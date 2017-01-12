14:16, 04 Åžubat 2017 Cumartesi

PKK'ya yÄ±lÄ±n ilk ayÄ±nda aÄŸÄ±r darbe

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼rkiye'nin barÄ±ÅŸ ve huzurunu bozmaya yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtiren, sivilleri, Ã§ocuklarÄ± dahi hedef almaktan Ã§ekinmeyen PKK'ya yÃ¶nelik yÄ±lÄ±n ilk ayÄ±nda yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda 90 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.

Ãœlke genelinde barÄ±ÅŸ ve huzur ortamÄ±nÄ± bozmayÄ± hedefleyen, Ã§ocuk, genÃ§ ve yaÅŸlÄ± ayÄ±rt etmeksizin yaptÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nda sivilleri dahi hedef alan PKK'lÄ±lara karÅŸÄ± TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n (EGM) amansÄ±z takibi devam ediyor.

YÄ±l boyunca "gece, gÃ¼ndÃ¼z, ÅŸehir merkezi ya da kÄ±rsal" demeden yurt iÃ§indekiler baÅŸta olmak Ã¼zere yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da PKK mensuplarÄ±nÄ±n peÅŸini bÄ±rakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, PKK'ya ocak ayÄ±nda da aÄŸÄ±r darbe vurdu.

OCAK AYINDA 11 GÃœVENLÄ°K GÃ–REVLÄ°SÄ° ÅžEHÄ°T OLDU

PKK'nÄ±n 1-31 Ocak tarihlerindeki saldÄ±rÄ±larÄ±nda 11 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi ÅŸehit oldu. Bir vatandaÅŸÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nda, 9 kiÅŸi de yaralandÄ±. Operasyon ve saldÄ±rÄ±larda yaralanan 6 asker ve 4 polis de tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.

OCAK'TA 90 PKK'LI ETKÄ°SÄ°Z HALE GETÄ°RÄ°LDÄ°

Ocak ayÄ±ndaki operasyonlarda, 56'sÄ± yurt iÃ§inde olmak Ã¼zere 90 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi.

PKK ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n genÃ§lik yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik olmak Ã¼zere pek Ã§ok ilde ocakta dÃ¼zenlenen operasyonlarda 746 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

516 TUTUKLAMA

Bu kiÅŸilerden aralarÄ±nda HDP ve DBP'li milletvekili, yÃ¶netici ve belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 516'sÄ± tutuklandÄ±.

KAR, TÄ°PÄ° DEMEDEN OPERASYONLAR DEVAM EDÄ°YOR

TSK'nÄ±n DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸuda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonlar, zorlu arazi ve Ã§etin kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nda dahi hÄ±z kesmeden devam ediyor.

GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik Hakkari, Mardin, MuÅŸ, DiyarbakÄ±r, Bitlis, AÄŸrÄ±, ÅžÄ±rnak, Tunceli, Siirt, Batman ve BingÃ¶l kÄ±rsalÄ± ile ÅŸehir merkezinde orta ve bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± operasyonlar dÃ¼zenledi.

DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸudaki kÄ±rsal alanlarda kar, tipi, yaÄŸmur ve Ã§amur dinlemeden daÄŸ, taÅŸ dolaÅŸarak terÃ¶ristlerin peÅŸine dÃ¼ÅŸen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ± nedeniyle zor ÅŸartlarda kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 2 metreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kÄ±rsal alanlarda da soÄŸuk havaya raÄŸmen nehir ve derelere girerek maÄŸaralarda terÃ¶rist arÄ±yor.

KÄ±rsalda terÃ¶ristlerin kÄ±ÅŸ Ã¼slenmesine bÃ¼yÃ¼k darbe vuran gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na ait Ã§ok sayÄ±da yaÅŸam malzemesi, Ã¶rgÃ¼t dokÃ¼man, silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irdi.

Ocakta Ã¶ne Ã§Ä±kan bazÄ± terÃ¶r olaylarÄ± ÅŸÃ¶yle:

- Ä°zmir'de BayraklÄ± ilÃ§esindeki adliye binasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda 5 Ocak'ta akÅŸam saatlerinde terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. Polis memuru Fethi Sekin ile bir adliye Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n ÅŸehit olduÄŸu saldÄ±rÄ±da 5 kiÅŸi yaralanÄ±rken, 2 terÃ¶rist Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irildi.

- ÅžÄ±rnak'ta Gabar DaÄŸÄ±'nda 6 Ocak'ta gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 2 asker ÅŸehit oldu, 4 asker yaralandÄ±.

- DiyarbakÄ±r'Ä±n merkez KayapÄ±nar ilÃ§esindeki polis kontrol noktasÄ±na 6 Ocak'ta el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±.

- Siirt'te 11 Ocak'ta bir hÃ¼cre evine operasyon dÃ¼zenleyen polisler ile PKK'lÄ±lar arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸmada 2 PKK'lÄ± etkisiz hale getiren gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, hÃ¼cre evinde bir uzun namlulu silah, 2 tabanca, 12 el bombasÄ±, anti-personel ve anti-tank roket mÃ¼himmatlarÄ± ele geÃ§irdi.

- Bitlis'te 14 Ocak'ta gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "Åžehit Jandarma Uzman OnbaÅŸÄ± Bahattin Dolma Operasyonu"nda PKK Ã¼yeleriyle Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 2 asker ÅŸehit oldu, 2 asker yaralandÄ±.

- DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde Dicle Ãœniversitesi yerleÅŸkesinde 16 Ocak'ta polis ekibine dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 5 polis memuru ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼, bir polis yaralandÄ±.

- Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne 20 Ocak'ta lav silahÄ±yla ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. BinanÄ±n bahÃ§e duvarÄ±nÄ±n isabet aldÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±.

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