14:26, 04 Åžubat 2017 Cumartesi

Danimarka'da istihbarat servisi gazeteyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya





Danimarka Polis Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (PET), mahkemece yasaklanmasÄ±na raÄŸmen kendisi hakkÄ±ndaki kitabÄ± ek olarak daÄŸÄ±tan gazete yÃ¶netimi hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DanimarkaÂ Polis Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (PET), mahkemece yasaklanmasÄ±na raÄŸmen kendisi hakkÄ±ndaki kitabÄ± ek olarak daÄŸÄ±tan gazete yÃ¶netimi hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu. Ä°stihbarat teÅŸkilatÄ± "PET iÃ§in 7 yÄ±l -Â Jacob Sharfâ€™Ä±n dÃ¶nemi" adlÄ± kitapla ilgili mahkemece getirilen yasaÄŸa uymayanÂ Politiken gazetesiÂ ve yayÄ±nevi hakkÄ±nda dava aÃ§Ä±ldÄ±. YayÄ±nevinin15 milyon kron (yaklaÅŸÄ±k 8 milyon lira) tazminat Ã¶demesi istenirken, Politiken'in genel yayÄ±n yÃ¶netmeni Christian Jensen de 4 ay hapis cezasÄ±yla yargÄ±lanacak. Ãœlkenin polis istihbarat servisi ile basÄ±nÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getiren dava iÃ§in duruÅŸma tarihi henÃ¼z belirlenmedi. Â "Hassas" kitap PET, Politikenâ€™de gazeteci olarak Ã§alÄ±ÅŸan Morten Skjoldager tarafÄ±ndan yazÄ±lan â€˜PET iÃ§in 7 yÄ±l - Jacob Sharfâ€™Ä±n dÃ¶nemiâ€™Â adlÄ± kitapta, istihbarat servisinin haber kaynaklarÄ±nÄ± ve Ã¼lkenin gÃ¼venliÄŸi tehlikeye atacak hassas bilgiler olabileceÄŸini iddia ediyor. PET, kitapta, kullandÄ±ÄŸÄ± yÃ¶ntemlerle ilgili bilgilerin de bulunmasÄ±ndan endiÅŸeli. Kitap, PET'in eski yÃ¶neticilerinden Jacob Sharf'Ä±n dÃ¶nemini ele alÄ±yor. PET, kitabÄ±n yayÄ±nevi People Pressâ€™ten metinleri istemiÅŸ ama bunun kabul edilmemesi Ã¼zerine, Kopenhag Åžehir Mahkemesine baÅŸvurmuÅŸtu. KitabÄ±n iÃ§eriÄŸinden habersiz olduÄŸunu belirten PETâ€™i haklÄ± bulan mahkeme 6 Ekim 2016â€™da kitabÄ± yasaklamÄ±ÅŸtÄ±. Buna raÄŸmen beÅŸ bin adet ilk baskÄ±nÄ±n kitapÃ§Ä±lara daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±karken, bazÄ± kitapÃ§Ä±lar da yasaÄŸÄ±n kendilerini kapsamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek kitabÄ±n satÄ±ÅŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼. Politiken yayÄ±n yÃ¶netmeni Christian Jensen de 9 Ekim'de kitabÄ±n tamamÄ±nÄ± gazete eki olarak yayÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±. Kopenhag Åžehir Mahkemesinin yasak kararÄ±nÄ± temyiz mahkemesine taÅŸÄ±yan JP/Politiken yayÄ±nevinin Ã§abasÄ± sonuÃ§ vermemiÅŸ ve temyiz mahkemesi PETâ€™i haklÄ± bulmuÅŸtu.

Ä°lgili Konular Danimarka

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.