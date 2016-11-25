14:35, 04 Åžubat 2017 Cumartesi

Ä°ÅŸitme engellilerin motorlu taÅŸÄ±t sÄ±navÄ± 'videolu' yapÄ±lacak





Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yarÄ±n 23 ilde iÅŸitme engelli adaylara yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi Motorlu TaÅŸÄ±t SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Kursiyerleri Elektronik SÄ±navÄ±, videolu sÄ±nav uygulamasÄ± ile yapÄ±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n (MEB), yarÄ±n "Engelsiz SÄ±nav" uygulamasÄ± kapsamÄ±ndaÂ iÅŸitme engelliÂ adaylara yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiÂ Motorlu TaÅŸÄ±tÂ SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Kursiyerleri Elektronik SÄ±navÄ±, kurallarÄ±n ve sorularÄ±n iÅŸaret diliyle anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± videolu sÄ±nav uygulamasÄ± ile yapÄ±lacak. YARIN 23 Ä°LDE DÃœZENLENECEK MEB'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ilki 2016'da Ankara'da yapÄ±lmaya baÅŸlanan iÅŸitme engelli adaylara yÃ¶nelik sÄ±nav, yarÄ±n 23 ilde dÃ¼zenlenecek. "Engelsiz SÄ±nav" uygulamasÄ± kapsamÄ±nda, iÅŸitme engelli adaylara yÃ¶nelik Motorlu TaÅŸÄ±t SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Kursiyerleri Elektronik SÄ±navÄ±, iÅŸaret diliyle anlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± videolu sÄ±nav uygulamasÄ± ile internet ortamÄ±nda yapÄ±lacak. Ä°ÅŸitme engelli adaylara, sÄ±navda Ã¶zel video Ã§ekimlerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± sorular sorulacak. Ankara AtatÃ¼rk Lisesinde ve eÅŸ zamanlÄ± olarak 22 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilecek sÄ±navÄ±n, 2017 sonuna kadar 81 ilde yapÄ±lmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi.

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