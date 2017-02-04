Aysel TuÄŸluk Kandil'e e-postayla Ã§aÄŸrÄ±lmÄ±ÅŸ

TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklananÂ HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aysel TuÄŸluk'a, KCK/TM sÃ¶zcÃ¼lerinden Nihat OÄŸraÅŸ'Ä±nÂ Kandil'e gelmesi ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸebileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde talimat verdiÄŸiÂ elektronik postaÂ tespit edildi.
DiyarbakÄ±rÂ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca TuÄŸluk hakkÄ±nda "silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ kurma ve yÃ¶netme" suÃ§undan 15 yÄ±ldan 22,5 yÄ±la kadar hapis istemiyle hazÄ±rlanan 117 sayfalÄ±k iddianame, 8. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Ä°ddianamede, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) kuruluÅŸu, yapÄ±sÄ±, amaÃ§larÄ± ve faaliyetleri hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiye yer verildi.
PKK'nÄ±n yasama organÄ± olan DTK mensuplarÄ±nca, 14 Temmuz 2011'de sÃ¶zde "Ã¶zerklik" ilan ettikleri bildirilen iddianamede, KCK/PKK mensuplarÄ±nÄ± desteklemek amacÄ±yla dÃ¼zenlenen kitlesel eylemlere katÄ±lÄ±m kararÄ± aldÄ±klarÄ± ve Ã§aÄŸrÄ±lar yaptÄ±klarÄ± belirtildi.
Ä°ddianamede, DTK'nÄ±n, KCK/PKK'nÄ±n, kÄ±rsal alandaki faaliyetlerini azaltmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tÃ¼n gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸu izlenimi vermek ve kitleyi canlÄ± tutabilmek iÃ§in ÅŸehir merkezlerinde kitlesel eylem yapÄ±lmasÄ± kararlarÄ± alarak uyguladÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Ä°ddianamede, DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda teknik takibi yapÄ±lan e-posta adresinde, TuÄŸluk'a KCK/TM sÃ¶zcÃ¼lerinden Nihat OÄŸraÅŸ'Ä±n Kandil'e gelmesi ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticileriyle gÃ¶rÃ¼ÅŸebileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde talimat verdiÄŸiÂ elektronik postanÄ±n ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.
E-postada, DTK iÃ§erisinde faaliyet yÃ¼rÃ¼ten heyetin uluslararasÄ± gÃ¼Ã§ler ile diplomasi Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapmalarÄ±na iliÅŸkin talimatlarÄ±n gÃ¶nderildiÄŸine iÅŸaret edilen iddianamede, DTK'nÄ±n Ã¶rgÃ¼tÃ¼n bir alt yapÄ±lanmasÄ± olduÄŸu, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n elebaÅŸÄ± Ã–calan'Ä±n ve Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerinin emir ve talimatlarÄ± doÄŸrultusunda hareket ettiÄŸinin anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.
DTK tarafÄ±ndan 2 yÄ±l Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸtirilen olaÄŸanÃ¼stÃ¼ DTK kongresinde sonuÃ§ bildirgesinde sÃ¶zde "demokratik Ã¶zerk bÃ¶lgeler"in oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n istenildiÄŸi bildirilen iddianamede, ÅŸu bilgiler paylaÅŸÄ±ldÄ±:
"PKK/KCK silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ± tarafÄ±ndan kazÄ±lan Ã§ukurlarÄ±, barikatlarÄ± ve gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine yÃ¶nelik gerÃ§ekleÅŸtirdikleri silahlÄ±, patlayÄ±cÄ± maddeli saldÄ±rÄ±larÄ±, 'KÃ¼rt halkÄ±nÄ±n direniÅŸi, meÅŸru savunmasÄ±' olarak gÃ¶rdÃ¼kleri ve Ã¼lke bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozmak amacÄ±yla terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n hedefi doÄŸrultusunda gerÃ§ekleÅŸtirilen 'Ã¶z yÃ¶netim' ilanlarÄ±na sahip Ã§Ä±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. DTK'nÄ±n eÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ten TuÄŸluk ise katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± konferanslar, toplantÄ±lar ve Ã¶rgÃ¼tsel nitelikli eylemlere katÄ±larak devletin birliÄŸini ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bozmak, toplumsal ayrÄ±ÅŸmaya sebep olmak amacÄ±yla halk kitlelerini etkilemeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, eylemlerindeki sÃ¼reklilik, yoÄŸunluk ve Ã§eÅŸitlilik de nazara alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, Ã¼zerine atÄ±lÄ± silahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ yÃ¶neticisi olmak suÃ§unu iÅŸlediÄŸi anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."
Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Soylu, "ArtÄ±k korucularÄ±mÄ±z operasyonlara Ã§Ä±karken ek bir tazminat alacaklar. Askerimiz, jandarmamÄ±zla polisimizle aynÄ± mÃ¼cadeleyi ortaya koyarken harcÄ±rahlarÄ±nÄ±, ek tazminatlarÄ±nÄ± da alacaklar." dedi.
Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Petro PoroÅŸenko, Ukrayna ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki diplomatik iliÅŸkilerin 25. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™a tebrik mesajÄ± gÃ¶nderdi
Adalet BakanÄ± BozdaÄŸ, darbe giriÅŸiminde bulunanlardan hesap sorulacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, "KaÃ§anlar, kaÃ§tÄ±klarÄ±yla kalacaklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmesinler. Millete yaptÄ±klarÄ±nÄ±n cezasÄ±nÄ± mutlaka gÃ¶recekler" dedi
TÃ¼rk ve Yunan Sahil GÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri, Bodrum aÃ§Ä±klarÄ±ndaki Kardak kayalÄ±klarÄ±na yakÄ±n bir bÃ¶lgede gÃ¼venlik tedbirlerini 6. gÃ¼nde de devam ettirdi
YapÄ±mÄ± devam eden KÃ¼Ã§Ã¼k Ã‡amlÄ±ca TV-Radyo Kulesi'nin inÅŸaatÄ±nda incelemelerde bulunan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "RamazanÄ±n sonuna doÄŸru aÃ§mayÄ± hedefliyoruz" dedi
MuÅŸ'ta kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan kÃ¶ydeki iki hasta, 5 saatlik Ã§alÄ±ÅŸma sonunda hastaneye yetiÅŸtirildi
Etiyopya CumhurbaÅŸkanÄ± Mulatu Teshome Wirtu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n davetine icabetle 6-10 Åžubat tarihinde TÃ¼rkiye'ye resmi ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek
1 milyon 200 bin liralÄ±k iletiÅŸim faturasÄ±yla tartÄ±ÅŸmalara neden olan CHP Adana Milletvekili Elif DoÄŸan TÃ¼rkmen, TBMM BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ±'ndaki katip Ã¼yeliÄŸi gÃ¶revinden istifa etti
Ä°stanbul Avrupa yakasÄ±ndaki 5 ilÃ§ede 6 Åžubat'ta elektrik kesintisi uygulanacak
Ä°zmir'de ÅŸehit polis Fethi Sekin'in adÄ± verilen park, CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun katÄ±lÄ±mÄ±yla aÃ§Ä±ldÄ±.TÃ¶rende BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n mesajÄ± da okundu.
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklandÄ±ktan sonra 83 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava aÃ§Ä±lan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± YÃ¼ksekdaÄŸ'Ä±n dosyasÄ±, "yetkisizlik" kararÄ± verilerek Ankara'ya gÃ¶nderildi
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ÅžimÅŸek ve BAE Ekonomi BakanÄ± Al Mansuri'nin eÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki toplantÄ± 6 yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan ilk kez 6-7 Åžubat'ta Ankara'da yapÄ±lacak
Kayseri'de patlayÄ±cÄ± yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da yaralanan ve tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede 49 gÃ¼n sonra ÅŸehit olan ulaÅŸtÄ±rma Ã§avuÅŸ Mesut YaÅŸar, memleketi Gaziantep'te topraÄŸa verildi
DSP Genel BaÅŸkanÄ± Aksakal, "Demokratik Sol Parti, referandumda kahverengi oylarÄ±n Ã§oÄŸunlukla Ã§Ä±kmasÄ± iÃ§in halkÄ±mÄ±zla buluÅŸacak ve bÃ¶yle bir dayatmaya karÅŸÄ±n tÃ¼m Ã¶rgÃ¼tleriyle 'hayÄ±r' denilmesi iÃ§in var gÃ¼cÃ¼yle Ã§alÄ±ÅŸacaktÄ±r" dedi
Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi tarafÄ±ndan "AyaklarÄ±nÄ±z yerden kesilecek" sloganÄ±yla yapÄ±lan teleferik, hizmet vermeye baÅŸladÄ±
TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ±nda tutuklanan HDP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± TuÄŸluk'a, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ KCK/TM sÃ¶zcÃ¼lerinden Nihat OÄŸraÅŸ'Ä±n Kandil'e gelmesi ve Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸebileceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde talimat verdiÄŸi e-posta ortaya Ã§Ä±ktÄ±