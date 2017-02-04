14:42, 04 Åžubat 2017 Cumartesi

Aysel TuÄŸluk Kandil'e e-postayla Ã§aÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklananÂ HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk'a, KCK/TM sÃ¶zcÃ¼lerinden Nihat OÄŸraÅŸ'Ä±nÂ Kandil'e gelmesi ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸebileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde talimat verdiÄŸiÂ elektronik postaÂ tespit edildi.

DiyarbakÄ±rÂ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca TuÄŸluk hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma ve yÃ¶netme" suÃ§undan 15 yÄ±ldan 22,5 yÄ±la kadar hapis istemiyle hazÄ±rlanan 117 sayfalÄ±k iddianame, 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ä°ddianamede, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) kuruluÅŸu, yapÄ±sÄ±, amaÃ§larÄ± ve faaliyetleri hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiye yer verildi.

PKK'nÄ±n yasama organÄ± olan DTK mensuplarÄ±nca, 14 Temmuz 2011'de sÃ¶zde "Ã¶zerklik" ilan ettikleri bildirilen iddianamede, KCK/PKK mensuplarÄ±nÄ± desteklemek amacÄ±yla dÃ¼zenlenen kitlesel eylemlere katÄ±lÄ±m kararÄ± aldÄ±klarÄ± ve Ã§aÄŸrÄ±lar yaptÄ±klarÄ± belirtildi.

Ä°ddianamede, DTK'nÄ±n, KCK/PKK'nÄ±n, kÄ±rsal alandaki faaliyetlerini azaltmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu izlenimi vermek ve kitleyi canlÄ± tutabilmek iÃ§in ÅŸehir merkezlerinde kitlesel eylem yapÄ±lmasÄ± kararlarÄ± alarak uyguladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

ELEKTRONÄ°K POSTAYLA KANDÄ°L'E Ã‡AÄžIRILMIÅž

Ä°ddianamede, DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda teknik takibi yapÄ±lan e-posta adresinde, TuÄŸluk'a KCK/TM sÃ¶zcÃ¼lerinden Nihat OÄŸraÅŸ'Ä±n Kandil'e gelmesi ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸebileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde talimat verdiÄŸiÂ elektronik postanÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

E-postada, DTK iÃ§erisinde faaliyet yÃ¼rÃ¼ten heyetin uluslararasÄ± gÃ¼Ã§ler ile diplomasi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapmalarÄ±na iliÅŸkin talimatlarÄ±n gÃ¶nderildiÄŸine iÅŸaret edilen iddianamede, DTK'nÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bir alt yapÄ±lanmasÄ± olduÄŸu, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elebaÅŸÄ± Ã–calan'Ä±n ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinin emir ve talimatlarÄ± doÄŸrultusunda hareket ettiÄŸinin anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

DTK tarafÄ±ndan 2 yÄ±l Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸtirilen olaÄŸanÃ¼stÃ¼ DTK kongresinde sonuÃ§ bildirgesinde sÃ¶zde "demokratik Ã¶zerk bÃ¶lgeler"in oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n istenildiÄŸi bildirilen iddianamede, ÅŸu bilgiler paylaÅŸÄ±ldÄ±:

"PKK/KCK silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ± tarafÄ±ndan kazÄ±lan Ã§ukurlarÄ±, barikatlarÄ± ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdikleri silahlÄ±, patlayÄ±cÄ± maddeli saldÄ±rÄ±larÄ±, 'KÃ¼rt halkÄ±nÄ±n direniÅŸi, meÅŸru savunmasÄ±' olarak gÃ¶rdÃ¼kleri ve Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozmak amacÄ±yla terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n hedefi doÄŸrultusunda gerÃ§ekleÅŸtirilen 'Ã¶z yÃ¶netim' ilanlarÄ±na sahip Ã§Ä±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. DTK'nÄ±n eÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten TuÄŸluk ise katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konferanslar, toplantÄ±lar ve Ã¶rgÃ¼tsel nitelikli eylemlere katÄ±larak devletin birliÄŸini ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozmak, toplumsal ayrÄ±ÅŸmaya sebep olmak amacÄ±yla halk kitlelerini etkilemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, eylemlerindeki sÃ¼reklilik, yoÄŸunluk ve Ã§eÅŸitlilik de nazara alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, Ã¼zerine atÄ±lÄ± silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi olmak suÃ§unu iÅŸlediÄŸi anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."