PKK'ya yÄ±lÄ±n ilk ayÄ±nda aÄŸÄ±r darbe

TÃ¼rkiye'nin barÄ±ÅŸ ve huzurunu bozmaya yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar gerÃ§ekleÅŸtiren, sivilleri, Ã§ocuklarÄ± dahi hedef almaktan Ã§ekinmeyen PKK'ya yÃ¶nelik yÄ±lÄ±n ilk ayÄ±nda yurt iÃ§i ve dÄ±ÅŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonlarda 90 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
Ãœlke genelinde barÄ±ÅŸ ve huzur ortamÄ±nÄ± bozmayÄ± hedefleyen, Ã§ocuk, genÃ§ ve yaÅŸlÄ± ayÄ±rt etmeksizin yaptÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nda sivilleri dahi hedef alan PKK'lÄ±lara karÅŸÄ± TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) ve Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n (EGM) amansÄ±z takibi devam ediyor.
YÄ±l boyunca "gece, gÃ¼ndÃ¼z, ÅŸehir merkezi ya da kÄ±rsal" demeden yurt iÃ§indekiler baÅŸta olmak Ã¼zere yurt dÄ±ÅŸÄ±nda da PKK mensuplarÄ±nÄ±n peÅŸini bÄ±rakmayan, haftalarca arazide kalarak operasyonlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, PKK'ya ocak ayÄ±nda da aÄŸÄ±r darbe vurdu.
PKK'nÄ±n 1-31 Ocak tarihlerindeki saldÄ±rÄ±larÄ±nda 11 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi ÅŸehit oldu. Bir vatandaÅŸÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±nda, 9 kiÅŸi de yaralandÄ±. Operasyon ve saldÄ±rÄ±larda yaralanan 6 asker ve 4 polis de tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ocak ayÄ±ndaki operasyonlarda, 56'sÄ± yurt iÃ§inde olmak Ã¼zere 90 PKK'lÄ± etkisiz hale getirildi.
PKK ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n genÃ§lik yapÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik olmak Ã¼zere pek Ã§ok ilde ocakta dÃ¼zenlenen operasyonlarda 746 zanlÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Bu kiÅŸilerden aralarÄ±nda HDP ve DBP'li milletvekili, yÃ¶netici ve belediye baÅŸkanlarÄ±nÄ±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± 516'sÄ± tutuklandÄ±.
TSK'nÄ±n DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸuda yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ operasyonlar, zorlu arazi ve Ã§etin kÄ±ÅŸ ÅŸartlarÄ±nda dahi hÄ±z kesmeden devam ediyor.
GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yÃ¶nelik Hakkari, Mardin, MuÅŸ, DiyarbakÄ±r, Bitlis, AÄŸrÄ±, ÅžÄ±rnak, Tunceli, Siirt, Batman ve BingÃ¶l kÄ±rsalÄ± ile ÅŸehir merkezinde orta ve bÃ¼yÃ¼k Ã§aplÄ± operasyonlar dÃ¼zenledi.
DoÄŸu ve GÃ¼neydoÄŸudaki kÄ±rsal alanlarda kar, tipi, yaÄŸmur ve Ã§amur dinlemeden daÄŸ, taÅŸ dolaÅŸarak terÃ¶ristlerin peÅŸine dÃ¼ÅŸen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ± nedeniyle zor ÅŸartlarda kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 2 metreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kÄ±rsal alanlarda da soÄŸuk havaya raÄŸmen nehir ve derelere girerek maÄŸaralarda terÃ¶rist arÄ±yor.
KÄ±rsalda terÃ¶ristlerin kÄ±ÅŸ Ã¼slenmesine bÃ¼yÃ¼k darbe vuran gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Ã¶rgÃ¼t mensuplarÄ±na ait Ã§ok sayÄ±da yaÅŸam malzemesi, Ã¶rgÃ¼t dokÃ¼man, silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irdi.
Ocakta Ã¶ne Ã§Ä±kan bazÄ± terÃ¶r olaylarÄ± ÅŸÃ¶yle:
- Ä°zmir'de BayraklÄ± ilÃ§esindeki adliye binasÄ± yakÄ±nlarÄ±nda 5 Ocak'ta akÅŸam saatlerinde terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. Polis memuru Fethi Sekin ile bir adliye Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n ÅŸehit olduÄŸu saldÄ±rÄ±da 5 kiÅŸi yaralanÄ±rken, 2 terÃ¶rist Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irildi.
- ÅžÄ±rnak'ta Gabar DaÄŸÄ±'nda 6 Ocak'ta gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince PKK'ya yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen operasyonda 2 asker ÅŸehit oldu, 4 asker yaralandÄ±.
- DiyarbakÄ±r'Ä±n merkez KayapÄ±nar ilÃ§esindeki polis kontrol noktasÄ±na 6 Ocak'ta el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yla saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±.
- Siirt'te 11 Ocak'ta bir hÃ¼cre evine operasyon dÃ¼zenleyen polisler ile PKK'lÄ±lar arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Ã‡atÄ±ÅŸmada 2 PKK'lÄ± etkisiz hale getiren gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, hÃ¼cre evinde bir uzun namlulu silah, 2 tabanca, 12 el bombasÄ±, anti-personel ve anti-tank roket mÃ¼himmatlarÄ± ele geÃ§irdi.
- Bitlis'te 14 Ocak'ta gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerince yÃ¼rÃ¼tÃ¼len "Åžehit Jandarma Uzman OnbaÅŸÄ± Bahattin Dolma Operasyonu"nda PKK Ã¼yeleriyle Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmada 2 asker ÅŸehit oldu, 2 asker yaralandÄ±.
- DiyarbakÄ±r'Ä±n Sur ilÃ§esinde Dicle Ãœniversitesi yerleÅŸkesinde 16 Ocak'ta polis ekibine dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 5 polis memuru ÅŸehit dÃ¼ÅŸtÃ¼, bir polis yaralandÄ±.
- Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne 20 Ocak'ta lav silahÄ±yla ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±. BinanÄ±n bahÃ§e duvarÄ±nÄ±n isabet aldÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±.
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Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, "ArtÄ±k korucularÄ±mÄ±z operasyonlara Ã§Ä±karken ek bir tazminat alacaklar. Askerimiz, jandarmamÄ±zla polisimizle aynÄ± mÃ¼cadeleyi ortaya koyarken harcÄ±rahlarÄ±nÄ±, ek tazminatlarÄ±nÄ± da alacaklar." dedi.
Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko, Ukrayna ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki diplomatik iliÅŸkilerin 25. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™a tebrik mesajÄ± gÃ¶nderdi
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, darbe giriÅŸiminde bulunanlardan hesap sorulacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "KaÃ§anlar, kaÃ§tÄ±klarÄ±yla kalacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmesinler. Millete yaptÄ±klarÄ±nÄ±n cezasÄ±nÄ± mutlaka gÃ¶recekler" dedi
TÃ¼rk ve Yunan Sahil GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Bodrum aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Kardak kayalÄ±klarÄ±na yakÄ±n bir bÃ¶lgede gÃ¼venlik tedbirlerini 6. gÃ¼nde de devam ettirdi
YapÄ±mÄ± devam eden KÃ¼Ã§Ã¼k Ã‡amlÄ±ca TV-Radyo Kulesi'nin inÅŸaatÄ±nda incelemelerde bulunan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "RamazanÄ±n sonuna doÄŸru aÃ§mayÄ± hedefliyoruz" dedi
MuÅŸ'ta kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan kÃ¶ydeki iki hasta, 5 saatlik Ã§alÄ±ÅŸma sonunda hastaneye yetiÅŸtirildi
Etiyopya CumhurbaÅŸkanÄ± Mulatu Teshome Wirtu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n davetine icabetle 6-10 Åžubat tarihinde TÃ¼rkiye'ye resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek
1 milyon 200 bin liralÄ±k iletiÅŸim faturasÄ±yla tartÄ±ÅŸmalara neden olan CHP Adana Milletvekili Elif DoÄŸan TÃ¼rkmen, TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'ndaki katip Ã¼yeliÄŸi gÃ¶revinden istifa etti
Ä°stanbul Avrupa yakasÄ±ndaki 5 ilÃ§ede 6 Åžubat'ta elektrik kesintisi uygulanacak
Ä°zmir'de ÅŸehit polis Fethi Sekin'in adÄ± verilen park, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun katÄ±lÄ±mÄ±yla aÃ§Ä±ldÄ±.TÃ¶rende BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n mesajÄ± da okundu.
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklandÄ±ktan sonra 83 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±lan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n dosyasÄ±, "yetkisizlik" kararÄ± verilerek Ankara'ya gÃ¶nderildi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek ve BAE Ekonomi BakanÄ± Al Mansuri'nin eÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki toplantÄ± 6 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan ilk kez 6-7 Åžubat'ta Ankara'da yapÄ±lacak
Kayseri'de patlayÄ±cÄ± yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da yaralanan ve tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede 49 gÃ¼n sonra ÅŸehit olan ulaÅŸtÄ±rma Ã§avuÅŸ Mesut YaÅŸar, memleketi Gaziantep'te topraÄŸa verildi
DSP Genel BaÅŸkanÄ± Aksakal, "Demokratik Sol Parti, referandumda kahverengi oylarÄ±n Ã§oÄŸunlukla Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in halkÄ±mÄ±zla buluÅŸacak ve bÃ¶yle bir dayatmaya karÅŸÄ±n tÃ¼m Ã¶rgÃ¼tleriyle 'hayÄ±r' denilmesi iÃ§in var gÃ¼cÃ¼yle Ã§alÄ±ÅŸacaktÄ±r" dedi
Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan "AyaklarÄ±nÄ±z yerden kesilecek" sloganÄ±yla yapÄ±lan teleferik, hizmet vermeye baÅŸladÄ±
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ±nda tutuklanan HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸluk'a, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ KCK/TM sÃ¶zcÃ¼lerinden Nihat OÄŸraÅŸ'Ä±n Kandil'e gelmesi ve Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸebileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde talimat verdiÄŸi e-posta ortaya Ã§Ä±ktÄ±