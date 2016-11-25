Ä°ÅŸitme engellilerin motorlu taÅŸÄ±t sÄ±navÄ± 'videolu' yapÄ±lacak

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (MEB), yarÄ±n "Engelsiz SÄ±nav" uygulamasÄ± kapsamÄ±ndaÂ iÅŸitme engelliÂ adaylara yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiÂ Motorlu TaÅŸÄ±tÂ SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Kursiyerleri Elektronik SÄ±navÄ±, kurallarÄ±n ve sorularÄ±n iÅŸaret diliyle anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± videolu sÄ±nav uygulamasÄ± ile yapÄ±lacak.
MEB'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ilki 2016'da Ankara'da yapÄ±lmaya baÅŸlanan iÅŸitme engelli adaylara yÃ¶nelik sÄ±nav, yarÄ±n 23 ilde dÃ¼zenlenecek.
"Engelsiz SÄ±nav" uygulamasÄ± kapsamÄ±nda, iÅŸitme engelli adaylara yÃ¶nelik Motorlu TaÅŸÄ±t SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Kursiyerleri Elektronik SÄ±navÄ±, iÅŸaret diliyle anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± videolu sÄ±nav uygulamasÄ± ile internet ortamÄ±nda yapÄ±lacak. Ä°ÅŸitme engelli adaylara, sÄ±navda Ã¶zel video Ã§ekimlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± sorular sorulacak.
Ankara AtatÃ¼rk Lisesinde ve eÅŸ zamanlÄ± olarak 22 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilecek sÄ±navÄ±n, 2017 sonuna kadar 81 ilde yapÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yarÄ±n 23 ilde iÅŸitme engelli adaylara yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi Motorlu TaÅŸÄ±t SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Kursiyerleri Elektronik SÄ±navÄ±, videolu sÄ±nav uygulamasÄ± ile yapÄ±lacak
MEB 2017 hedeflerini belirledi. MEB, 2017 yÄ±lÄ±nda okul Ã¶ncesi ve ilkokullarda okullaÅŸma oranlarÄ±nÄ±n yÃ¼kseltilmesini hedefliyor.
Ã–SYM'den YGS'ye baÅŸvuran adaylarÄ±n, "Ã§ipli kimlik kartÄ±" ile girmesinin zorunlu olmadÄ±ÄŸÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± takvime gÃ¶re, tercih baÅŸvurularÄ± KPSS iÃ§in 21 Haziran-3 Temmuz'da, EKPSS iÃ§in ise 12-21 Temmuz'da yapÄ±lacak
Ã–SYM tarafÄ±ndan 28 Ocak'ta ilk kez dÃ¼zenlenecek e-ALES Deneme SÄ±navÄ±'nÄ±n giriÅŸ belgeleri eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±
Milli EÄŸitim MÃ¼steÅŸarÄ± Yusuf Tekin gÃ¼ncellenen mÃ¼fredattaki AtatÃ¼rk ile ilgili kazanÄ±mlarÄ±n azalmasÄ± konusundaki eleÅŸtiriler hakkÄ±nda, "Sadece AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k deÄŸil mÃ¼fredattaki kazanÄ±m sayÄ±larÄ± azaldÄ±" dedi
MEB, Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrencilere daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lan ders kitaplarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda "yardÄ±mcÄ± kaynak", "test kitabÄ±", "tatil kitabÄ±" gibi adlar altÄ±nda diÄŸer yayÄ±n ve materyallerin okullarda bulundurulmamasÄ± istendi.
YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ±'na baÅŸvurular yarÄ±n sona eriyor. Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Ã–mer Demir, adaylarÄ± baÅŸvuru Ã¼cretini Ã¶demedikleri takdirde baÅŸvurularÄ±nÄ±n geÃ§erli olmayacaÄŸÄ± konusunda uyardÄ±
Okul Ã¶ncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaÅŸÄ±k 18 milyon Ã¶ÄŸrenci ve 900 bin Ã¶ÄŸretmen cuma gÃ¼nÃ¼ tatile girecek
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kamuoyunun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne sunulan ilkokul ve ortaokul TÃ¼rkÃ§e mÃ¼fredat programÄ±nda kÃ¶klÃ¼ deÄŸiÅŸikler yapÄ±ldÄ±
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, bir yÄ±ldÄ±r hazÄ±rlÄ±klarÄ± sÃ¼ren tÃ¼m Ã¶ÄŸretim kademelerindeki 51 zorunlu derse ait yeni mÃ¼fredat taslaÄŸÄ±, "http://mufredat.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne sunuldu
MEB'in yeni mÃ¼fredat ile ilgili uzun sÃ¼redir devam eden Ã§alÄ±ÅŸmalarda sona gelindi
Bakan YÄ±lmaz, sÃ¶mestir tatilinde test Ã§Ã¶zme, Ã¶zet Ã§Ä±karma gibi Ã¶ÄŸrenciyi tek tip alana yÃ¶nlendiren ev Ã¶devleri verilmemesini istedi
Ã–SYM tarafÄ±ndan KPSS sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, bazÄ± kamu kurum ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n kadro ve pozisyonlarÄ±na ikinci yerleÅŸtirme iÃ§in adaylarÄ±n tercihleri bugÃ¼nden itibaren, 30 AralÄ±k'a kadar alÄ±nacak.
8. sÄ±nÄ±flar iÃ§in Temel EÄŸitimden OrtaÃ¶ÄŸretime GeÃ§iÅŸ sistemi kapsamÄ±nda birinci dÃ¶nem mazeret sÄ±navlarÄ±nÄ±n ikinci gÃ¼n oturumu yapÄ±ldÄ±