÄ± tam olarak uygulandÄ±ktan sonra mÃ¼mkÃ¼n olabilir." demiÅŸti.

TaraflarÄ± Normandiya formatÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde zaman zaman bir araya getiren Hollande ve Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, Rus ve UkraynalÄ± yetkilileri sÄ±klÄ±kla bÃ¶lgede gerilimi tÄ±rmandÄ±rmaktan kaÃ§Ä±nmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸlardÄ±.

Ã–te yandan 23 Nisan'da Fransa'da yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi iÃ§in ikinci tura kalma ihtimalleri bulunan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ulusal Cephe Partisi Lideri Marine Le Pen ve merkez saÄŸ CumhuriyetÃ§iler Partisi adayÄ± FranÃ§ois Fillon da, Rusya yanlÄ±sÄ± sÃ¶ylemleriyle biliniyor.

ALMANYA

Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert, Ã¶nceki gÃ¼n dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Rusyaâ€™ya yÃ¶nelik uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n Minsk AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n tÃ¼mÃ¼yle uygulanmasÄ±na baÄŸlÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel, iki ay Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Minsk AnlaÅŸmasÄ±nÄ±n uygulanmasÄ± yavaÅŸ ilerlediÄŸi iÃ§in Rusyaâ€™ya yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlar uzatÄ±lmalÄ±." demiÅŸti.

Merkel'in yaptÄ±rÄ±mlarÄ± uzatma yanlÄ±sÄ± tavrÄ±na raÄŸmen hÃ¼kÃ¼metten yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine yÃ¶nelik aÃ§Ä±klamalar da oldu.

HÃ¼kÃ¼metin kÃ¼Ã§Ã¼k ortaÄŸÄ± Hristiyan Sosyal Birlik Partisi Genel BaÅŸkanÄ± ve Bavyera Eyaletinin BaÅŸbakanÄ± Horst Seehofer ise Rusya'ya yÃ¶nelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± istiyor.

Seehofer, 20. yÃ¼zyÄ±lÄ±n blok dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinden vazgeÃ§ilmesini isteyerek, Rusyaâ€™ya karÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n bu yÄ±l iÃ§inde kaldÄ±rÄ±lmasÄ± ve Rusyaâ€™nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± G8 toplantÄ±sÄ±nÄ±n yeniden baÅŸlatÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

Almanya Ekonomi BakanÄ± Sigmar Gabriel ise, Ukrayna krizinin ekonomik gÃ¼Ã§ gÃ¶sterisi yerine diyalogla Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸini, Rusya'ya uygulanan yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n daha tehlikeli bir duruma yol aÃ§abileceÄŸini bildirmiÅŸti.

Avrupa Parlamentosu eski baÅŸkanÄ± ve eylÃ¼lde yapÄ±lacak seÃ§imlerde merkez soldan Merkel'e karÅŸÄ± baÅŸbakan adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klanan Martin Schulz ise, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n politik kararlarÄ±nÄ±n Avrupa'ya zarar verdiÄŸini belirterek, Avrupa BirliÄŸi'nin Rusya'ya karÅŸÄ± yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kaldÄ±rabileceÄŸini belirtti.

YaptÄ±rÄ±mlara Fransa ve Almanya'daki pek Ã§ok iÅŸ adamÄ±ndan da eleÅŸtiri geldi. Siemens gibi bazÄ± ÅŸirketlerin Ã¼rÃ¼nlerini Rusya'nÄ±n ilhak ettiÄŸi KÄ±rÄ±m Ã¼zerinden Rusya'ya gÃ¶ndererek yaptÄ±rÄ±mlarÄ± deldikleri ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

KAYNAK: AA

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